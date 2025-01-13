Вышел тизер-трейлер аниме-сериала "Аркнайтс: Восстание из пепла"

Студия Yostar Pictures поделилась свежим тизер-трейлером анимационного сериала «Аркнайтс: Восстание из пепла». Красочный ролик анонсировал, что продолжение фанаты могут ждать уже в этом году, но точной даты релиза до сих пор нет.
Сериал, экранизирующий популярную MMO-RPG, рассказывает о фэнтезийном мире под названием Терра с современными научно-фантастическими мотивами. Терра страдает от редких, но разрушительных Катастроф, которые заставляют большинство людей жить в кочевых городах. Катастрофы также приносят редкий минерал ориджиниум, который дает энергию и является ценным ресурсом, но при этом поглощает все вокруг по мере своего роста.
История сериала показывает жизнь инфицированных орипатией людей. Первые сезоны были тепло приняты зрителями.
копипастить мои сообщения начал? Свои мысли кончились?