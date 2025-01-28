Assassin's Creed: Shadows опять раскритиковали - теперь из-за арбузов

После того как в сети опубликовали много гемплейных роликов Assassin's Creed: Shadows, геймеры смогли тщательнее изучить мир игры. Пользователь соцсети X под ником @bunburyoudoujp обратил внимание на новый огрех разработчиков. Сезоны в игре показаны нереалистично: большие спелые арбузы на одном из прилавков соседствуют с цветущей сакурой. В действительности полосатые ягоды созревают гораздо позже.

Пост геймера собрал 8 млн просмотров и 11 тыс. лайков. На обвинения в том, что он придирается к деталям, @bunburyoudoujp заявил, что живёт в Японии с 2006 года и знает, о чём говорит. По его словам, Ubisoft обещает геймерам реалистичные сеттинги, а огромные арбузы в период цветения сакуры не более аутентичны, чем снеговики на пляже.

Прежде некоторые игроки критиковали Ubisoft и за то, что персонажи в игре сеют рис в сезон сакуры. Однако другие геймеры уверены, что ошибки нет: на реальных фотографиях прекрасно видно, что подобное явление имеет место.

Shadows постоянно провоцирует недовольство игроков. Причины разные: темнокожий самурай Ясукэ на главных ролях и его неоднозначная историческая роль; фигурка с героями, вызвавшая ассоциации с атомной бомбардировкой Нагасаки; плагиат на концепт-артах; перенос релиза на 20 марта — день траура в память о теракте в токийском метро; толстый мальчик на официальном постере; реклама DLC до выхода игры и прочее.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Японии будет обрезанной: из игры уберут расчленёнку.