Ключевое изображение и частичная загрузка Armored Core 6 появились в магазине Xbox ©

Официальный ключевой арт Armored Core 6: Fires of Rubicon просочился в сеть благодаря Xbox Store, поскольку теперь можно выполнить частичную предварительную загрузку нескольких сотен МБ файлов, включая изображение ниже.

Сообщение появилось на Reddit от пользователя EliWats17, который утверждает, что принудительно установил этот небольшой фрагмент данных через приложение Xbox.

Вы можете открыть приложение Xbox со своего смартфона и найти Amored Core: Fires of Rubicon. После того, как вы откроете вкладку игры, вам будет предложено загрузить игру на консоль Xbox Series X или S.

Как упоминалось выше, это не полная игра и не фактическая предварительная загрузка, а скорее приложение-заполнитель, поскольку оно весит всего 314,8 МБ. При запуске с панели управления Xbox отображается изображение выше, и через несколько секунд появляется страница с ошибкой, на которой пользователю предлагается вставить диск с игрой.

Всего несколько дней назад Armored Core 6: Fires of Rubicon получила возрастной рейтинг в Южной Корее, что говорит о том, что объявление даты выпуска игры может быть не за горами.