Ремейк или ошибка? Ubisoft убрала возможность покупки Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam ©

Похоже, что Ubisoft что-то затевает с Assassin's Creed IV: Black Flag, поскольку несколько часов назад компания просто удалила возможность "купить" игру в Steam. На официальную страницу игры на платформе Valve по-прежнему можно зайти в обычном режиме, но возможность покупки просто отключена. Причина пока не уточняется, это может быть простая ошибка или это может быть связано с предполагаемым ремейком.

Напомним, что в июне этого года портал Kotaku поделился информацией о том, что компания Ubisoft работает над ремейком Assassin's Creed IV: Black Flag. Согласно информации, опубликованной на портале, работа над ремейком до сих пор находится на ранних стадиях производства, и до его выхода еще далеко. За выпуск ремейка будет отвечать Ubisoft Singapore.

Стоит отметить, что возможность купить Assassin's Creed IV: Black Flag была убрана только в сервисе Steam, так как игра по-прежнему доступна для покупки в Ubisoft Store. На консолях игра продолжает продаваться в обычном режиме.

Assassin's Creed IV: Black Flag вышла в 2013 г. и уже доступна на различных платформах, включая сервисы подписки.