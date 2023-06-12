Ubisoft показала трейлер VR-экшена Assassin's Creed Nexus ©

На сегодняшнем мероприятии Ubisoft Forward мы получили представление о первой игре Assassin's Creed в VR, Assassin's Creed: Nexus. Наряду с демонстрацией геймплея убийств от первого лица, мы также узнали подробности о трехсторонней истории игры с участием знакомых персонажей Assassin's Creed Эцио, Кассандры и Коннора.

Assassin's Creed: Nexus - это новое приключение Assassin's Creed, разрабатываемое для Meta Quest 2, которое включает в себя знакомый по предыдущим играм геймплей убийств, но в режиме VR от первого лица. Игроки смогут использовать такие виды оружия, как скрытый клинок, меч, дымовые шашки, лук и другие, физически выполняя движения по их использованию.

Помимо боя, Nexus также позволит игрокам выполнять стелс и паркур, а также культовый прыжок веры. Действие Nexus происходит в нескольких городах с открытыми структурами, с целями, к которым можно подойти множеством различных способов, будь то скалолазание, паркур или борьба с врагами.

В повествовательном плане Nexus связывает воедино истории трех знакомых ассасинов: Эцио из Assassin's Creed 2, Коннора из Assassin's Creed 3 и Кассандры из Odyssey. Их связывает современный сценарий, в котором протагонист пытается остановить заговор антагониста серии Абстерго, связанный с манипуляцией памятью. Все три истории происходят в знакомых местах, но являются совершенно новыми приключениями.

Наконец, Ubisoft рассказала о некоторых новых функциях, призванных помочь игрокам лучше насладиться игровым процессом Assassin's Creed в VR. К ним относятся телепортационная локомоция для скалолазания и паркура, виньетирование для блокировки периферийного зрения и другие настройки, помогающие справиться со страхом высоты.