Слух: Assassin's Creed: Mirage получит сюжетное DLC

Французское издание Les Echos и j0nathan, надежный инсайдер, который ранее неоднократно делился достоверными данными касательно серии Assassin's Creed, сообщают о том, что Assassin's Creed: Mirage получит сюжетное DLC.
Сообщается, что Ив Гиймо заключил соглашение с Savvy Games Group (саудовской транснациональной корпорацией) о разработке дополнительного контента для игры - это произошло во время их встречи в прошлом месяце в Саудовской Аравии.
Когда именно выйдет дополнение - на данный момент неизвестно. Однако учитывая то, что ранее появилась информация о выходе игры на Nintendo Switch 2, дополнение может быть приурочено к релизу игры на консоли Nintendo.
как раз хотел купить, но в очереди из-за слишком много новых релизов интересных. подожду еще немного пока юбики обанкротятся)
Она взломана давно,но ты это прекрасно знаешь, и наверное ждёшь момента занести монету Геймо,когда у него с финансами туго станет.Благородный поступок.
Оттолкнули эти ужасные диалоги персонажей
Самая убогая часть на данный момент и единственная, котррую я бросил в самом начале
Таки да. Из дополнения, сделали полноценную часть. Но почему-то минусов те налепили
Это точно. Я демку качал и забросил часа через 2
Да их не поймёшь, вроде всегда ассасина хейтили, а сейчас реально худшая часть вышла и они минусы ставят на ее хейт.
Я кайфанул лично.Мне понравился там стелс ,лучше чем в вальгалле.Музыка крутая.Атмосферный Багдад запилили.У Юбиков крутые художники ,они не раз это доказывали.Проходится часов за 10 примерно,не успевает надоесть, как та же вальгалла.Работает на дровах ,и не лагает.
Хрен их проссиш