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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.8 200 оценок

Атмосферный дебютный трейлер Assassin's Creed Shadows представил главных героев игры

butcher69
Новости

Ubisoft представила фанатам Assassin's Creed дебютный трейлер Assassin's Creed Shadows - первый реальный взгляд на следующую флагманскую игру в долгоиграющей франшизе. Ранее известная как Assassin's Creed: Codename Red, Shadows впервые отправит франшизу в феодальную Японию в ноябре этого года, позволив игрокам воплотить свои фантазии о шиноби в роли ниндзя Наоэ.

Assassin's Creed Shadows также позволит игрокам взять на себя вторую роль, роль черного самурая Ясукэ. В то время как в других играх серии Assassin's Creed уже встречались два протагониста, два персонажа Shadows выглядят более характерными, чем в предыдущих играх. Женщина-ниндзя в игре изображена с ниндзято, наручным клинком и кусаригамой, а ее самурайский коллега — закованный в броню парень с мощной катаной.

Дебютный трейлер Assassin's Creed Shadows рассказал о кинематографических амбициях игры и представил ее персонажей. Чтобы посмотреть на реальный геймплей, фанатам придется подождать до июньской выставки Ubisoft Forward.

Assassin's Creed Shadows разрабатывается Ubisoft Quebec, студией, стоящей за Assassin's Creed Odyssey 2018 года, под творческим руководством Джонатана Дюмона. Изначально Shadows была анонсирована в 2022 году под кодовым названием и обещала отправить франшизу Assassin's Creed в одну из самых востребованных фанатами локаций.

16
94
Комментарии: 94
Ваш комментарий
BAZKIN

Трейлер прикольный
Только я асасинства не почувствовал...

8
Newworld_DESTROYER

Юбисофт еще лет 10 назад начала отходить от старых примитивных ассасинов. И слава богу, какой бы это треш был если бы они упарывались в историчность и реализм🤮🤮

-10
Dem OS

Я так понял , что за девушку будет геймплей больше ориентированный на "ассасинский" , а вот за негра больше на экшн .

0
BAZKIN Dem OS

Нет
Стелс-амбал-нига и разносящая всем челюсти девчушка-каратист

0
ДЕНИСКА_омск

тебе музончик в конце поставили типа "бэк ту зе рудс"

0
dostalker

что может быть хуже хип хоповый реп японской версии или непорный негр в японии наверно и то и то вместе

бедные япошки

6
MessyLysias

неприметный афросамурай и баба (не ну Ubisoft на бильярдном столе лужу с гов.ном найдет и в ней утонет)

6
Madiark

Мужика японца видимо не нашлось на место гг

4
Artery Kaulitz

Не знаю, как остальным, а мне трейлер понравился, очень атмосферный. Вот что, что, а красивые миры Ubisoft умеют делать. Насчёт афро Самурая, такой был в реальной истории и взят оттуда же, даже имя. Поэтому, можно закрыть глаза. Насчёт остального, увидим уже в геймплейных роликах и на Релизе

3
Dem OS

Мне тоже трейлер понравился , хочется реального геймплея , но учитывая что Ассасин это флагманская серия Юбиков , хочется верить , что будет не хуже Валхалы .

0
electr01

Чёт кринжовый трейлер

3
stalker0072008

Эх, а я только понадеялся, что юбики таки придумали что-то интересное, когда подумал, что негр вырезал всю ее деревню и теперь она будет ему мстить. Типа, повествование с двух сторон бы шло.

Но нет, какой там от мягкотелых лягушатников, которые ни за что не сделают любого из таких персонажей злодеями.

2
Observia

такое же уже делали много раз, когда играли за тамплиеров и убивали ассассинов, показывая нам историю с разных ракурсов. Ничего интересного из этого не вышло. Просто у каждых своя правда и свои цели, все.

0
vizas101

Чёт девка-ниндзя на мужика смахивает

2
SaintlyQuayshawn

Вполне нормально выглядит, симпатичная.

0
Dem OS

в смысле?

0
Grigor II

Ну, с одной стороны данный самурай очень примечателен своим оттенком в ту историческую эпоху в той стране. Тягают его последние годы - будь здоров. Аж аниме наснимали. С другой стороны, мы же понимаем какие мотивы были у авторов, когда его вводили. Короче, ничего нового.

2
Gelyr

Мотивы, не мотивы. Суть в том что в Японии был черный самурай и это исторический подтвержденный факт. Искажением будет если там целый черный район появится, где они будут читать реп и продавать крек

1
Testman42 Gelyr

факт не факт но, один случай про негра блять который на хер никому не сдался

0
ZombieMan1 Gelyr

и есть жареных цыплят запивая виноградной газировкой.

0
Gelyr Testman42

Кому не сдался, был опрос какой-то?

0
Armen 88

Ну что любители убисофт,жрите очередное г а в н о с нигером-самураем.Приятного аппетита.

1
Cyberpadla 3077

ОООО а вот и очередной....

0
Dem OS

Очередной сектант из секты "ненавистников Юбисофт" еще не кадра геймплея , а уже в "гуано" записывает .

0
Denis Kyokushin

Да ну его на хрен.Одолели эти негры хуже грыжи🤮

1
Vinchi441

Боюсь спросить, каким образом одолели?

-1
xXHASLXx

][уята

1
Master_Hendo

Судя по трейлеру, Япония времен 1540-1600, когда к ним затесались португальцы, раз в игре будет огнестрел исходя из трейлера, португальцы им его показали
На гербах мон клана Ода провинции Овари (крайне похож на него)
Африканец, существовавший действительно самурай Ясуке (1579 прибыл в Японию)
Только 1 вопрос, почему у ГГ меч на спине, туземец африканец больше чтит традиции чем человек выросший с этими традициями

1
jax baron

хорошо что это время взяли, но я догадываюсь кто главный враг.

0
hamshut

Блин, какое же дерьмо на ПГ вместо плеера! Мало того, что реклама непонятная, так еще и подвисоны с загрузкой роликов.

1
Котян Сутоевич

Из трейлера мы узнали, что в игре будет персонаж Хироюки Санады). Классный актёр, кстати. Насчёт самой игры - хз.

0
Alkobarin

Я его лицо узнал,что это он,но жаль,придётся за бабу и за негра играть ))

2
bysaturn

Геймплей бы показали.

0
Cyberpadla 3077

В июне

1
Ewen Play

Трейлер эпический, ждём.

0
answerx32

Знаю что это неправильно и глупо, но я делаю предзаказ

0
Cидoрыч

Интересно полный дубляж будет как во всех сериях этой франшизы

0
Cидoрыч

Откуда в древней и арийской Японий взялся негр? Как это толерантность надоела В фильмы и игры её пихают везде

0
Cyberpadla 3077

Пропиши в гугле "чернокожий самурай"

1
John Shep Cyberpadla 3077

Да. Пропиши и увидишь толерастическую выдомку. Но современный геймерцы верят всему что написано в левых статейках с сомнительным авторством.
А по факту этот негр был слугой оруженосцем а не самураем. Негр самурай пхахахахха

0
Gelyr

С подключением, черный персонаж был в Японии, привезли его туда исторический факт, а вот дреды мне кажется никто не привозил и если посмотреть его нарисованную миниатюру , тот он там пострижен как типичный японский самурай

0
John Shep

Да. А ещё он был слугой. Оруженосцем. А не самураем . Малютки ещё оправдывают это пхахахахахха

0
Brem090

Круто! Буду ждать игру с нетерпением!

0
KIIIL

"Призрак Цусимы" на ПК думаю утолит жажду игроков после сериала "Сёгун" , а вот Ассасин будет не так актуален . Всё же нужен геймплей, синематеки у Юбиков всегда были на высоте, а вот геймплей однообразный.

0
SubaruBrzDream

если будет приятная боёвка,это уже будет огромный плюс,если такая же как в ориджинс,вальхаллье,одиссее,то мусор сразу.

0
John Shep

Ох уж эти нигеры-самураи
Все не нажрутся своим мультикультурным ***цом

0
Mistik.by

Вообще не зацепило, покерфейс. Какая-то херь для отработки повестки. По трейлеру ничего не увидел, кроме скинов базовых балванчиков для битья.

0
trevl312

Есть бригада, почему эта игра имеет приставку "Assassin's Creed" ?

0
Exies27

Ну весьма неплохо.

-1
Hipp0
Assassin's Creed Shadows разрабатывается Ubisoft Quebec

Они ещё ничего хорошего не выпускали. Игра - провал

-1
Tabletka_aspirina

Какой же блевотный сеттинг, фууууууу.

-1
Sayman95

Для шизиков которые видят везде повесточку. Читаем, ознакамливаемся

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%8D

-2
Denis Kyokushin

Одолели эти негры, из каждого утюга их показывают.Это гуано вызывает лишь рвотные рефлексы, не более.А по поводу навязчивой повестки политотой уже один адекватный журналист высказался, потому что конторы, выпускающие подобное дерьмо несут убытки.

1
Chaborz

Только вот он был не самураем, а оруженосцем. О чем вообще везде написано, но называют его все равно черным самураем.

0
Dem OS

Как всегда у Юбисофт , красивый трейлер . Ждем реальные кадры из игры , нет сомнений , что открытый мир будет красивый , а вот насчет геймплея есть опасения )

-2
Cyberpadla 3077

В игре улучшат анимации, механику паркура и динамическую систему погоды. Журналист Том Хендерсон пообещал «гигантский скачок» в серии.

-3
ClevoGame
Журналист Том Хендерсон пообещал «гигантский скачок» в серии.

обычно для них этот скачок только в системных требованиях

1
Cyberpadla 3077 ClevoGame

У меня никаких сомнений в этом нет. Через месяц будет геймплей, и все убедятся в этом))

-2
Player is Ready

физику одежды и флоры вернули бы

0
Русик_96 ClevoGame

поплач бедняк с дно пк

-1
SaintlyQuayshawn

А прикольно, жду.

-3
Алан Битаров

Коренные негры теперь и в Японии.

-4
Player is Ready

Не говори того, о чем не понимаешь

3
TYTAHXAMOН Player is Ready

А о чём он должен понимать. Мы все прекрасно понимаем , что и зачем они прописывают в обязательность темнокожих в игры сериалы и прочее. А что бы их не сгнобили этим в очередной раз им на руку искали и нашли этого нигриллу.

0
МarM

Черный самурай... дно пробито так глубоко, что снизу уже не постучат... С другой стороны это вполне исторично, вики говорит, что в 16 веке действительно были чернокожии самураи.

-4
Deshlinup

Так это реально существующий человек. Интересно у Юбисовта хватит на такое яиц, чтоб воссоздать такую сценку в игре xD

-2
Миханик Шестеренкин

Видно к тебе постоянно стучат, раз несешь такой бред.

1
Jarvis666

О да, негросамураи... История отдыхает))

-4
MagneticEnnio

твой мозг отдыхает

6
Mr_Killer_Skill

Так забавно читать про то, какие Ubisoft засранцы, когда добавили в игру настоящую историческую личность

-4
no homo

ого, у юбиков впервые нарисовалась возможность добавить никому ненужного негра так, чтобы когда кто нибудь начал возмущаться они начинали бы разносить его по факту и говорить про историческую достоверность. хотя всем давно известно как юбики относятся к исторической достоверности.

2
YouTube_GamesTezi

Тут скорее Ubisoft очень откровенно воспользовалась исторической личностью, что бы попасть в повестку. ГГ сильная женщина, а играя за мужчину, то он темнокожий (историческая личность).

Но, как бы меня не бесила эта вся повесточность, я в это точно очень хочу поиграть)))

5
no homo

просто представь. юбики могли сделать прекрасную, красивую игру про японию но какому то шизу пришла в голову идея добавить в игру единственного за все время существования японии негра-самурая. что это если не повестка?

3
Эникейщик

Негры в феодальной Японии... Слов нет...

-5
Samson48

так он там реально был

7
MagneticEnnio

не пиши чушь Ясуке историческая личность

4
Cyberpadla 3077

У вас там всех гугл отключили))?

-1
Русик_96

он там был расист

-4
no homo MagneticEnnio

видимо убейсофт из своей любви к исторической достоверности добавили этого негрилу. интересно почему именно негра? ну потому что какой-то там негр самурай когда то там существовал и убейсофту захотелось отработать повестку. а кто будет возмущаться они будут тыкать в лицо истории. и всем пофиг что убейсофт к реальной истории относятся с пофигизмом. они нашли такую удивительную возможность впихнуть повесточку не привлекая внимание психиаторов. уважение им!

2
1barac9U7ada7

такой комментарий Я оставил на официальном канале в ютубе этого шлака : black-assed samurai? THANKS FOR THE SANCTIONS, I SKIP THIS SHIT

-5
no homo

будем играть за самурайку. причем здесь ассасины все еще не понимаю.

upd: негр в древней японии позабавил конечно.

-6
Cyberpadla 3077

Ты этот вопрос лучше про Одиссею задай)

0
Denis Kyokushin Cyberpadla 3077

Assassin's Creed "скончался" ещё в третьей части.

0
Cyberpadla 3077 Denis Kyokushin

Да хоть на первой)) мне лишь бы в игру интересно было играть

0
Denis Kyokushin Cyberpadla 3077

Это уже не ассасин

-1
zero sleep Denis Kyokushin

А кто сказал что серия должна быть именно о ассасинах?) Вы?

0
devildoom

ждал асасина в японии со 2 части но длся меня они УБИЛИ ЕЁ НЕГРОМ КАКОЙ НЕГР САМУРАЙ Я НЕ ДУМАЮ ЧТО ЭТО ТОТ САМЫЙ ЧЕЛ КОТОРОГО ОДА ПРИВЁЗ В ЯПОНИЮ

-7
yar1097

Это именно он, Ясуке. Юбисофты это подтвердили.

2
devildoom yar1097

ну хуть так а то зная юбиков я бы не удивился если они мусаши негром сделали

0
TYTAHXAMOН yar1097

Они так же нагуглили, что бы хоть как то протиснуть нигриллу и типа вот же воот смотрите. И теперь есть отмаз.

0