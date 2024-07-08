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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.7 490 оценок

Разработчики Assassin's Creed: Shadows показали живописный таймлапс времен года

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Assassin's Creed: Shadows наконец-то перестали оправдываться за свои творческие решения и начали показывать непосредственно саму игру. Несмотря на некоторые негативные аспекты, будущий экшен может стать одной из самых красивых игр в истории всей серии. Авторы опубликовали ролик, показывающий таймлапс времен года в Японии.

Без острой реакции сообщества даже этот ролик не обошёлся. В комментариях к оригинальному посту разработчики попросили пользователей составить хайку — японский стиль стихотворения, используя для вдохновения кадры из ролика. Однако вместо этого геймеры в социальных сетях решили напомнить о главных недостатках игры и в очередной раз озвучили, что они не хотят видеть чернокожего главного героя в роли самурая.

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Напомним, ранее за игру решил заступиться один из разработчиков Resident Evil 2, который призвал относиться к Assassin's Creed: Shadows как к фэнтези-экшену.

Релиз Assassin's Creed: Shadows состоится на ПК и консолях 11 ноября 2024 года.

5
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
TIMetal

Почему в этом видео снег БЕЛЫЙ???

9
Pop Egor90

Потому что если снег будет чёрный на нём не будет видно "Афро Самурая"!

0
ConservativeYale Pop Egor90

И будет возможен стелс

0
Кей Овальд

Красиво, не спорю. Но толку от картинки, если всё остальное гнилое?

8
Sider999

Продавать какашку в красивой обёртке. Как и любой товар (или большая часть) в современном супермаркете сейчас продаётся)

5
Авраам Линкольн

Кстати, ты сделал очень хорошее описание какого-нибудь Гендербага 2077 или Балды Гея 3! Там тоже картинка вроде красивая, но все остальное в них это гниль!!!

-6
Александр Левочка

Разве предыдущие игры этого семейства были убогими? Я не заметил. Есть конечно свои нюансы, но они у всех играх есть. Думаю игра будет не хуже предыдущих частей.

0
Пользователь ВКонтакте

Графика это не оправдание , есть примеры что графика огонь а сама игра фуфло // Алексей Маковецкий

1
Пользователь ВКонтакте

Я вообще думаю, что это хитрый ход. Юбики могли не делать самурая негром, им никто бы слова не сказал, но тогда бы не было шумихи. А так все говорят про игру. ) // Сергей Максимов

1
igor lvov

Ну картинка очень даже зачетная! Только опять старый как овно мамонта геймплей все укокошит! :)

1
Eios

Толку от красивой графики, когда всё остальное посредственно, начиная от геймплея, почти не менявшегося со времен первого отсасина, заканчивая неуместным ГГ.. К тому же явно сделано под чутким руководством "историков" от Свитбейби. Очередная плоская, посредственная, бездушная пустышка в блестящей упаковочке. Лучше Ориджинс, или Одиссею перепройти, чем это.

1
sapov

Ты точно играл в ассасинов? Кажется, что ты просто набрасывает на волне негатива

-2
Eios sapov

Да, точно, со времен первых ассасинов ) Причем после Одиссеи перестал покупать след игры и после 5го Фар Края тож онли торрент версия. А мимо этой поделки тупо пройду, стараясь не вляпаться даже в торрент эдишн )

0
sapov Eios

Тогда почему ты говоришь, что геймплей почти не меняется?)

0
Валерий Юриков

Не уверен, что то что обсуждается главная проблема этой игры, явно начав играть Юбики умудрятся нас удивить, например: однообразными принеси подай, сходи зачисть и еще многой устаревшей фигнёй

0
Real Slim Shady

Лучшая игра 2024 года, чекайте.

-1
aearone

Япошки как всегда плаки-плаки, вот только ситуацию это никак не изменит и игру продолжат покупать, лицемерно причём.

-2
Ziyter7

Disney тоже так считала по поводу звёздных войн, ну и че, что с лицом?

Сила бренда не вечна, если её не поддерживать, то она со временем иссякнет, а если при этом ещё и самому бить его негрогеями, то это произойдёт ещё быстрее.

0
Пользователь ВКонтакте

Вот и правильное решение👍 // Monax Hax

-4
Crootoy

Есть же видео о человеке, который опрашивал японцев - японцы в основном не против и ничего отменять не намерены

-5
Пользователь ВКонтакте

Все верно, даже статья есть где люди посмотрели кто составлял петицию и подписывал, там блин одни америкосы))) // Monax Hax

-2
Agentdead

Уже доказано что видео постанова (он заплатил за то чтобы японцы сказали что им нраица).

4
Шедевральный Ubisoft Agentdead
Уже доказано что видео постанова
Спойлер
-3
Пользователь ВКонтакте

Если 100 опрошенных японцев скажет что они не против, то это не значит что они выражают общее мнение всей нации. // Александр Смирнов

4
Шедевральный Ubisoft
Японцы сходять с ума

Японцам вообще

-6