Учитель истории объяснил ученикам суть битвы при Фермопилах с помощью Assassin's Creed Odyssey

Все мы, или подавляющее большинство из нас, знаем, как тяжело каждый день часами торчать в аудитории (школе, колледже, университете...). И речь идет не только о нашем студенческом времени, но и о преподавателях, которые каждый день работают с молодыми людьми, пытаясь заставить их чему-то научиться. Это не всегда легко, особенно сейчас, когда экраны завладели нашей жизнью.

Многим учителям приходится изобретать новые методы планирования и проведения занятий, и один из них, как ни странно, заключается в использовании видеоигр. Компания Ubisoft, несмотря на свои взлеты и падения, проделала отличную работу, включив режим Discovery Tour Mode в Assassin's Creed Origins, Odyssey и Valhalla, поэтому некоторые учителя стали использовать его на уроках по истории.

Вместо того чтобы прибегать к "300" или любой другой кино-фантастике, учитель использует тщательно проработанный сеттинг игры и показывает то узкое место, где более 300 спартанцев, фокийцев и фиванцев противостояли персидскому вторжению. И пускай в игре есть вполне логичные изменения, а также отсутствует современная привязка, поскольку движения земли и отступающее море изменили орографию, факт остается фактом: использование AC Odyssey для иллюстрации урока истории достойно похвалы.

Хотя в серии Assassin's Creed всегда были и есть вымышленные элементы, но в данной игре, события которой происходят в Древней Греции, они зашли слишком далеко, смешав реальность и мифологию Пелопоннесской войны. Открытый мир с элементами RPG вызвал резкое неприятие у многих геймеров, но нельзя отрицать одного: когда дело доходит до исторического сеттинга, произведений искусства и атмосферы, французы делают это как никто другой.

По сути, Ubisoft не зря в свое время нахваливала игровые режимы, направленные исключительно на раскрытие сюжета. Если в Assassin's Creed Mirage это было заложено в самом ДНК игры, то Origins, Odyssey и Valhalla смогли удивить своими Discovery Tour, в которых не было никакого экшена, а внимание уделялось исключительно изучению демографических, социальных, художественных или политических аспектов этих регионов.