Слух: Assassin's Creed: Mirage получит сюжетное DLC

Французское издание Les Echos и j0nathan, надежный инсайдер, который ранее неоднократно делился достоверными данными касательно серии Assassin's Creed, сообщают о том, что Assassin's Creed: Mirage получит сюжетное DLC.

Сообщается, что Ив Гиймо заключил соглашение с Savvy Games Group (саудовской транснациональной корпорацией) о разработке дополнительного контента для игры - это произошло во время их встречи в прошлом месяце в Саудовской Аравии.

Когда именно выйдет дополнение - на данный момент неизвестно. Однако учитывая то, что ранее появилась информация о выходе игры на Nintendo Switch 2, дополнение может быть приурочено к релизу игры на консоли Nintendo.