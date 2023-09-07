Ремейк или ошибка? Ubisoft убрала возможность покупки Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam

Похоже, что Ubisoft что-то затевает с Assassin's Creed IV: Black Flag, поскольку несколько часов назад компания просто удалила возможность "купить" игру в Steam. На официальную страницу игры на платформе Valve по-прежнему можно зайти в обычном режиме, но возможность покупки просто отключена. Причина пока не уточняется, это может быть простая ошибка или это может быть связано с предполагаемым ремейком.
Напомним, что в июне этого года портал Kotaku поделился информацией о том, что компания Ubisoft работает над ремейком Assassin's Creed IV: Black Flag. Согласно информации, опубликованной на портале, работа над ремейком до сих пор находится на ранних стадиях производства, и до его выхода еще далеко. За выпуск ремейка будет отвечать Ubisoft Singapore.
Стоит отметить, что возможность купить Assassin's Creed IV: Black Flag была убрана только в сервисе Steam, так как игра по-прежнему доступна для покупки в Ubisoft Store. На консолях игра продолжает продаваться в обычном режиме.
Assassin's Creed IV: Black Flag вышла в 2013 г. и уже доступна на различных платформах, включая сервисы подписки.
Слава богу успел урвать на распродаже летней
За десять лет успел
Купил чтобы играть, или просто иметь ее в коллекции?
Юбики раздавали игру в своём лаунчере.
Ремейк - ошибка)
Black Flag до сих пор отлично выглядит и играется, лучше бы сделали ремейк 1 части, а потом ремейк трилогии Эцио превратили в одно единое приключение. По-хорошему добавив в него еще и вырезанный контент из Revelations, например прощание с Леонардо, но это я что-то раскатал губу)
Если будет ремейк-ремастер и без мульта, то можно будет и платину выбить))
Если убрали возможность купить то есть шанс что обладателям оригинальной игры дадут бесплатно ремастер (если он вообще будет)
ахахахаха, это юбисофт, от них такого можно не ожидать
Не ну они раздавали много игр но только в своей
Они так же когда то убрали 3ку а потом вышел ремастер и ни кто ни кому ничего не давал
Ждал скидку 80 90 дождался. Хотя диск рс с ключëм Юплей досих лежит