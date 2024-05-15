Атмосферный дебютный трейлер Assassin's Creed Shadows представил главных героев игры

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
Трейлер прикольный
Только я асасинства не почувствовал...
Юбисофт еще лет 10 назад начала отходить от старых примитивных ассасинов. И слава богу, какой бы это треш был если бы они упарывались в историчность и реализм🤮🤮
Я так понял , что за девушку будет геймплей больше ориентированный на "ассасинский" , а вот за негра больше на экшн .
Нет
Стелс-амбал-нига и разносящая всем челюсти девчушка-каратист
тебе музончик в конце поставили типа "бэк ту зе рудс"
что может быть хуже хип хоповый реп японской версии или непорный негр в японии наверно и то и то вместе
бедные япошки
неприметный афросамурай и баба (не ну Ubisoft на бильярдном столе лужу с гов.ном найдет и в ней утонет)
Мужика японца видимо не нашлось на место гг
Не знаю, как остальным, а мне трейлер понравился, очень атмосферный. Вот что, что, а красивые миры Ubisoft умеют делать. Насчёт афро Самурая, такой был в реальной истории и взят оттуда же, даже имя. Поэтому, можно закрыть глаза. Насчёт остального, увидим уже в геймплейных роликах и на Релизе
Мне тоже трейлер понравился , хочется реального геймплея , но учитывая что Ассасин это флагманская серия Юбиков , хочется верить , что будет не хуже Валхалы .
Чёт кринжовый трейлер
Эх, а я только понадеялся, что юбики таки придумали что-то интересное, когда подумал, что негр вырезал всю ее деревню и теперь она будет ему мстить. Типа, повествование с двух сторон бы шло.
Но нет, какой там от мягкотелых лягушатников, которые ни за что не сделают любого из таких персонажей злодеями.
такое же уже делали много раз, когда играли за тамплиеров и убивали ассассинов, показывая нам историю с разных ракурсов. Ничего интересного из этого не вышло. Просто у каждых своя правда и свои цели, все.
Чёт девка-ниндзя на мужика смахивает
Вполне нормально выглядит, симпатичная.
в смысле?
Ну, с одной стороны данный самурай очень примечателен своим оттенком в ту историческую эпоху в той стране. Тягают его последние годы - будь здоров. Аж аниме наснимали. С другой стороны, мы же понимаем какие мотивы были у авторов, когда его вводили. Короче, ничего нового.
Мотивы, не мотивы. Суть в том что в Японии был черный самурай и это исторический подтвержденный факт. Искажением будет если там целый черный район появится, где они будут читать реп и продавать крек
факт не факт но, один случай про негра блять который на хер никому не сдался
и есть жареных цыплят запивая виноградной газировкой.
Кому не сдался, был опрос какой-то?
Ну что любители убисофт,жрите очередное г а в н о с нигером-самураем.Приятного аппетита.
ОООО а вот и очередной....
Очередной сектант из секты "ненавистников Юбисофт" еще не кадра геймплея , а уже в "гуано" записывает .
Да ну его на хрен.Одолели эти негры хуже грыжи🤮
Боюсь спросить, каким образом одолели?
][уята
Судя по трейлеру, Япония времен 1540-1600, когда к ним затесались португальцы, раз в игре будет огнестрел исходя из трейлера, португальцы им его показали
На гербах мон клана Ода провинции Овари (крайне похож на него)
Африканец, существовавший действительно самурай Ясуке (1579 прибыл в Японию)
Только 1 вопрос, почему у ГГ меч на спине, туземец африканец больше чтит традиции чем человек выросший с этими традициями
хорошо что это время взяли, но я догадываюсь кто главный враг.
Блин, какое же дерьмо на ПГ вместо плеера! Мало того, что реклама непонятная, так еще и подвисоны с загрузкой роликов.
Из трейлера мы узнали, что в игре будет персонаж Хироюки Санады). Классный актёр, кстати. Насчёт самой игры - хз.
Я его лицо узнал,что это он,но жаль,придётся за бабу и за негра играть ))
Геймплей бы показали.
В июне
Трейлер эпический, ждём.
Знаю что это неправильно и глупо, но я делаю предзаказ
Интересно полный дубляж будет как во всех сериях этой франшизы
Откуда в древней и арийской Японий взялся негр? Как это толерантность надоела В фильмы и игры её пихают везде
Пропиши в гугле "чернокожий самурай"
Да. Пропиши и увидишь толерастическую выдомку. Но современный геймерцы верят всему что написано в левых статейках с сомнительным авторством.
А по факту этот негр был слугой оруженосцем а не самураем. Негр самурай пхахахахха
С подключением, черный персонаж был в Японии, привезли его туда исторический факт, а вот дреды мне кажется никто не привозил и если посмотреть его нарисованную миниатюру , тот он там пострижен как типичный японский самурай
Да. А ещё он был слугой. Оруженосцем. А не самураем . Малютки ещё оправдывают это пхахахахахха
Круто! Буду ждать игру с нетерпением!
"Призрак Цусимы" на ПК думаю утолит жажду игроков после сериала "Сёгун" , а вот Ассасин будет не так актуален . Всё же нужен геймплей, синематеки у Юбиков всегда были на высоте, а вот геймплей однообразный.
если будет приятная боёвка,это уже будет огромный плюс,если такая же как в ориджинс,вальхаллье,одиссее,то мусор сразу.
Ох уж эти нигеры-самураи
Все не нажрутся своим мультикультурным ***цом
Вообще не зацепило, покерфейс. Какая-то херь для отработки повестки. По трейлеру ничего не увидел, кроме скинов базовых балванчиков для битья.
Есть бригада, почему эта игра имеет приставку "Assassin's Creed" ?
Ну весьма неплохо.
Они ещё ничего хорошего не выпускали. Игра - провал
Какой же блевотный сеттинг, фууууууу.
Для шизиков которые видят везде повесточку. Читаем, ознакамливаемся
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%8D
Одолели эти негры, из каждого утюга их показывают.Это гуано вызывает лишь рвотные рефлексы, не более.А по поводу навязчивой повестки политотой уже один адекватный журналист высказался, потому что конторы, выпускающие подобное дерьмо несут убытки.
Только вот он был не самураем, а оруженосцем. О чем вообще везде написано, но называют его все равно черным самураем.
Как всегда у Юбисофт , красивый трейлер . Ждем реальные кадры из игры , нет сомнений , что открытый мир будет красивый , а вот насчет геймплея есть опасения )
В игре улучшат анимации, механику паркура и динамическую систему погоды. Журналист Том Хендерсон пообещал «гигантский скачок» в серии.
обычно для них этот скачок только в системных требованиях
У меня никаких сомнений в этом нет. Через месяц будет геймплей, и все убедятся в этом))
физику одежды и флоры вернули бы
поплач бедняк с дно пк
А прикольно, жду.
Коренные негры теперь и в Японии.
Не говори того, о чем не понимаешь
А о чём он должен понимать. Мы все прекрасно понимаем , что и зачем они прописывают в обязательность темнокожих в игры сериалы и прочее. А что бы их не сгнобили этим в очередной раз им на руку искали и нашли этого нигриллу.
Черный самурай... дно пробито так глубоко, что снизу уже не постучат... С другой стороны это вполне исторично, вики говорит, что в 16 веке действительно были чернокожии самураи.
Так это реально существующий человек. Интересно у Юбисовта хватит на такое яиц, чтоб воссоздать такую сценку в игре xD
Видно к тебе постоянно стучат, раз несешь такой бред.
О да, негросамураи... История отдыхает))
твой мозг отдыхает
Так забавно читать про то, какие Ubisoft засранцы, когда добавили в игру настоящую историческую личность
ого, у юбиков впервые нарисовалась возможность добавить никому ненужного негра так, чтобы когда кто нибудь начал возмущаться они начинали бы разносить его по факту и говорить про историческую достоверность. хотя всем давно известно как юбики относятся к исторической достоверности.
Тут скорее Ubisoft очень откровенно воспользовалась исторической личностью, что бы попасть в повестку. ГГ сильная женщина, а играя за мужчину, то он темнокожий (историческая личность).
Но, как бы меня не бесила эта вся повесточность, я в это точно очень хочу поиграть)))
просто представь. юбики могли сделать прекрасную, красивую игру про японию но какому то шизу пришла в голову идея добавить в игру единственного за все время существования японии негра-самурая. что это если не повестка?
Негры в феодальной Японии... Слов нет...
так он там реально был
не пиши чушь Ясуке историческая личность
У вас там всех гугл отключили))?
он там был расист
видимо убейсофт из своей любви к исторической достоверности добавили этого негрилу. интересно почему именно негра? ну потому что какой-то там негр самурай когда то там существовал и убейсофту захотелось отработать повестку. а кто будет возмущаться они будут тыкать в лицо истории. и всем пофиг что убейсофт к реальной истории относятся с пофигизмом. они нашли такую удивительную возможность впихнуть повесточку не привлекая внимание психиаторов. уважение им!
такой комментарий Я оставил на официальном канале в ютубе этого шлака : black-assed samurai? THANKS FOR THE SANCTIONS, I SKIP THIS SHIT
будем играть за самурайку. причем здесь ассасины все еще не понимаю.
upd: негр в древней японии позабавил конечно.
Ты этот вопрос лучше про Одиссею задай)
Assassin's Creed "скончался" ещё в третьей части.
Да хоть на первой)) мне лишь бы в игру интересно было играть
Это уже не ассасин
А кто сказал что серия должна быть именно о ассасинах?) Вы?
ждал асасина в японии со 2 части но длся меня они УБИЛИ ЕЁ НЕГРОМ КАКОЙ НЕГР САМУРАЙ Я НЕ ДУМАЮ ЧТО ЭТО ТОТ САМЫЙ ЧЕЛ КОТОРОГО ОДА ПРИВЁЗ В ЯПОНИЮ
Это именно он, Ясуке. Юбисофты это подтвердили.
ну хуть так а то зная юбиков я бы не удивился если они мусаши негром сделали
Они так же нагуглили, что бы хоть как то протиснуть нигриллу и типа вот же воот смотрите. И теперь есть отмаз.