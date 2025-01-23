Стали известны системные требования к ПК Assassin's Creed: Shadows

Ubisoft опубликовала подробные системные требования и особенности ПК-версии Assassin's Creed: Shadows.

Assassin's Creed Shadows будет поддерживать глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей, а также будет включать в себя внутриигровой инструмент для бенчмарка для анализа производительности, сверхширокие разрешения, неограниченную частоту кадров и многое другое.

ВЫБОРОЧНАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ

МИНИМАЛЬНЫЕ

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS

Визуальные настройки: Низкие

ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600

ГП: Nvidia GeForce GTX 1070 8 ГБ/ AMD Radeon RX 5700 8 ГБ/ Intel Arc A580 8 ГБ (REBAR ВКЛ)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 60 FPS

Визуальные настройки: Высокие

ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8 ГБ/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ/ Intel Arc B580 12 ГБ (REBAR ВКЛ.)

ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440P при 60 FPS

Визуальные настройки: Высокие

ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 2070 8 ГБ/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ/ Intel Arc B580 12 ГБ (REBAR ВКЛ.)

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 4K при 60 FPS

Визуальные настройки: Высокие

ЦП: Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D

ГП: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16 ГБ/ AMD Radeon RX 7900 XT 20 ГБ

СТАНДАРТНАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ

МИНИМАЛЬНЫЕ

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS

Визуальные настройки: Высокие

ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600

ГП: Nvidia GeForce RTX 2070 8 ГБ/ Nvidia GeForce RTX 2070 8 ГБ/ Intel Arc B580 12 ГБ (REBAR ВКЛ)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440P при 60 FPS

Визуальные настройки: Высокие

ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

ГП: Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ/ AMD Radeon RX 7800 XT 16 ГБ

РАСШИРЕННАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ

ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440P при 60 FPS

Визуальные настройки: Ультра

ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D

ГП: Nvidia GeForce RTX 4080 16 ГБ

ЭКСТРЕМАЛЬННЫЕ

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 4K при 60 FPS

Визуальные настройки: Ultra

ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D

ГП: Nvidia GeForce RTX 4090 24 ГБ

На ПК Assassin's Creed Shadows будет включать:

Глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей

Встроенный инструмент для анализа производительности

Поддержка сверхширокого разрешения

Масштабирование и генерация кадров: Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1

Неограниченная частота кадров

Параметры углубленной настройки

Поддержка динамического разрешения

Поддержка HDR

Совместимость с AMD Eyefinity и NVIDIA Surround

Конечно, вы сможете настроить многие аспекты вашего опыта: конфигурация, раскладки контроллера, конфигурация клавиатуры и мыши, большой выбор языковых опций и многое другое.