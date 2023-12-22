В Epic Games Store стартовала раздача Art of Rally

Инди-студия Funselektor Labs объявила сегодня, что Art of Rally, ее раллийная игра, частично вдохновленная классикой 90-х, можно будет бесплатно активировать в магазине Epic Games с 22 по 23 декабря 2023 года, 19:00 по московскому времени. Желающие могут получить стандартную версию Art of Rally, перейдя по этой ссылке.

С момента официального дебюта Art of Rally в Steam, GOG и Epic Games Store в сентябре 2020 года, Art of Rally получила платный DLC с Австралией 16 ноября с очень положительными отзывами, а также несколько бесплатных обновлений.

Согласно подсказкам на новом изображении и информации от инсайдера Биллбил-куна, завтра будет роздан комплект улучшенных версий Quake и Quake II.