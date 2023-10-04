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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 456 оценок

Assassin's Creed Mirage - распаковка коллекционного издания

RickeyIMBA
Новости

Компания Ubisoft опубликовала ролик с распаковкой коллекционного издания.

Состав коллекционного издания Assassin's Creed Mirage COLLECTOR'S CASE

  1. Издание Deluxe Assassin’s Creed Mirage с полным набором, вдохновленным Prince of Persia.
  2. Фигурка смертоносного Мастера Ассасина Басима высотой 32 см.
  3. Избранный саундтрек Assassin’s Creed Mirage.
  4. Уникальная стальная книга с дизайном, выбранным фанатами Assassin’s Creed.
  5. Точная копия броши Басима и карты Багдада.
  6. Бонусный контент с цифровым артбуком и не только!
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
KronEilien

Какая у женщины наигранная реакция

3
Rava Style

особо игру не жду все как обычно

0
tvorog8088

Как птичка серит.

-2