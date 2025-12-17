92-летняя японская бабуля уделала всех на турнире по Tekken 8

Пока многие из нас уже после тридцати лет начинают жаловаться на старость, замедленную реакцию и боль в спине во время долгих каток, японские пенсионеры доказывают, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Настоящий мастер боевых искусств (пусть и виртуальных) не знает усталости, даже если ему почти век.

В Японии завершился уникальный киберспортивный турнир по Tekken 8, организованный Ассоциацией Care Esports специально для пожилых людей. Абсолютным триумфатором соревнования и новой звездой интернета стала 92-летняя Хисако Сакаи. Бабушка не просто поучаствовала в ивенте, а уверенно обошла конкурентов в возрастной категории от 70 до 90+ лет.

Путь к победе у госпожи Сакаи был далеко не простым, но она продемонстрировала завидное хладнокровие. Играя за экзорциста Клаудио Серафино (Claudio Serafino), в полуфинале она одолела 95-летнего соперника Садаюки Като, который выбрал Армор Кинга. В гранд-финале бабушка встретилась с Горо Сугиямой, игравшим за Лили, и также одержала верх, заставив комментаторов кричать от восторга.

Перед началом матчей Хисако заявила, что нацелена только на трофей, и сдержала слово. Сами организаторы турнира подчеркивают, что киберспорт для пожилых — это отличный способ поддерживать ментальное здоровье, социальную активность и яркость жизни.

Напомним, ранее летом этого года в японии проходил похожий турнир и тогда победу одержала 73-летняя бабушка.