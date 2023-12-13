Технический тест 3D-ролевой игры Arknights: Endfield стартует 12 января 2024 года

Недавно издатель GRYPHLINE объявил, что проведёт технический тест в 3D-ролевой игре с боевыми и стратегическими элементами в реальном времени Arknights: Endfield, который начнется 12 января 2024 года.

Игроки, которые примут участие в предстоящем техническом тесте, откроют для себя мир Талоса-II и познакомятся с персонажами, представленными в Arknights: Endfield. Станьте Конечным администратором, возглавьте команду из девяти игровых персонажей, сражайтесь с врагами с помощью игровой системы боя в реальном времени, исследуйте дерево технологий Endfield Industries и многое другое.

GRYPHLINE также подтвердила, что заводская система Arknights: Endfield будет доступна в период тестирования. Функция, которая понравилась фанатам во время недавнего технического теста, проведенного в Китае, позволяет игрокам стратегически размещать заводские здания, соединяя их в автоматизированные производственные линии, производящие ресурсы и продукцию, которая может дать игрокам преимущество в бою.

Кроме того, эта надежная система предлагает игрокам новый выбор и возможности, позволяя им изменять игровую местность и окружающую среду, а также влиять на мир Талоса-II вне боя.

Технический тест Arknights: Endfield предназначен исключительно для ПК с Windows и будет включать в себя английский пользовательский интерфейс и закадровый голос. Чтобы зарегистрироваться и получить возможность принять участие в технических тестах, посетите endfield.gryphline.com, нажмите «Зарегистрироваться» и заполните опрос. Игроки, допущенные к техническому тесту, смогут отправиться в путь в качестве конечного администратора 12 января, 06:00 МСК

Действие Arknights: Endfield разворачивается в мире чрезвычайно успешной гибридной мобильной ролевой игры в жанре Tower Defense Arknights, которую с момента запуска в 2020 году скачали 100 миллионов раз. Глубокий сюжет и мир Arknights в стиле киберпанк дополнительно исследуются во втором сезоне популярного аниме-сериала Arknights: Perish in Frost производства Yostar Pictures, который сейчас транслируется на Crunchyroll.

Arknights: Endfield в настоящее время находится в разработке для PlayStation 5, ПК и мобильных устройств.