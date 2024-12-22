Ubisoft показала ранние концепт-арты Эцио из Assassin's Creed 2

В этом году Assassin's Creed 2 от Ubisoft отметила почетный юбилей - игре исполнилось 15 лет. В честь этого Ubisoft опубликовала небольшую документалку, в котором рассказала о создании игры и показала ранние концепт-арты Эцио.
Оказывается первоначально при создании Эцио разработчики представляли героя довольно суровым дворянином - это сильно контрастирует с итоговым вариантом, которые увидели игроки. На 11-й минуте разработчики так же показали геймплей из раннего билда игра, в котором они тестировали различные механики.
По словам разработчиков, Assassin's Creed 2 создали всего за два года - это небольшой срок по меркам современных игр, а получившийся результат превзошел все ожидания.
только бы не было на неё ремейка . ото Ubisoft по своему обыкновению всё обосрут // Алексей Маковецкий
Максимум смогут ремастер с минимальными затратами. // Александр Смирнов
Лучше ремастер - чем ремейк который вообще может растоптать оригинал // Алексей Маковецкий
Ремастер всей трилогии уже был, правда только на консолях. А от современной убейсофт я бы не ждал хорошего ремейка.
ремейк был бы кстати только с прежними работниками с большей свободой действий, но не с нынешнем ублюдок старым
Не будет больше ничего от юбиков, ща новый отсосин провалится и конец конторе // Kapi Toshka
Не надо пожалуйста про этого персонажа копать, лучше забудьте этот позор и делайте нам базового слоняру негра, который будет дубиной кромсать черепушки япошек, будущих анимешников. ХРЯЯЯСЬ.
В каком месте он суровый дворянин. Фембой какой-то.
Хорошо что не ниггггга