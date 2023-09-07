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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
9 7 876 оценок

Ремейк или ошибка? Ubisoft убрала возможность покупки Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam

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Gruz_
Новости

Похоже, что Ubisoft что-то затевает с Assassin's Creed IV: Black Flag, поскольку несколько часов назад компания просто удалила возможность "купить" игру в Steam. На официальную страницу игры на платформе Valve по-прежнему можно зайти в обычном режиме, но возможность покупки просто отключена. Причина пока не уточняется, это может быть простая ошибка или это может быть связано с предполагаемым ремейком.

Напомним, что в июне этого года портал Kotaku поделился информацией о том, что компания Ubisoft работает над ремейком Assassin's Creed IV: Black Flag. Согласно информации, опубликованной на портале, работа над ремейком до сих пор находится на ранних стадиях производства, и до его выхода еще далеко. За выпуск ремейка будет отвечать Ubisoft Singapore.

Стоит отметить, что возможность купить Assassin's Creed IV: Black Flag была убрана только в сервисе Steam, так как игра по-прежнему доступна для покупки в Ubisoft Store. На консолях игра продолжает продаваться в обычном режиме.

Assassin's Creed IV: Black Flag вышла в 2013 г. и уже доступна на различных платформах, включая сервисы подписки.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
AntonToxa

Слава богу успел урвать на распродаже летней

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Kamishini1993

За десять лет успел

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Rey Harley

Купил чтобы играть, или просто иметь ее в коллекции?

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Omnia Smirnow

Юбики раздавали игру в своём лаунчере.

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AceTheKing

Ремейк - ошибка)

Black Flag до сих пор отлично выглядит и играется, лучше бы сделали ремейк 1 части, а потом ремейк трилогии Эцио превратили в одно единое приключение. По-хорошему добавив в него еще и вырезанный контент из Revelations, например прощание с Леонардо, но это я что-то раскатал губу)

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-zotik-

Если будет ремейк-ремастер и без мульта, то можно будет и платину выбить))

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Kamishini1993

Если убрали возможность купить то есть шанс что обладателям оригинальной игры дадут бесплатно ремастер (если он вообще будет)

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MildDenali

ахахахаха, это юбисофт, от них такого можно не ожидать

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Punisher1 MildDenali

Не ну они раздавали много игр но только в своей

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Ely Maze

Они так же когда то убрали 3ку а потом вышел ремастер и ни кто ни кому ничего не давал

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Punisher1

Ждал скидку 80 90 дождался. Хотя диск рс с ключëм Юплей досих лежит

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