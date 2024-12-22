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Assassin's Creed 2 17.11.2009
Экшен, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9.3 8 534 оценки

Ubisoft показала ранние концепт-арты Эцио из Assassin's Creed 2

AceTheKing
Новости

В этом году Assassin's Creed 2 от Ubisoft отметила почетный юбилей - игре исполнилось 15 лет. В честь этого Ubisoft опубликовала небольшую документалку, в котором рассказала о создании игры и показала ранние концепт-арты Эцио.

Оказывается первоначально при создании Эцио разработчики представляли героя довольно суровым дворянином - это сильно контрастирует с итоговым вариантом, которые увидели игроки. На 11-й минуте разработчики так же показали геймплей из раннего билда игра, в котором они тестировали различные механики.

По словам разработчиков, Assassin's Creed 2 создали всего за два года - это небольшой срок по меркам современных игр, а получившийся результат превзошел все ожидания.

+ ещё 6 картинок
-4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

только бы не было на неё ремейка . ото Ubisoft по своему обыкновению всё обосрут // Алексей Маковецкий

5
Пользователь ВКонтакте

Максимум смогут ремастер с минимальными затратами. // Александр Смирнов

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Лучше ремастер - чем ремейк который вообще может растоптать оригинал // Алексей Маковецкий

1
Handsome_Shepard Пользователь ВКонтакте

Ремастер всей трилогии уже был, правда только на консолях. А от современной убейсофт я бы не ждал хорошего ремейка.

3
serg pc

ремейк был бы кстати только с прежними работниками с большей свободой действий, но не с нынешнем ублюдок старым

1
Пользователь ВКонтакте

Не будет больше ничего от юбиков, ща новый отсосин провалится и конец конторе // Kapi Toshka

-3
Real Slim Shady

Не надо пожалуйста про этого персонажа копать, лучше забудьте этот позор и делайте нам базового слоняру негра, который будет дубиной кромсать черепушки япошек, будущих анимешников. ХРЯЯЯСЬ.

1
MelShlemming

В каком месте он суровый дворянин. Фембой какой-то.

-2
Braini Shy

Хорошо что не ниггггга

-1