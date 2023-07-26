Мощный трейлер крупного дополнения Spearhead 1944 в сеттинге Второй мировой для Arma 3 зазывает игроков на поля сражений

Вместе со сторонним разработчиком из Heavy Ordnance Works, сотрудники Bohemia Interactive Studio объявляют о выходе Creator Arma 3 DLC: Spearhead 1944. Запуск отмечается новым трейлером.
Это совершенно новое расширение для ARMA 3 предложит игрокам очутиться на полях сражений Нормандии, огромной территории площадью 150 км². Здесь солдаты могут принять участие в многопользовательской кампании в кооперативе с участием до 24 игроков, вдохновленной настоящими событиями. Дополнение также предлагает свыше 90 единиц образцов оружия и транспортных средств (включая разновидности), более 400 вариантов одежды и снаряжения, 6 многопользовательских сценариев, новые играбельные фракции (армия США, свободные французы и немецкие силы), захватывающий аудио-дизайн и музыку, а также многое другое.
Опомнились, когда Iron Front уже сто лет назад как вышел....