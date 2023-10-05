СМИ: Denuvo никак не повлияла на производительность Assassin's Creed Mirage

Ubisoft добавила в Assassin's Creed: Mirage защиту Denuvo вместе с патчем первого дня. О том, что в игре будет использоваться Denuvo вместе с программой VMProtect, было известно давно, но многим игрокам не дает покоя тот факт, что Denuvo было добавлено перед самым релизом игры, что лишило критиков полноценно оценить его влияние на производительность игры.
Однако журналисты издания Rock, Paper, Shotgun протестировали свою копию после патча с Denuvo и утверждают, что защищенная версия Assassin's Creed Mirage работает не хуже предрелизного билда.
Хотя они отмечают, что это был лишь быстрый тест, и детальные сравнительные результаты пока не были опубликованы. Возможно, в ближайшем будущем появятся более подробные исследования, чтобы определить влияние Denuvo на производительность игры.
Сами представители Denuvo продолжают настаивать на том, что их средство защиты от несанкционированного доступа не влияют на производительность игр, и недавно предложили предоставить копии игр с программным обеспечением Denuvo и без него для независимого тестирования.
Игра все равно копипаста
Спасибо. Давно я так не смеялся, в этот раз они превзошли сами себя. В сравнении ориджинс и мираж, хождение по песку это жесть он что типа лыжник, так если он ноги не поднимает и шаркает какой он "тихий" убийца. Однозначно шедевр.
Ну на самом деле не худшая часть
"Скинь предрелизную версию. Мне только оценить"
Сколько игр с денуво покупал никогда никаких проблем не было.Видимо проблемы у тех кто играет на ведрах с болтами а не на нормальных ПК.
Больше всего проблем с Denuvo... у пиратов, внезапно. Надо же как-то оправдать свою несостоятельность.
Ничего, ничего, скоро узнаем)) Сейчас игру понюхают и посмотрим.