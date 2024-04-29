Российские разработчики из студии "Играющие кошки" выпустили бесплатную военную стратегию "Передний край"

Многопользовательская стратегия в реальном времени «Передний край» ворвалась в мир игровой индустрии. Студия «Играющие кошки» (Cats who play) выпустила своё детище в бесплатном доступе на официальном сайте. Кроме того, игра скоро игра появится и в VK Play.

Институт развития интернета (ИРИ), который ранее оказал финансовую поддержку разработке «Переднего края», с гордостью сообщил об этом событии. Их грант помог воплотить в жизнь амбициозный проект, призванный покорить сердца любителей военных стратегий.

Уже сейчас игроки могут окунуться в пучину сражений на пяти уникальных картах, где каждый уголок местности воссоздан с филигранной точностью благодаря использованию спутниковых снимков. Для тех, кто жаждет испытать свои навыки в условиях, максимально приближённых к реальным боевым действиям, предусмотрен специальный режим сложности, бросающий вызов даже самым закалённым ветеранам виртуальных баталий.

Игра позволяет выбрать, под чьими знамёнами сражаться — российскими или американскими. Ожесточённые битвы развернутся в форматах один на один и два на два, проверяя на прочность стратегическое мышление и тактические навыки. А если игрок предпочитает оттачивать своё мастерство в одиночку, то он может сыграть в режим схватки с компьютерным оппонентом.

Стоит отметить, что амбиции студии «Играющие кошки» простираются далеко за горизонт текущих достижений. В недалёком будущем игроков ждет целый калейдоскоп нововведений: новые карты, отряды, техника и даже возможность примерить на себя роль других армий, таких как китайская.

Ниже вас ждут планы разработчиков:

Интерфейс обогатится списком всех боевых юнитов, что позволит с лёгкостью управлять войсками даже в самых ожесточённых схватках.

Появится возможность кооперативной игры вдвоем против ботов, а также индикатор онлайн-активности, упрощающий поиск достойных соперников.

Особое внимание будет уделено искоренению нечестной игры и борьбе с читерами.

Ещё в игре появится возможность вызова авиаподдержки, готовой обрушить на врага шквал ракетно-бомбовых ударов.

На поле боя появятся разведывательные и FPV-дроны, а также инновационные методы противодействия этим высокотехнологичному вооружению.

Игроки смогут улучшать технику, устанавливать противодроновые решетки и усиливать броню, превращая свои машины в неприступные крепости.

Пехотные отряды получат возможность менять оружие и проходить дополнительные тренировки, становясь элитными бойцами, готовыми к любым испытаниям.

Разработчики планируют внедрить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), добавляя новые грани в палитру тактических возможностей и ещё больше приближая игру к реалиям современной войны.

Разработчики собираются донести «Передний край» до широкой аудитории по всему миру, игра будет локализована на английский язык и выпущена в Steam.

Появится платная версия игры, где будет возможность прокачивать юниты в сетевом режиме. В отличие от базовой версии, где после каждого сражения весь накопленный юнитами опыт сбрасывается, в платной версии прогресс будет сохраняться между играми. Это позволит игрокам постепенно развивать свою армию, переносить опыт из одной битвы в другую, экспериментировать с различными видами оружия и комбинациями отрядов.

И это ещё не всё, ведь разработчики планируют создать сюжетную однопользовательскую стратегию на базе «Переднего края». Работа над этим амбициозным проектом уже кипит, и ожидается, что он предстанет перед игроками во всей красе в начале 2025 года. Также разработчики обещают добавить редактор карт. Правда, не сразу, а чуть позже, ведь создание таких инструментов — это отдельное искусство, сопоставимое по сложности с разработкой самой игры.