Assassin's Creed IV: Black Flag получит продолжение в виде онлайн-комикса ©

Кто-то, возможно, обрадуется этой новости, кто-то пожмет плечами. Но это не изменит того факта, что Ubisoft в сотрудничестве с Webtoon недавно анонсировала продолжение Assassin's Creed IV: Black Flag.

Продолжение будет выпущено в виде онлайновой манги (точнее, комикса, вдохновленного мангой, но терминология здесь не особенно уместна) на платформе Webtoon. За разработку иллюстраций будут отвечать специалисты южнокорейской студии Redice, а сам комикс будет называться "Assassin's Creed: Forgotten Temple". Премьера состоится 24 апреля.

Assassin's Creed: Forgotten Temple станет своеобразной продолжением рассказа об Эдварде Кенуэе, который стал любимцем фанатов сразу после выхода популярной видеоигры Assassin's Creed IV: Black Flag.



В новом захватывающем приключении рассказывается о капере, ставшим пиратом после его полного вступления в Братство Ассасинов. Эдвард Кенуэй отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Частицы Эдема на побережьях морей Юго-Восточной Азии, и ему придется столкнуться с новыми и загадочными противниками. Поклонники также познакомятся с Ноа, корейско-американским потомком Эдварда Кенуэя.



Поклонники также познакомятся с Ноа, американцем корейского происхождения, потомком Эдварда Кенуэя, который расследует прошлое ассасинов в наши дни в поисках информации о своей семье.

Всего запланировано 150 эпизодов, которые будут разделены на три сезона. И именно в таком формате мы узнаем о судьбе Эдварда Кенуэя после событий "Черного флага"