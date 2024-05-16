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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.4 248 оценок

Ubisoft: у Assassin's Creed: Shadows будет оффлайн-режим - для игры не требуется постоянное подключение к интернету

AceTheKing
Новости

Сегодня появилась информация о том, что для игры в Assassin's Creed: Shadows от игрока может потребоваться постоянное подключение к интернету.

Это вызвало массовое возмущение среди пользователей, из-за чего компания Ubisoft поспешила прояснить данный момент: по словам издателя, у игры будет привычный оффлайн-режим, а интернет потребуется лишь для установки игры.

В Assassin's Creed: Shadows действие развернется в эпоху феодальной Японии. В игре будет представлено два главных героя: Наоэ - синоби-ассасин, мастерски владеющая искусством скрытности и диверсий. Ясукэ - самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.

Релиз Assassin's Creed: Shadows состоится 15 ноября текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

20
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Гемор
11
Станислав Буянов

Да наплевать. Скорее всего будет такой же проходняк, как и Мираж.

2
Yoshemitsu

А что сейчас не проходняк? Стимовский клон покемонов со сранньего доступа? Систкотрясный корейский слешшер? Или похождение скандинавской сумасшедшей уродины? Игровая индустрия уже давно в попе.

1
Fallen Werewolf Yoshemitsu

C такой логикой все игры проходняк.

0
Станислав Буянов Yoshemitsu

Ну, не знаю... Я за себя сказал. В Одиссею я 500+ часов нарубил. А Мираж пробежал разок, почти через силу, и стёр.

1
Беккер5443

Denovu главное чтобы не было.

1
chaospaladin

Главное чтобы было

-7
Беккер5443 chaospaladin

Лицензионая игра будет глючить.

0
1barac9U7ada7

Бытует мнение что даже фритуплейная версия торрент идишн не спасёт данный кусок авторской (мысли) не ограниченный даже здравым смыслом

0
Artery Kaulitz

Это хорошая новость. Потому что, покупать игры от Ubisoft с привязкой к серверам, себе дороже. Все теперь знают, к чему это приводит... Да и спиратить легче будет

0
Стас Кежун

Сони-момент. Небось тоже назвиздели тут с три короба.

-1