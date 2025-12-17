92-летняя японская бабуля уделала всех на турнире по Tekken 8

Пока многие из нас уже после тридцати лет начинают жаловаться на старость, замедленную реакцию и боль в спине во время долгих каток, японские пенсионеры доказывают, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Настоящий мастер боевых искусств (пусть и виртуальных) не знает усталости, даже если ему почти век.
В Японии завершился уникальный киберспортивный турнир по Tekken 8, организованный Ассоциацией Care Esports специально для пожилых людей. Абсолютным триумфатором соревнования и новой звездой интернета стала 92-летняя Хисако Сакаи. Бабушка не просто поучаствовала в ивенте, а уверенно обошла конкурентов в возрастной категории от 70 до 90+ лет.
Путь к победе у госпожи Сакаи был далеко не простым, но она продемонстрировала завидное хладнокровие. Играя за экзорциста Клаудио Серафино (Claudio Serafino), в полуфинале она одолела 95-летнего соперника Садаюки Като, который выбрал Армор Кинга. В гранд-финале бабушка встретилась с Горо Сугиямой, игравшим за Лили, и также одержала верх, заставив комментаторов кричать от восторга.
Перед началом матчей Хисако заявила, что нацелена только на трофей, и сдержала слово. Сами организаторы турнира подчеркивают, что киберспорт для пожилых — это отличный способ поддерживать ментальное здоровье, социальную активность и яркость жизни.
Напомним, ранее летом этого года в японии проходил похожий турнир и тогда победу одержала 73-летняя бабушка.
бабка играет в кс всех мочит а тут 95 летная бабуля уделивает профи
у меня 0 вопросов
92
Ща може какой нибудь дет из Китая в MK 1 обгонит всех)))
ну ты хотя бы заголовок почитал не то что некоторые))
да влять - теккен 8 я не удивлюсь что и бомж разбросает топов - пусть на пг тег 2 выпустят там и посмотрим кто кого
Ну всё логично - всех больше свободного времени у школьников и пенсионеров.
Школьники ща трудятся, на раслабон им запрет, а старечкам чё делать на пенсии загорать да в игрули играть 😂😂😂😂😂😂😂😂
нуу вообще то тоже им сказали похать пора
К чёрту Клаудио. А ещё обоих медведей, Виктора, Зафину, Лео и Дэвил Джина
То бабуля 77 лет в контру делает "эйс", то 95-летняя в Tekken всех уделывает и это только те бабули что на светлой стороне. На темной возникла масса скам-бабок, гринч-бабок, отжимающих квартиры и т.д. Видимо эпоха безобидных старушек у подъезда уходит в прошлое. Терминаторы пришли откуда не ждали.
Оце, бабуся, так бабуся.
У неё было много времени для скила