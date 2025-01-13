Вышел тизер-трейлер аниме-сериала "Аркнайтс: Восстание из пепла"

Студия Yostar Pictures поделилась свежим тизер-трейлером анимационного сериала «Аркнайтс: Восстание из пепла». Красочный ролик анонсировал, что продолжение фанаты могут ждать уже в этом году, но точной даты релиза до сих пор нет.

Сериал, экранизирующий популярную MMO-RPG, рассказывает о фэнтезийном мире под названием Терра с современными научно-фантастическими мотивами. Терра страдает от редких, но разрушительных Катастроф, которые заставляют большинство людей жить в кочевых городах. Катастрофы также приносят редкий минерал ориджиниум, который дает энергию и является ценным ресурсом, но при этом поглощает все вокруг по мере своего роста.

История сериала показывает жизнь инфицированных орипатией людей. Первые сезоны были тепло приняты зрителями.