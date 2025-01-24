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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.2 1 398 оценок

Слух: Assassin's Creed: Mirage получит сюжетное DLC

AceTheKing
Новости

Французское издание Les Echos и j0nathan, надежный инсайдер, который ранее неоднократно делился достоверными данными касательно серии Assassin's Creed, сообщают о том, что Assassin's Creed: Mirage получит сюжетное DLC.

Сообщается, что Ив Гиймо заключил соглашение с Savvy Games Group (саудовской транснациональной корпорацией) о разработке дополнительного контента для игры - это произошло во время их встречи в прошлом месяце в Саудовской Аравии.

Когда именно выйдет дополнение - на данный момент неизвестно. Однако учитывая то, что ранее появилась информация о выходе игры на Nintendo Switch 2, дополнение может быть приурочено к релизу игры на консоли Nintendo.

-5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Stalker608

как раз хотел купить, но в очереди из-за слишком много новых релизов интересных. подожду еще немного пока юбики обанкротятся)

0
VIGITAL1

Она взломана давно,но ты это прекрасно знаешь, и наверное ждёшь момента занести монету Геймо,когда у него с финансами туго станет.Благородный поступок.

-2
illero

Оттолкнули эти ужасные диалоги персонажей

0
HellowRainbow

Самая убогая часть на данный момент и единственная, котррую я бросил в самом начале

-10
K0t Felix

Таки да. Из дополнения, сделали полноценную часть. Но почему-то минусов те налепили

-1
caliskan

Это точно. Я демку качал и забросил часа через 2

-3
caliskan K0t Felix

Да их не поймёшь, вроде всегда ассасина хейтили, а сейчас реально худшая часть вышла и они минусы ставят на ее хейт.

-3
VIGITAL1 K0t Felix

Я кайфанул лично.Мне понравился там стелс ,лучше чем в вальгалле.Музыка крутая.Атмосферный Багдад запилили.У Юбиков крутые художники ,они не раз это доказывали.Проходится часов за 10 примерно,не успевает надоесть, как та же вальгалла.Работает на дровах ,и не лагает.

3
K0t Felix caliskan

Хрен их проссиш

0