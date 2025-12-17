Resonant Q - космический хоррор, где энергия дороже жизни

Студия Japan Productions представила новый трейлер Resonant Q — мрачного шутера от третьего лица с элементами выживания, действие которого разворачивается на гибнущем орбитальном кольце. Релиз проекта запланирован на 2026 год для ПК в Steam и Epic Games Store, а ключевой особенностью игры станет беспощадная система управления ресурсами, превращающая каждое действие в рискованный выбор.

Игрокам предстоит отправиться на разрушенное орбитальное кольцо, охваченное аномалиями и заражённое необъяснимой биомассой. Основная задача — восстановить его работоспособность, чтобы получить доступ к орбитальным городам за пределами станции. Для этого придётся исследовать опасные зоны, собирать ресурсы, создавать экипировку и развивать поселение у основания космического лифта. Прохождение будет доступно как в одиночку, так и в кооперативе до трёх человек.

В центре геймплея находится единая энергетическая система, от которой зависит всё: оружие, костюм, системы жизнеобеспечения и способности персонажа. Потратить энергию на сканирование тьмы или приберечь её для боя — подобные решения принимаются постоянно. В кооперативе выборы становятся ещё жёстче: помочь союзнику с кислородом или оставить ресурсы для собственной эвакуации.

Сценарий для Resonant Q написал Стив Паркер, известный работой над вселенной Warhammer 40,000. Игра сочетает космический хоррор и научную фантастику, предлагая разнообразные локации — от биолюминесцентных болот и индустриальных мегаструктур до руин инопланетных цивилизаций. Дополняют картину разные герои с уникальными стилями игры, строительство базы и столкновения с абстрактными сущностями, пиратами и кибернетическими чудовищами.