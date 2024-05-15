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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.8 200 оценок

Assassin's Creed Shadows получит текстовый перевод на русский язык. Представлены первые скриншоты

butcher69
Новости

Ubisoft наконец-то утолила жажду фанатов Assassin's Creed, представив дебютный трейлер Assassin's Creed Shadows. Вслед за этим французское издательство открыло предзаказы на приключенческий экшен, который должен выйти 15 ноября для PlayStation 5, Xbox Series и PC по цене $69,99.

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Shadows знаменует собой новую веху для серии, перенося игроков в феодальную Японию 16 века. Согласно информации на странице игры в Epic Games Store игра получит текстовый перевод на русский язык. Вместе с этой информацией были опубликованы и первые скриншоты.

Shadows стремится развить жанр ролевых игр с открытым миром множеством способов, например, с помощью сезонного цикла. Это означает, что, как в видеоиграх день сменяется ночью, так и в мире Shadows происходит переход от весны к лету, осени и зиме.

Каждый сезон приносит с собой новые элементы геймплея: зимой подводные входы замерзают и становятся недоступными, весной сочные урожаи служат прикрытием для скрытных завоеваний и многое другое.

Что касается размера мира, то креативный директор Джонатан Дюмон рассказал, что Shadows будет примерно такого же размера, как Assassin's Creed Origins, игра 2017 года с египетским сеттингом.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
illero

надо видео. А это все фигня

1
Niko71790

сволочи

1
BAZKIN

Ну хотя бы так

0
Пользователь ВКонтакте

А прошлую когда сломают? // Rooby Roid

0
KILLA06

норм,но при чем тут ассасины ,это какой то шогун

0
plotva85

Не подумайте что это расизм, но можно было оставить одну ГГ играбельной. Зачем танк ГГ в серии ассасинов?!

0
Cyberpadla 3077

Ты ещё ничего не видел и уже какие то выводы делаешь...

-1
Lenya69

Надеюсь учтут ошибки - Assassin's Creed Mirage

-1
SaintlyQuayshawn

Так Мираж в целом была проходной, это просто DLC из которого мини отдельную часть сделали, там в целом и ждать то было нечего.

0
Пользователь ВКонтакте

// Максим Сотников

-2
Newworld_DESTROYER

В такие шедевры играть только на оригинале ☝️☝️

-9
TheCalvariam

молодец подпалил жопы, а теперь бегом в садик

0