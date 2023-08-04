Стартовало закрытое бета-тестирование постапокалиптической MMORPG Ashfall

NetEase Games объявила, что запустила закрытое бета-тестирование Ashfall в Северной Америке, предлагая игрокам возможность насладиться игрой как на мобильных платформах, так и на ПК. Закрытая бета-версия продлится две недели, что позволит игрокам исследовать этот захватывающий новый мир и опробовать его инновационную игровую механику.
Во время закрытого бета-тестирования игроки смогут испытать:
- Пустошь в восточном стиле. Сценарии в Ashfall представляют собой смесь классических постапокалиптических элементов с восточными культурами в музыке, архитектуре, монстрах и обычаях, создавая великолепный и захватывающий мир пустоши.
- Музыкальный праздник пустынного мира. Музыку для Ashfall сопродюсировали оскароносный композитор Ханс Циммер, голливудский мастер музыки Стив Маццаро и Инон Зур, музыкальный продюсер серии Fallout.
- Захватывающее приключение и путь совершенствования. Сражайтесь с врагами, заключайте сделки с роботами, создавайте собственное снаряжение и исследуйте край света.
- Совместный опыт благодаря кроссплеею. Ashfall поддерживает как одиночное приключение, так и многопользовательскую игру с мультиплатформенной кроссплатформенной игрой.
«Наше долгосрочное видение NetEase Games всегда заключалось в том, чтобы раздвинуть границы возможного в играх. В Ashfall мы представили инновационную смесь восточных и западных элементов в постапокалиптическом жанре MMORPG. Мы верим в постоянные инновации, и с каждой игрой, которую мы разрабатываем, мы стремимся предложить нашим игрокам что-то новое и интересное», — заявил Итан Ван, старший вице-президент NetEase Inc.
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