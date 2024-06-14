Assassin's Creed Shadows: трейлер о Японии периода феодализма

Вот и свершилось! Ubisoft наконец-то представила трейлер своего нового творения — Assassin’s Creed Shadows. На Apple WWDC 2024 был показан кусочек феодальной Японии, который заставит тебя забыть о всех остальных играх. Ну что, готов окунуться в эпоху самураев и шиноби? Кстати, будь осторожен — в таких водах плавали только лучшие из лучших.
Итак, что же нас ждет в Assassin’s Creed Shadows? Во-первых, невероятные пейзажи, которые будто сошли с полотен Кацусики Хокусая. Во-вторых, запутанный сюжет о Наое — мастере скрытности из провинции Ига, и Ясукэ — африканском самурае, чьи подвиги уже стали легендой. Эти двое персонажей не только прокладывают путь сквозь интриги и сражения, но и находят свою общую судьбу в неспокойные времена позднего периода Сенгоку.
Дата выхода игры назначена на 15 ноября 2024 года. Если тебе не терпится погрузиться в этот мир раньше остальных, подписка Ubisoft+ даст тебе возможность начать игру за три дня до официального релиза. Платформы, на которых будет доступна игра, включают PS5, Xbox Series X/S, PC и Amazon Luna. Так что, выбирай свою любимую консоль и готовься к приключениям.
В трейлере можно увидеть, как герои сражаются с противниками, взбираются на крыши и исследуют древние храмы. Визуальный стиль игры впечатляет — каждая деталь, от мельчайших лепестков сакуры до крупных архитектурных сооружений, проработана с любовью и вниманием. Так и хочется крикнуть: “Всё, беру!”
Не обошлось и без спорных моментов. Кто-то скажет, что Ubisoft уже не торт и что серия Assassin’s Creed повторяет себя. Но давай будем честны: кто из нас не любит постараться, чтобы пройти уровень и услышать знаменитое “mission accomplished”? Так что, не упусти шанс увидеть всё своими глазами.
И помни: у тебя всегда есть выбор. Ты можешь влиться в ряды поклонников Assassin’s Creed Shadows или остаться верен другим проектам. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, когда дело касается такого захватывающего трейлера.
Периода НЕГРизма
Assassin's Creed Niggers.
Описание огонь. Не хватает только "Посмотрите, как черные вершат судьбу Японии!"
Я только что прочитал статью молодого продавца или что? Это вообще новость или рекламный бланк?
ну и вот это конечно 10 из 10
Для тех кто не смотрел south park и не шарит в английском
чуваку осталось последняя буква, вопрос - люди, которые тебя достают
naggers - ворчун
niggers - сникерс
Скоро выпустят сказку Негроснежка и семь черных гномов
Просто угораешь с чёрного самурая.
Оставляйте ссылку на ютуб, то бы можно было поставить дизлайк!
100% самый графонистый АС. И вся эта ляпота будет летать на всяких RTX 3060
До анимаций юнити десятилетней давности,как до луны)А по графену плюс минус так же.
Пхахаха))) ты когда последний раз запускал юнити? Нет там уже никакого графона
А давай ты мне покажешь вот такой графон в юнити
Красиво. Но прям чувствуется, что делать там нехрен
"нет там уже" может ещё нет? как не было так и нет.
Взять и понадергать рандомных скриншотов в качестве аргумента о плохой графике - это, конечно, сильно.
Вот тогда божественная графа Вальгаллы: