Разработчики Assassin's Creed: Shadows показали живописный таймлапс времен года

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
Почему в этом видео снег БЕЛЫЙ???
Потому что если снег будет чёрный на нём не будет видно "Афро Самурая"!
И будет возможен стелс
Красиво, не спорю. Но толку от картинки, если всё остальное гнилое?
Продавать какашку в красивой обёртке. Как и любой товар (или большая часть) в современном супермаркете сейчас продаётся)
Кстати, ты сделал очень хорошее описание какого-нибудь Гендербага 2077 или Балды Гея 3! Там тоже картинка вроде красивая, но все остальное в них это гниль!!!
Разве предыдущие игры этого семейства были убогими? Я не заметил. Есть конечно свои нюансы, но они у всех играх есть. Думаю игра будет не хуже предыдущих частей.
Графика это не оправдание , есть примеры что графика огонь а сама игра фуфло // Алексей Маковецкий
Я вообще думаю, что это хитрый ход. Юбики могли не делать самурая негром, им никто бы слова не сказал, но тогда бы не было шумихи. А так все говорят про игру. ) // Сергей Максимов
Ну картинка очень даже зачетная! Только опять старый как овно мамонта геймплей все укокошит! :)
Толку от красивой графики, когда всё остальное посредственно, начиная от геймплея, почти не менявшегося со времен первого отсасина, заканчивая неуместным ГГ.. К тому же явно сделано под чутким руководством "историков" от Свитбейби. Очередная плоская, посредственная, бездушная пустышка в блестящей упаковочке. Лучше Ориджинс, или Одиссею перепройти, чем это.
Ты точно играл в ассасинов? Кажется, что ты просто набрасывает на волне негатива
Да, точно, со времен первых ассасинов ) Причем после Одиссеи перестал покупать след игры и после 5го Фар Края тож онли торрент версия. А мимо этой поделки тупо пройду, стараясь не вляпаться даже в торрент эдишн )
Тогда почему ты говоришь, что геймплей почти не меняется?)
Не уверен, что то что обсуждается главная проблема этой игры, явно начав играть Юбики умудрятся нас удивить, например: однообразными принеси подай, сходи зачисть и еще многой устаревшей фигнёй
Лучшая игра 2024 года, чекайте.
Япошки как всегда плаки-плаки, вот только ситуацию это никак не изменит и игру продолжат покупать, лицемерно причём.
Disney тоже так считала по поводу звёздных войн, ну и че, что с лицом?
Сила бренда не вечна, если её не поддерживать, то она со временем иссякнет, а если при этом ещё и самому бить его негрогеями, то это произойдёт ещё быстрее.
Вот и правильное решение👍 // Monax Hax
Есть же видео о человеке, который опрашивал японцев - японцы в основном не против и ничего отменять не намерены
Все верно, даже статья есть где люди посмотрели кто составлял петицию и подписывал, там блин одни америкосы))) // Monax Hax
Уже доказано что видео постанова (он заплатил за то чтобы японцы сказали что им нраица).
Если 100 опрошенных японцев скажет что они не против, то это не значит что они выражают общее мнение всей нации. // Александр Смирнов
Японцам вообще