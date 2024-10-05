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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7 1 036 оценок

Assassin's Creed Mirage выйдет в Steam в течение октября

monk70
Новости

Ubisoft следует своей стратегии расширения охвата игр, делая их доступными в Steam некоторое время после их запуска в собственном магазине. Теперь настала очередь последней игры в серии Assassin's Creed появиться на популярной платформе Valve.

Как сообщила Ubisoft, Assassin's Creed Mirage официально выйдет в Steam в октябре. У игры уже есть страница на платформе, что позволяет игрокам добавлять ее в свой список желаний. Игра также будет поддерживать достижения Steam.

Познайте историю Басима, хитрого уличного вора в поисках ответов и справедливости, пока он бродит по оживленным улицам Багдада 9-го века. Благодаря древней и таинственной организации, известной как Скрытые, он станет смертоносным Мастером-Ассасином и изменит свою судьбу способами, которые он никогда не мог себе представить.

40
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
AndruhaGruz
31
WeakHarold

Достижения? Забытая технология предков по мнению юбиков

18
SoRaS3

Одно название. Весь сохранённый прогресс + достижения.. - это все в лаунчере. Зачем?!

-12
7fps

вангую, что накосячат с денуво и в итоге... слив в зелёный магаз

8
Uilenspiegel

Неужели есть гoвноеды, которые ЭТО с торрента качать будут?

-9
InattentiveJermaine Uilenspiegel

Одиссея мне зашла,но канадское отделение делало, жаль ято остальные делали из Франции вальхалу((

-5
Uilenspiegel InattentiveJermaine

Ориджин, одиссея, вальхала норм с боооооольшооой натяжкой. Но вот миракл как игра затычка так себе.

-5
InattentiveJermaine Uilenspiegel

побочки скипать и идеально думаю игра будет.зрч ч раньше на побочки тратил время в асассинах.кроме одиссеи.там побочки классные вспомни...которые не повторябщиееся а одноразовые...

-1
MadPyramus Uilenspiegel

Ориджин норм игра, в отличии от Одиссеи над ней хорошо постарались. Это дальше пошла какая-то вуду-магия, и задания одно тупее другого.

1
Mazaxati

Для интересующихся это прям точная копия первой части ассасина во всех её проявлениях... скучная и однообразная так же и всего 1 большой город и пустырь с деревушкой на отшибе

8
Dinozavrus

эту хрень ждать не стоит.

5
Пользователь ВКонтакте

У yobaсофт есть какой то план и она его придерживается // Александр Ковалёв

2
WiseEnric

ФУ!

2
ilyakingcud

Прошел еще год назад на релизе. Оценка 4 из 10. Если только вы какой то супер фанат асасина и важны для вас даже самые мельчайшие детали лора

1
BenefactorSnapersnatch

в какой уже по счету раз какая либо компания громко уходит из стим развивать свой магазин, а потом извиняясь возвращается?)

1
ApparentYousif

Забавно читать комменты как все ненавидят все части ассасинов но при этом во все эти части играю, и даже ждут слив на торренты )))))

1
Lelik_mc_kawai

полностью согласен, потом продолжат хейтить, как полностью пройдут, странный народ!

2
BDmitriy

Из новых - самая скучная и короткая, прошёл и забыл

1
SkyraX

я бы поиграл в нее, но бесплатно

0
Incomplet

Помню ее весной во время free-weekend с помощью пиратского скрипа можно было полную в Uplay получить)

0
Cristian Gurau

Хоть бы 100 онлайн наберет интересно.

0
Лидер X

Будет в десятки раз больше

-1
0ncnjqybr Лидер X

в десятки раз больше это несколько тыс чел?

Звучит убедительно.

1
vfa19

Если денуво уберут, то сыграю. А так, нет.

0
TheCalvariam

Всё равно для запуска потребуется ЮГЕЙСОФТ.

0
Papa Joe

Я даже про неё забыл...

0
mo3g00

Отчаянный ход, в попытке остаться на плаву?

0
Аналиус

даже озвучки нету!

0
Go_Ra

---Assassin's Creed Mirage выйдет в Steam в течение октября ---

И -и-и , это как то окупит тему ?!

0
Чукча в чуме

Ну... Хотя бы женщиной его не сделали, а негры там были.

0
FireLion1993

Крутяк)

-1
Armen 88

да всем пофиг,этой жалкой кампашке скоро конец

-1
Combine-47

Не ровен час еще и в российский регион стима вернутся xD

-1
hangloose

игра настолько популярна и желанна, что пираты не хотят ее взламывать

-1
Лидер X

Денуву никто не ломает уже давно, была бы возможность, ее бы качали все , как и любую часть из ассасинов , все части популярные и к всех частей миллионы продаж и это факт

5
Александр Назарко Лидер X

да что ты этим жалким лицемерам объясняешь
с торрента они бы и в конкорд играли

0
mrKAB2N Лидер X

покупают эту серию на родительские деньги, от туда и продажи

-1
hangloose Лидер X

Star wars от EA тоже с денуво и взломано

0
pavloalex

Хорошая новость - как раз допрохожу дополнения к Assassin’s Creed Valhalla (уже 300+ часов, в steam), + закончу главный сюжет игры, и с удовольствием окунусь в историю Басима, он же Локи)

-1
mrKAB2N

Найс, 300 часов скучнейшей принеси - подай!

-3
pavloalex mrKAB2N

Вы играли в игру, или лишь начитались хейтеров в инете?)

1
DioMeD22 pavloalex

Я очень устал от игры за 130 часов, от 300 наверное бы вообще повесился

1
pavloalex DioMeD22

Бедняга, зачем же ты себя так терзал то?) Мыши плакали - кололись, но продолжали жрать кактус?) Я же, получаю удовольствие, от игры, в отличие от тебя. Прекрасно время провождения, после рабочего дня, и в выходные.

1
PuaJl4eJl

1 раз прийти можно, но только не покупать, прошёл по подписке почти год назад еще)

-1
Лидер X

Я все части по одному разу прошел, зачем больше?)

-2
Пользователь ВКонтакте

Это мы не покупаем // Александр Антоненко

-2
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

-4
PertinaciousVerin

ого, достижения
кажеся, на валлгалу много неадекватных обзоров дебилов "нет достижений - не куплю".

-2
Аргонафт

Эту часть можно и купить как продолжение Валгаллы

-6
Real Slim Shady

Ждем взлом

-8
JackReacher

Уже год игре, жди дальше

8
Дмитрий Ильюченко

да и кому она нужна для нее баксов 5 красная цена

1
Дроникс Дмитрий Ильюченко

Согласен!

0