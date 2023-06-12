Ubisoft показала трейлер VR-экшена Assassin's Creed Nexus

На сегодняшнем мероприятии Ubisoft Forward мы получили представление о первой игре Assassin's Creed в VR, Assassin's Creed: Nexus. Наряду с демонстрацией геймплея убийств от первого лица, мы также узнали подробности о трехсторонней истории игры с участием знакомых персонажей Assassin's Creed Эцио, Кассандры и Коннора.
Assassin's Creed: Nexus - это новое приключение Assassin's Creed, разрабатываемое для Meta Quest 2, которое включает в себя знакомый по предыдущим играм геймплей убийств, но в режиме VR от первого лица. Игроки смогут использовать такие виды оружия, как скрытый клинок, меч, дымовые шашки, лук и другие, физически выполняя движения по их использованию.
Помимо боя, Nexus также позволит игрокам выполнять стелс и паркур, а также культовый прыжок веры. Действие Nexus происходит в нескольких городах с открытыми структурами, с целями, к которым можно подойти множеством различных способов, будь то скалолазание, паркур или борьба с врагами.
В повествовательном плане Nexus связывает воедино истории трех знакомых ассасинов: Эцио из Assassin's Creed 2, Коннора из Assassin's Creed 3 и Кассандры из Odyssey. Их связывает современный сценарий, в котором протагонист пытается остановить заговор антагониста серии Абстерго, связанный с манипуляцией памятью. Все три истории происходят в знакомых местах, но являются совершенно новыми приключениями.
Наконец, Ubisoft рассказала о некоторых новых функциях, призванных помочь игрокам лучше насладиться игровым процессом Assassin's Creed в VR. К ним относятся телепортационная локомоция для скалолазания и паркура, виньетирование для блокировки периферийного зрения и другие настройки, помогающие справиться со страхом высоты.
Серьезно, трипл-А VR проекты теперь тоже будут эксклюзивами на конкретные шлема?
Представляю лица людей, которые отдали 1.5-2к$ за какой-нибудь HTC Vive Pro 2.
Так через костыль можно запустить
Да что-то кринж какой-то. Рынку слабому рынку VR ещё эксклюзивов не хватало.
Эмм, т.е. трипл-А проекты на консолях - норма, на ПК - норма, а для VR - нет? Кампаниям нужно как-то продвигать свои продукты на фоне конкурентов и эксклюзивы - очень мощное средство для этого. Это не хорошо, но это реальность и с ней надо мириться.
А про "людей, которые отдали" и далее по списку - голова у них есть? Есть. Смогли заработать на такую гарнитуру? Смогли. Дальше уже должны сами всё взвешивать и решать, нужны ли им потенциальные эксклюзивы, готовы ли они мириться с тем, что та же Meta активно собирает их данные и так далее. Да и если они покупают гаджеты за такие деньги, то Квест 2 за 300 для них особой проблемой не будет, даже ради одной игры.
И да, поговаривают, что а) игра выглядит для французов так многообещающе, что уже запустили в производство вторую часть и б) что, хоть первоначально проект и был спонсирован Цукербергом и был эксклюзивом Quest-а (как и отменённая игра по Splinter Cell), то теперь это соглашение разорвано и, возможно, она будет просто временным эксклюзивом на год или около того.
Ну я не знаток, чисто одолжил шлем друга для Half Life: Alyx, ибо не вижу смысла покупать для себя пока стоящие игры будут выходить раз в несколько лет. Ну если костыль негеморный, то это хорошо. Но сама тенденция эксклюзивности уже порядком надоела.
Так на консолях и на ПК у тебя есть выбор во что поиграть, благо игр предостаточно, а на VR рынке стоящие игры можно посчитать на пальцах одной руки.
"Он нам и на*** не нужон, пререндер ваш!"
БОЖЕ, НАКОНЕЦ-ТО ХОТЯ БЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР!
...но без реального геймплея. И даты выхода. И цены. И без Альтаира тоже (но с гориллоподобной Кассандрой вместо богоподобного Алексиоса, ага). В Юбисофт как всегда "не подкачали".
Блин, по описанию на официальном сайте реально круто звучит. Всё таки игра будет хоть и не в открытом мире, но с открытыми большими локациями и возможностью лазить где хочешь! Чёрт, как же хочется, чтобы хотя бы тут они не обделались и вышло годно... Молюсь за их успех!
Бессмысленный трейлер.
Мета прям валит играми - Асгард, ассасин, булетсорм, вампир и прочие за последнюю неделю-две.