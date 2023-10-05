Состоялся релиз Assassin's Creed Mirage - вместе с патчем первого дня в игру добавили защиту Denuvo

Сегодня, 5 октября, на PC и консолях состоялся релиз Assassin's Creed Mirage. Игра, действие которой разворачивается в Багдаде девятого века нашей эры, еще вчера получила первые оценки от прессы, которые, в основном, оказались положительными. Главный герой, Басим, отправляется в увлекательное путешествие от простого воришки до профессионального ассасина.
На момент написания новости Assassin's Creed Mirage доступна на различных платформах, включая PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC через Ubisoft Connect. Релиз в Epic Games Store запланирован на 19:00 по московскому времени. Кроме того, в следующем году проект планируется портировать на iOS.
Важно отметить, что на русский язык были переведены только интерфейс и субтитры.
Также стоит учесть, что Ubisoft выпустила патч первого дня для Assassin's Creed Mirage, который помимо исправлений и улучшений, добавил в игру DRM-защиту Denuvo. Интересно, что защита была внедрена уже после публикации обзоров, в том числе и технических. Подобная ситуация уже происходила с другой игрой, Lies of P, где Denuvo была добавлена всего за несколько часов до запуска раннего доступа.
По такому случаю желаю "хороших" продаж юбисофту и скорейшего закрытия.
Хитрожопые,прессе дали поиграть без Denuvo чтобы не опозориться,вот производительность у нас нормальная а вы покупайте игру с защитой и обновляете железо.4090 за миллион и играйте в 40 кадров.
Игра хорошо работает и на 1050 ти.
Когда же уже богомерзкая Юбисофт прекратит свое существование..студия позорников и сексуальных домогателей
получается есть версия без денувы? ждем на торрентах
Была у прессы, простым смертным уже версия с дуней, так что торрент не скоро
как показывает практика - есть где то есть версия игры без денувы, вскоре она появляется на торрентах
Она скорее всего зашифрована. Привязанна к конкретному аккаунту, без возможности играть офлайн и к конкретному железу на уровне сервера. Как многие пресс копии. Не надейся, на скорый взлом.
как будто что то новое, единственное что останавливает пиратов это денува, и то не всегда
Не понимаю в чём смысл, хотят и рыбку съесть и кое-что ещё. Сделали, но на пол шишечки, как и саму игру в целом, тип для фанатов, но нет.
Исключите русский из игры полностью, коль вы так настроены, либо делайте как и раньше. А то получается что-то вроде: игра вообще не для вас, но это неточно)
Смысл в деньгах на озвучку, которая с учётом отсутствия продаж в РФ нерентабельна.
Школотрон, зумер или кто ты там, будет тебе известно, что на русском языке говорят и читают не только на территории РФ.
Ну да, давай все успешные прошлые игры тоже удалим, ведь там не было ру озвучки, и в дивинити, и в дарксоулсах, и в cs, dota, список можно чуть ли не бесконечно продолжать.
В стиме нет? оффлайн активашку бы купил
Да, только вот игру забыли добавить, очередной унылый Ассасин, возвращения к истокам не состоялось. В обзорах я напомню игру критиковали за плохую производительность на ПК, я представляю какая она стала после добавления Denuvo, как минимум не лучше, а скорее всего ещё хуже. Хитрожопая Юбисофт думает, что всех надурила, посмотрим теперь как на это отреагируют пользователи Стима и сколько будет возвратов.
она не выходила в стиме
Ну понятно почему, в Эпиках и Юплее отзывы то нельзя оставлять и статистика не показывается, Юбисофт побоялась, что пользователи Стима ей насовают и статистика оттока игроков и возврата игры будет удручающей.
нет, они просто не хотят 12(30)% стиму платить. после небольшого перерыва они всё равно всё выпустят, так же как выпустили всех предыдущих ассасинов.
В Valhalla тоже Denuvo(
За озвучку конечно унизили.
кто нибудь уже играл?как игра в целом? на пару вечеров пойдет надеюсь, чисто время убить, купил так как дешевая для коллекции, вот жду выходные чтобы поиграть
А саундтрек выложат?
Не покупайте это дерьмо, ради христа... Не давайте им бабки.
Ну и зачем добавили все равно взломают
От дерьма дерьмо не ищут
Ну тут и не важно, в обе эти игры играть не собирался, даже офку за 30 рублей покупать не буду, ждём Алан Вейк 2 там на офку и 200 рублей не жалко)))
Да и Импресс почему то наиболее активно игры от юбиков взламывает, кто хочет может просто подождать, ассасина наверняка ломанёт что бы о себе напомнить.
круто конечно, это возможно даже претендент на готи, но надеюсь что это будет разовая акция, все таки хочется больше ассасинов в духе одиссеи и валхаллы
все таки хочется больше ассасинов в духе одиссеи и валхаллы
сколлько же .овноедов в сети ,я канеш тоже не исключение ,но чтоб валлгалу и диссею желать ,тут явные проблемы со вскусом😂
Справедливости ради, вкусы у всех разные, и если у кого-то он отличается от вашего, это не говорит о проблемах с ним. Мне, например, вполне понравилось проходить ориджинс, но я терпеть не могу бг3 и соулс-лайки, столь любимые многими здесь. И че, у меня плохой вкус на игры? Да шиш там, самый лучший (для меня).