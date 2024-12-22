Ubisoft показала ранние концепт-арты Эцио из Assassin's Creed 2

В этом году Assassin's Creed 2 от Ubisoft отметила почетный юбилей - игре исполнилось 15 лет. В честь этого Ubisoft опубликовала небольшую документалку, в котором рассказала о создании игры и показала ранние концепт-арты Эцио.

Оказывается первоначально при создании Эцио разработчики представляли героя довольно суровым дворянином - это сильно контрастирует с итоговым вариантом, которые увидели игроки. На 11-й минуте разработчики так же показали геймплей из раннего билда игра, в котором они тестировали различные механики.

По словам разработчиков, Assassin's Creed 2 создали всего за два года - это небольшой срок по меркам современных игр, а получившийся результат превзошел все ожидания.