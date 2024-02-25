Выход новой карты для Ark: Survival Ascended отложен, но новый динозавр уже в пути

Как это часто бывает со студией Wildcard, в графике релиза Ark: Survival Ascended произошли изменения. В данном случае речь идет об отсрочке выхода новой карты The Center, которая должна была выйти в ближайшее время, но вместо этого была перенесена на более поздний срок, но взамен появился новый динозавр.

Как объяснили разработчики в новом сообщении, карта The Center еще не достигла требуемого командой уровня качества, поэтому было принято решение продолжить работу еще некоторое время, увеличив время разработки нового контента.

С другой стороны, 28 февраля в игре появится Гигантораптор — новый динозавр, который будет доступен бесплатно всем игрокам Ark: Survival Ascended, пополнив и без того большой бестиарий игры.

Ark: Survival Ascended - это ремейк на Unreal Engine 5 оригинальной Ark: Survival Evolved, представляющий собой полную переработку игры с той же структурой и большей частью контента, но переделанную в рамках нового графического движка.

Очевидно, что это влечет за собой значительную эволюцию в техническом плане, и игра будет выглядеть более продвинутой, в частности, в графическом плане. В рамках всего этого очень интересным элементом ожидается The Center.

Это большая карта, рожденная как пользовательский контент, переделанная в новой версии и характеризующаяся различными биомами, способными значительно разнообразить обстановку и действия внутри нее. На данный момент мы не знаем, когда она станет доступна.