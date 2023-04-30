Стала известна новая информация о кастомизации мехов и оружии Armored Core 6 ©

Теперь, когда у Armored Core 6: Fires of Rubicon есть официальная дата релиза, по понятным причинам появляется новая информация о боевом экшене FromSoftware для ПК и консолей. Например, профиль PlayStation UK в Твиттере раскрыл новые подробности, касающиеся арсенала и возможностей кастомизации нашей боевой единицы.

В частности, из поста стало известно, что у нашего меха есть четыре слота для снаряжения, по одному на каждую руку и два на спину. Игроки смогут использовать широкий выбор оружия дальнего боя, включая базуки, гатлинг-ганы, ракеты, плазменные винтовки и многое другое.

При этом нет недостатка в оружии ближнего боя, таком как бензопилы, импульсные лезвия и копья,. Наконец, можно будет настроить наш мех с помощью индивидуальных раскрасок и ливрей.

Armored Core 6: Fires of Rubicon будет доступна с 25 августа 2023 года для PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One и ПК.