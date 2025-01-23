Стали известны системные требования к ПК Assassin's Creed: Shadows

Ubisoft опубликовала подробные системные требования и особенности ПК-версии Assassin's Creed: Shadows.
Assassin's Creed Shadows будет поддерживать глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей, а также будет включать в себя внутриигровой инструмент для бенчмарка для анализа производительности, сверхширокие разрешения, неограниченную частоту кадров и многое другое.
ВЫБОРОЧНАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ
МИНИМАЛЬНЫЕ
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS
- Визуальные настройки: Низкие
- ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600
- ГП: Nvidia GeForce GTX 1070 8 ГБ/ AMD Radeon RX 5700 8 ГБ/ Intel Arc A580 8 ГБ (REBAR ВКЛ)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 60 FPS
- Визуальные настройки: Высокие
- ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x
- Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8 ГБ/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ/ Intel Arc B580 12 ГБ (REBAR ВКЛ.)
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440P при 60 FPS
- Визуальные настройки: Высокие
- ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x
- Графический процессор: Nvidia GeForce RTX 2070 8 ГБ/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ/ Intel Arc B580 12 ГБ (REBAR ВКЛ.)
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 4K при 60 FPS
- Визуальные настройки: Высокие
- ЦП: Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D
- ГП: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16 ГБ/ AMD Radeon RX 7900 XT 20 ГБ
СТАНДАРТНАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ
МИНИМАЛЬНЫЕ
Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1080P при 30 FPS
Визуальные настройки: Высокие
ЦП: Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600
ГП: Nvidia GeForce RTX 2070 8 ГБ/ Nvidia GeForce RTX 2070 8 ГБ/ Intel Arc B580 12 ГБ (REBAR ВКЛ)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440P при 60 FPS
- Визуальные настройки: Высокие
- ЦП: Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x
- ГП: Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ/ AMD Radeon RX 7800 XT 16 ГБ
РАСШИРЕННАЯ ТРАССИРОВКА ЛУЧЕЙ
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 1440P при 60 FPS
- Визуальные настройки: Ультра
- ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D
- ГП: Nvidia GeForce RTX 4080 16 ГБ
ЭКСТРЕМАЛЬННЫЕ
- Разрешение/FPS с использованием динамического разрешения и масштабирования: 4K при 60 FPS
- Визуальные настройки: Ultra
- ЦП: Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D
- ГП: Nvidia GeForce RTX 4090 24 ГБ
На ПК Assassin's Creed Shadows будет включать:
- Глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей
- Встроенный инструмент для анализа производительности
- Поддержка сверхширокого разрешения
- Масштабирование и генерация кадров: Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1
- Неограниченная частота кадров
- Параметры углубленной настройки
- Поддержка динамического разрешения
- Поддержка HDR
- Совместимость с AMD Eyefinity и NVIDIA Surround
Конечно, вы сможете настроить многие аспекты вашего опыта: конфигурация, раскладки контроллера, конфигурация клавиатуры и мыши, большой выбор языковых опций и многое другое.
Аххаха, везде указано "с использованием динамического разрешения и масштабирования", скоро игры будут рендерить в 144p и растягивать в 4к, ведь чем лучше технологии перестройки изображения, тем хуже оптимизация в современных играх.
А не пох? Я сегодня убедился в том, что DLSS 4 выглядит лучше натива
Да. Это значит оптимизацию не завезли)
скорее всего в технологическом плане это большой шаг в серии ассасинов которые мы не видели со времен юнити, так что пускай так, ибо надоели эти ассасины которые идут на любом ведре, и картинка везде 1 в 1, при этом все равно бедные ребята с 1070 смогут кое как поиграть)
Честно сказать надоела уже вся тема с лучами, отражениями, кадрами,
Почему? Устал на своей 4090 включать ультра настройки или что? Или без лучей картинка лучше по твоему?
Потому что с ними сильно красивее не становится на самом деле, а ресурсов жрет
Сам знаешь что только полная трассировка пути жрет много, если включать все лучи кроме полной, не так уж и много жрет по итогу
Это да, хотя больше от оптимизации зависит. Режет комментарий если с телефона
самого с этого горит, у них это проблема не фикситься уже какой год
Челы которым «норм», осознали что это требования с учетом dlss,fsr и прочих костылей?)
ну фпс будет больше 60-100 же
а как он там получен мне вообще пох
я геймер простой, мне просто дайте фпс и норм картинку, а так хоть пусть через супер костыли это делается
плюс у тебя у самого топ комп
поиграешь в шэдоу без проблем
я уже ютуб/кино не смотрю без LosslessScaling, так что для кого как, но для меня длс и генерация уже неотъемлемая часть пк
Замечательные требования
Оптимизация у этих разработчиков почти всегда хороша. Хоть что-то у них идёт как надо.
Норм системки.
в целом норм
Да Ally
?