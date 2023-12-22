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art of rally 23.09.2020
Инди, Гонки, Автомобили, Вид сверху
6.7 31 оценка

В Epic Games Store стартовала раздача Art of Rally

monk70
Новости

Инди-студия Funselektor Labs объявила сегодня, что Art of Rally, ее раллийная игра, частично вдохновленная классикой 90-х, можно будет бесплатно активировать в магазине Epic Games с 22 по 23 декабря 2023 года, 19:00 по московскому времени. Желающие могут получить стандартную версию Art of Rally, перейдя по этой ссылке.

С момента официального дебюта Art of Rally в Steam, GOG и Epic Games Store в сентябре 2020 года, Art of Rally получила платный DLC с Австралией 16 ноября с очень положительными отзывами, а также несколько бесплатных обновлений.

Согласно подсказкам на новом изображении и информации от инсайдера Биллбил-куна, завтра будет роздан комплект улучшенных версий Quake и Quake II.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Tiktotayou124

Эпик молодец, держит планку.

Спойлер

Как всегда гoвно.

5
bohdan2015

От раздач таких игр уже замирает сердце, а узнав что там есть deluxe/платные dlc так на грани комы. Астанавись, эпик!:D

2
-zotik-

Накидали халявы))

0
Алан Битаров

Ну хоть достижения есть. Можно будет опыта поднять.

-1