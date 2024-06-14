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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 419 оценок

Assassin's Creed Shadows: трейлер о Японии периода феодализма

Simple Jack
Новости

Вот и свершилось! Ubisoft наконец-то представила трейлер своего нового творения — Assassin’s Creed Shadows. На Apple WWDC 2024 был показан кусочек феодальной Японии, который заставит тебя забыть о всех остальных играх. Ну что, готов окунуться в эпоху самураев и шиноби? Кстати, будь осторожен — в таких водах плавали только лучшие из лучших.

Итак, что же нас ждет в Assassin’s Creed Shadows? Во-первых, невероятные пейзажи, которые будто сошли с полотен Кацусики Хокусая. Во-вторых, запутанный сюжет о Наое — мастере скрытности из провинции Ига, и Ясукэ — африканском самурае, чьи подвиги уже стали легендой. Эти двое персонажей не только прокладывают путь сквозь интриги и сражения, но и находят свою общую судьбу в неспокойные времена позднего периода Сенгоку.

Дата выхода игры назначена на 15 ноября 2024 года. Если тебе не терпится погрузиться в этот мир раньше остальных, подписка Ubisoft+ даст тебе возможность начать игру за три дня до официального релиза. Платформы, на которых будет доступна игра, включают PS5, Xbox Series X/S, PC и Amazon Luna. Так что, выбирай свою любимую консоль и готовься к приключениям.

В трейлере можно увидеть, как герои сражаются с противниками, взбираются на крыши и исследуют древние храмы. Визуальный стиль игры впечатляет — каждая деталь, от мельчайших лепестков сакуры до крупных архитектурных сооружений, проработана с любовью и вниманием. Так и хочется крикнуть: “Всё, беру!”

Не обошлось и без спорных моментов. Кто-то скажет, что Ubisoft уже не торт и что серия Assassin’s Creed повторяет себя. Но давай будем честны: кто из нас не любит постараться, чтобы пройти уровень и услышать знаменитое “mission accomplished”? Так что, не упусти шанс увидеть всё своими глазами.

И помни: у тебя всегда есть выбор. Ты можешь влиться в ряды поклонников Assassin’s Creed Shadows или остаться верен другим проектам. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, когда дело касается такого захватывающего трейлера.

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-17
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Сережаа
трейлер о Японии периода феодализма

Периода НЕГРизма

2
Oscilograf
Вот и свершилось! Ubisoft наконец-то представила трейлер своего нового творения — Assassin’s Creed Shadows

Assassin's Creed Niggers.

1
Aellie

Описание огонь. Не хватает только "Посмотрите, как черные вершат судьбу Японии!"

1
Nematoda97

Я только что прочитал статью молодого продавца или что? Это вообще новость или рекламный бланк?

Ясукэ — африканском самурае, чьи подвиги уже стали легендой

ну и вот это конечно 10 из 10

Спойлер

Для тех кто не смотрел south park и не шарит в английском

чуваку осталось последняя буква, вопрос - люди, которые тебя достают

naggers - ворчун

niggers - сникерс

1
dmitrii-apollo

Скоро выпустят сказку Негроснежка и семь черных гномов

0
saa0891

Просто угораешь с чёрного самурая.

0
goodneighbor

Оставляйте ссылку на ютуб, то бы можно было поставить дизлайк!

0
Божественный Ясукэ

100% самый графонистый АС. И вся эта ляпота будет летать на всяких RTX 3060

-10
VIGITAL1

До анимаций юнити десятилетней давности,как до луны)А по графену плюс минус так же.

1
Божественный Ясукэ VIGITAL1
А по графену плюс минус так же

Пхахаха))) ты когда последний раз запускал юнити? Нет там уже никакого графона

Спойлер

А давай ты мне покажешь вот такой графон в юнити

-5
Aellie Божественный Ясукэ

Красиво. Но прям чувствуется, что делать там нехрен

0
Ellie Williams Божественный Ясукэ

"нет там уже" может ещё нет? как не было так и нет.

0
ГАЗ-М20 Божественный Ясукэ

Взять и понадергать рандомных скриншотов в качестве аргумента о плохой графике - это, конечно, сильно.

Вот тогда божественная графа Вальгаллы:

Спойлер
1