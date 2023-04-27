Цены на коллекционное и премиум-издание Armored Core VI стартуют от $229,99 ©

Помимо объявления даты выхода, Bandai Namco открыла предварительные заказы на коллекционное и премиум-издания Armored Core VI в своем интернет-магазине. В списке товаров указано, что вы можете приобрести обе версии для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и PC через Steam. Стандартная версия обойдется в $59,99, коллекционное издание - в $229,99, а премиум-издание - в $449,99. Оба издания поставляются с бонусом предварительного заказа Melander C3 G13 Special Customization Tenderfoot, который разблокирует детали и эмблему Melandar C3 раньше срока и предоставляет специальную декаль.

В коллекционном издании Armored Core VI меньше предметов. Вы получаете копию игры для желаемой платформы и Steelbook. Есть листы наклеек на основе иконографии из игры, набор из четырех стикеров на ее основ, цифровая копия саундтрека и физический арт-бук. Кроме того, покупатели получают фигурку Armored Core высотой 19 см.

Премиум-издание практически идентично. Разница в том, что к фигурке Armored Core прилагается еще и специальный атрибут для ее демонстрации. Это 32-сантиметровый дополнительный аксессуар для экспонирования.

Armored Core VI: Fires of Rubicon выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One и ПК 25 августа 2023 года.