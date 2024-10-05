---Assassin's Creed Mirage выйдет в Steam в течение октября

Ubisoft следует своей стратегии расширения охвата игр, делая их доступными в Steam некоторое время после их запуска в собственном магазине. Теперь настала очередь последней игры в серии Assassin's Creed появиться на популярной платформе Valve.

Как сообщила Ubisoft, Assassin's Creed Mirage официально выйдет в Steam в октябре. У игры уже есть страница на платформе, что позволяет игрокам добавлять ее в свой список желаний. Игра также будет поддерживать достижения Steam.

Познайте историю Басима, хитрого уличного вора в поисках ответов и справедливости, пока он бродит по оживленным улицам Багдада 9-го века. Благодаря древней и таинственной организации, известной как Скрытые, он станет смертоносным Мастером-Ассасином и изменит свою судьбу способами, которые он никогда не мог себе представить.