---Assassin's Creed Mirage выйдет в Steam в течение октября

Ubisoft следует своей стратегии расширения охвата игр, делая их доступными в Steam некоторое время после их запуска в собственном магазине. Теперь настала очередь последней игры в серии Assassin's Creed появиться на популярной платформе Valve.
Как сообщила Ubisoft, Assassin's Creed Mirage официально выйдет в Steam в октябре. У игры уже есть страница на платформе, что позволяет игрокам добавлять ее в свой список желаний. Игра также будет поддерживать достижения Steam.
Познайте историю Басима, хитрого уличного вора в поисках ответов и справедливости, пока он бродит по оживленным улицам Багдада 9-го века. Благодаря древней и таинственной организации, известной как Скрытые, он станет смертоносным Мастером-Ассасином и изменит свою судьбу способами, которые он никогда не мог себе представить.
Достижения? Забытая технология предков по мнению юбиков
Одно название. Весь сохранённый прогресс + достижения.. - это все в лаунчере. Зачем?!
вангую, что накосячат с денуво и в итоге... слив в зелёный магаз
Неужели есть гoвноеды, которые ЭТО с торрента качать будут?
Одиссея мне зашла,но канадское отделение делало, жаль ято остальные делали из Франции вальхалу((
Ориджин, одиссея, вальхала норм с боооооольшооой натяжкой. Но вот миракл как игра затычка так себе.
побочки скипать и идеально думаю игра будет.зрч ч раньше на побочки тратил время в асассинах.кроме одиссеи.там побочки классные вспомни...которые не повторябщиееся а одноразовые...
Ориджин норм игра, в отличии от Одиссеи над ней хорошо постарались. Это дальше пошла какая-то вуду-магия, и задания одно тупее другого.
Для интересующихся это прям точная копия первой части ассасина во всех её проявлениях... скучная и однообразная так же и всего 1 большой город и пустырь с деревушкой на отшибе
эту хрень ждать не стоит.
У yobaсофт есть какой то план и она его придерживается // Александр Ковалёв
ФУ!
Прошел еще год назад на релизе. Оценка 4 из 10. Если только вы какой то супер фанат асасина и важны для вас даже самые мельчайшие детали лора
в какой уже по счету раз какая либо компания громко уходит из стим развивать свой магазин, а потом извиняясь возвращается?)
Забавно читать комменты как все ненавидят все части ассасинов но при этом во все эти части играю, и даже ждут слив на торренты )))))
полностью согласен, потом продолжат хейтить, как полностью пройдут, странный народ!
Из новых - самая скучная и короткая, прошёл и забыл
я бы поиграл в нее, но бесплатно
Помню ее весной во время free-weekend с помощью пиратского скрипа можно было полную в Uplay получить)
Хоть бы 100 онлайн наберет интересно.
Будет в десятки раз больше
в десятки раз больше это несколько тыс чел?
Звучит убедительно.
Если денуво уберут, то сыграю. А так, нет.
Всё равно для запуска потребуется ЮГЕЙСОФТ.
Я даже про неё забыл...
Отчаянный ход, в попытке остаться на плаву?
даже озвучки нету!
---Assassin's Creed Mirage выйдет в Steam в течение октября ---
И -и-и , это как то окупит тему ?!
Ну... Хотя бы женщиной его не сделали, а негры там были.
Крутяк)
да всем пофиг,этой жалкой кампашке скоро конец
Не ровен час еще и в российский регион стима вернутся xD
игра настолько популярна и желанна, что пираты не хотят ее взламывать
Денуву никто не ломает уже давно, была бы возможность, ее бы качали все , как и любую часть из ассасинов , все части популярные и к всех частей миллионы продаж и это факт
да что ты этим жалким лицемерам объясняешь
с торрента они бы и в конкорд играли
покупают эту серию на родительские деньги, от туда и продажи
Star wars от EA тоже с денуво и взломано
Хорошая новость - как раз допрохожу дополнения к Assassin’s Creed Valhalla (уже 300+ часов, в steam), + закончу главный сюжет игры, и с удовольствием окунусь в историю Басима, он же Локи)
Найс, 300 часов скучнейшей принеси - подай!
Вы играли в игру, или лишь начитались хейтеров в инете?)
Я очень устал от игры за 130 часов, от 300 наверное бы вообще повесился
Бедняга, зачем же ты себя так терзал то?) Мыши плакали - кололись, но продолжали жрать кактус?) Я же, получаю удовольствие, от игры, в отличие от тебя. Прекрасно время провождения, после рабочего дня, и в выходные.
1 раз прийти можно, но только не покупать, прошёл по подписке почти год назад еще)
Я все части по одному разу прошел, зачем больше?)
Это мы не покупаем // Александр Антоненко
// Vengel Bryde
ого, достижения
кажеся, на валлгалу много неадекватных обзоров дебилов "нет достижений - не куплю".
Эту часть можно и купить как продолжение Валгаллы
Ждем взлом
Уже год игре, жди дальше
да и кому она нужна для нее баксов 5 красная цена
Согласен!