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Arknights 16.01.2020
Стратегия, Tower defence, Условно-бесплатная, Научная фантастика
5.9 23 оценки

Вышел тизер-трейлер аниме-сериала "Аркнайтс: Восстание из пепла"

Simple Jack

Студия Yostar Pictures поделилась свежим тизер-трейлером анимационного сериала «Аркнайтс: Восстание из пепла». Красочный ролик анонсировал, что продолжение фанаты могут ждать уже в этом году, но точной даты релиза до сих пор нет.

Сериал, экранизирующий популярную MMO-RPG, рассказывает о фэнтезийном мире под названием Терра с современными научно-фантастическими мотивами. Терра страдает от редких, но разрушительных Катастроф, которые заставляют большинство людей жить в кочевых городах. Катастрофы также приносят редкий минерал ориджиниум, который дает энергию и является ценным ресурсом, но при этом поглощает все вокруг по мере своего роста.

История сериала показывает жизнь инфицированных орипатией людей. Первые сезоны были тепло приняты зрителями.

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Комментарии: 1
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Фанат Миты kaka qp0H

копипастить мои сообщения начал? Свои мысли кончились?

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