Assassin's Creed Mirage - распаковка коллекционного издания

Компания Ubisoft опубликовала ролик с распаковкой коллекционного издания.
Состав коллекционного издания Assassin's Creed Mirage COLLECTOR'S CASE
- Издание Deluxe Assassin’s Creed Mirage с полным набором, вдохновленным Prince of Persia.
- Фигурка смертоносного Мастера Ассасина Басима высотой 32 см.
- Избранный саундтрек Assassin’s Creed Mirage.
- Уникальная стальная книга с дизайном, выбранным фанатами Assassin’s Creed.
- Точная копия броши Басима и карты Багдада.
- Бонусный контент с цифровым артбуком и не только!
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