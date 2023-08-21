Детали разрешения и частоты кадров Armored Core 6 на консолях

На всех платформах будет всего один режим графики, что стало редкостью в последнее время. PS5 и Xbox Series X предложат разрешение вплоть до 2160p с максимальной частотой кадров в 60. Трассировка лучей будет работать только в «Гараже». Series S отличается только максимальной планкой разрешения — 1440р.



На прошлом поколении больше 30FPS не ждите. Разрешение на Xbox One будет 900p, на PS4 — 1080p, PS4 Pro предложит 1800р, а Xbox One X — 2160p. Как и на старших консолях, не исключено динамическое разрешение.



Кстати, на PC трассировка лучей тоже работает только в «Гараже».

Релиз состоится 25 августа на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X и PC. В Steam заявлены субтитры на русском языке. Скорее всего, перевод будет доступен на всех платформах.