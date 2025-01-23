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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 770 оценок

Стали известны системные требования к ПК Assassin's Creed: Shadows

monk70
Новости

Ubisoft опубликовала подробные системные требования и особенности ПК-версии Assassin's Creed: Shadows.

Assassin's Creed Shadows будет поддерживать глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей, а также будет включать в себя внутриигровой инструмент для бенчмарка для анализа производительности, сверхширокие разрешения, неограниченную частоту кадров и многое другое.

ВЫБОРОЧНАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ

МИНИМАЛЬНЫЕ

  • Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS
  • Визуальные настройки: Низкие
  • ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600
  • ГП: Nvidia GeForce GTX 1070 8 ГБ/ AMD Radeon RX 5700 8 ГБ/ Intel Arc A580 8 ГБ (REBAR ВКЛ)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

  • Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 60 FPS
  • Визуальные настройки: Высокие
  • ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x
  • Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8 ГБ/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ/ Intel Arc B580 12 ГБ (REBAR ВКЛ.)

ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ

  • Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440P при 60 FPS
  • Визуальные настройки: Высокие
  • ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x
  • Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 2070 8 ГБ/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ/ Intel Arc B580 12 ГБ (REBAR ВКЛ.)
  • Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 4K при 60 FPS
  • Визуальные настройки: Высокие
  • ЦП: Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D
  • ГП: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16 ГБ/ AMD Radeon RX 7900 XT 20 ГБ

СТАНДАРТНАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ

МИНИМАЛЬНЫЕ

Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS

Визуальные настройки: Высокие

ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600

ГП: Nvidia GeForce RTX 2070 8 ГБ/ Nvidia GeForce RTX 2070 8 ГБ/ Intel Arc B580 12 ГБ (REBAR ВКЛ)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

  • Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440P при 60 FPS
  • Визуальные настройки: Высокие
  • ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x
  • ГП: Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ/ AMD Radeon RX 7800 XT 16 ГБ

РАСШИРЕННАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ

ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ

  • Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440P при 60 FPS
  • Визуальные настройки: Ультра
  • ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D
  • ГП: Nvidia GeForce RTX 4080 16 ГБ

ЭКСТРЕМАЛЬННЫЕ

  • Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 4K при 60 FPS
  • Визуальные настройки: Ultra
  • ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D
  • ГП: Nvidia GeForce RTX 4090 24 ГБ

На ПК Assassin's Creed Shadows будет включать:

  • Глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей
  • Встроенный инструмент для анализа производительности
  • Поддержка сверхширокого разрешения
  • Масштабирование и генерация кадров: Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1
  • Неограниченная частота кадров
  • Параметры углубленной настройки
  • Поддержка динамического разрешения
  • Поддержка HDR
  • Совместимость с AMD Eyefinity и NVIDIA Surround

Конечно, вы сможете настроить многие аспекты вашего опыта: конфигурация, раскладки контроллера, конфигурация клавиатуры и мыши, большой выбор языковых опций и многое другое.

4
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
GayFish

Аххаха, везде указано "с использованием динамического разрешения и масштабирования", скоро игры будут рендерить в 144p и растягивать в 4к, ведь чем лучше технологии перестройки изображения, тем хуже оптимизация в современных играх.

7
Фризостат

А не пох? Я сегодня убедился в том, что DLSS 4 выглядит лучше натива

-5
Александр Дантес

Да. Это значит оптимизацию не завезли)

0
Лидер 666 Александр Дантес

скорее всего в технологическом плане это большой шаг в серии ассасинов которые мы не видели со времен юнити, так что пускай так, ибо надоели эти ассасины которые идут на любом ведре, и картинка везде 1 в 1, при этом все равно бедные ребята с 1070 смогут кое как поиграть)

-1
MrGamerDad

Честно сказать надоела уже вся тема с лучами, отражениями, кадрами,

4
Лидер 666

Почему? Устал на своей 4090 включать ультра настройки или что? Или без лучей картинка лучше по твоему?

0
MrGamerDad Лидер 666

Потому что с ними сильно красивее не становится на самом деле, а ресурсов жрет

1
Лидер 666 MrGamerDad

Сам знаешь что только полная трассировка пути жрет много, если включать все лучи кроме полной, не так уж и много жрет по итогу

0
MrGamerDad Лидер 666

Это да, хотя больше от оптимизации зависит. Режет комментарий если с телефона

0
Лидер 666 MrGamerDad

самого с этого горит, у них это проблема не фикситься уже какой год

0
Krio_ru

Челы которым «норм», осознали что это требования с учетом dlss,fsr и прочих костылей?)

2
My life is a game

ну фпс будет больше 60-100 же
а как он там получен мне вообще пох
я геймер простой, мне просто дайте фпс и норм картинку, а так хоть пусть через супер костыли это делается

плюс у тебя у самого топ комп

поиграешь в шэдоу без проблем

-1
Лидер 666

я уже ютуб/кино не смотрю без LosslessScaling, так что для кого как, но для меня длс и генерация уже неотъемлемая часть пк

-2
Фризостат

Замечательные требования

0
Павел32ру

Оптимизация у этих разработчиков почти всегда хороша. Хоть что-то у них идёт как надо.

0
Grizzly_GC

Норм системки.

-3
My life is a game

в целом норм

-6
Brigbyman1992

Да Ally

0
My life is a game Brigbyman1992

?

0