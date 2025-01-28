Assassin's Creed: Shadows опять раскритиковали - теперь из-за арбузов

После того как в сети опубликовали много гемплейных роликов Assassin's Creed: Shadows, геймеры смогли тщательнее изучить мир игры. Пользователь соцсети X под ником @bunburyoudoujp обратил внимание на новый огрех разработчиков. Сезоны в игре показаны нереалистично: большие спелые арбузы на одном из прилавков соседствуют с цветущей сакурой. В действительности полосатые ягоды созревают гораздо позже.
Пост геймера собрал 8 млн просмотров и 11 тыс. лайков. На обвинения в том, что он придирается к деталям, @bunburyoudoujp заявил, что живёт в Японии с 2006 года и знает, о чём говорит. По его словам, Ubisoft обещает геймерам реалистичные сеттинги, а огромные арбузы в период цветения сакуры не более аутентичны, чем снеговики на пляже.
Прежде некоторые игроки критиковали Ubisoft и за то, что персонажи в игре сеют рис в сезон сакуры. Однако другие геймеры уверены, что ошибки нет: на реальных фотографиях прекрасно видно, что подобное явление имеет место.
Shadows постоянно провоцирует недовольство игроков. Причины разные: темнокожий самурай Ясукэ на главных ролях и его неоднозначная историческая роль; фигурка с героями, вызвавшая ассоциации с атомной бомбардировкой Нагасаки; плагиат на концепт-артах; перенос релиза на 20 марта — день траура в память о теракте в токийском метро; толстый мальчик на официальном постере; реклама DLC до выхода игры и прочее.
Assassin's Creed: Shadows выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Японии будет обрезанной: из игры уберут расчленёнку.
хаххахахаха
Главное что арбузы нравятся загорелым самураям, а остальное мелочь))) Как и сам загорелый самурай)))
черным самураям нравятся куриные ножки. по этому для него был ад отсутствие кфс. а остальное ерунда.
Арбузы были еще до всяких кфс))
так и черных самураев не было. но тебя этот факт почему-то не смущает.
Черного самурая придумал ультра левый шиз, который создавал вымышленные статьи в википедии, подкрепляя их своими же "историчными" статьями и книгами.
Всех этих больных надо срочно поместить в лечебницу Аркхем на срок от 20 до 30 лет + приписать им галоперидол 2-3 раза в день по 0.5-1мг и периодически давать ремня.
Ответьте сейчас честно, те, кто читает этот коммент. Вы хоть раз в играх обращали внимание вот на такие "ВАЖНЫЕ" моменты? Это каким надо быть двинутым, чтобы хейтить уже за вот такое.
люди хотят и хейтят. в чем проблема. топят эту радужную компашку всеми силами и правильно делают.
Люди? Это стадо с коллективным разумом. И ты, по ходу, отбился от них. Догоняй!
Я вижу, тут у единиц есть своё мнение. Большинство гавкает то, что кто-то до них гавкнул. Такое ощущение в новостях юбисофт 80%+ комментов писал один человек
ну ты то явный нетакусик со своим инклюзивным мнением. я я то думал что ты эту компашку защищаешь.
Найди хоть один мой комментарий, где буду защищать юбисофт. Я за здравый смысл в первую очередь. Хочется зайти в новость по игре и обсудить ИГРУ с адекватными людьми, но вместо этого только и вижу нытиков да плакс
люди ищут причины нападать на юбисофт. чтоб продолжать ее гнобить. наверное потому что нельзя открыто призывать не покупать игры от юбисофт. потому что там наверное какие-то законы есть. по которым может прилететь. но ты у нас со своим особым виденьем не в состоянии это понять.
анимешники летают, люди прыгают с высоты и не ломают ноги, а вы тут арбузами возмущаетесь. может, хватит уже искать поводы для хейта?
"Watermelon stereotype" в действии! Что за тролль завелся среди разработчиков? Странно, что до арбузов докопался житель Японии, а не та самая целевая аудитория, ради которой в игре появился афросамурай. Надеюсь, жареную курочку там тоже продают где-нибудь поблизости. Должен же Ясуке чем-то питаться.
пушка на скриншоте через шлеп проникает, тоже не аутентичность
челы поехали кукухой и не знают уже до чего докопаться
Я что-то следов не увидел.
Для непонятливых. Сарказм.
Я уже когда то говорил что всё равно найдут к чему придратся, и вот опять, это уже секта со своей религией придератся к юбикам, лишь бы придратся к ним
ну это уже абсурд
юбисофт может и ужасная кампания, но даже они не заслуживают чтоб их закапывали из-за... АРБУЗОВ МАТЬ ВАШУ
эти кретины вообще в курсе, когда цветет вишня? или арбузы прямиком с ташкента привезены?
Ну, спасибо и на том, что в этой игре, японцы сеют рис - а не, толпы чёрных, хлопок на плантациях собирают)
У них в текущих реалиях не хватило бы яиц показать черных на плантациях
Я конечно всё понимаю, но это уже шиза. Вы бы ещё предъявили за нереалистичность стелса.
Им надо было бы китайца вместо нигера главным персонажем. О ненависти китайцев к уйгурам, неграм и японцам наслышан весь мир.Глядишь, так бы и покрыли все финансовые дыры на китайском рынке и спасли свою шарагу, и повод был бы задрать нос.
всех волнуют арбузы все их любят
Невкусные арбузы видимо, все знают что самые вкусные на Кубани растут
Ubisoft первая в истории компания, которая обанкротится из-за арбузов
Это уже какой-то сверхчеловеческий, трансцедентный уровень шизанутости. Дальше придерутся к текстурам почвы, потому что она, якобы, нехарактерна для тех мест?
А толстый мальчик на постере им чем помешал? Оскобляет нищих, недоедающих японцев? Ладно, не буду пытаться понять ход мыслей этих индивидуумов, а то тоже крыша съедет.
Может и придерутся. Только разработчиков никто не тянул за язык, когда они говорили, что изучили историю, архитектуру, привлекли уйму специалистов, при этом обосрались в целой куче вещей.
Когда же эти сволочи начнут хорошие игры делать, без арбузов и негров?