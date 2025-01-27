В Японии Assassin's Creed Shadows подвергнется цензуре

Ubisoft заявила, что некоторый графический контент Assassin's Creed Shadows будет подвергнут цензуре в Японии в целях соответствия японскому рейтинговому совету CERO.
В заявлении, опубликованном в X (ранее Twitter) Ubisoft Japan сообщила:
В целях соответствия правилам проверяющих органов японская версия Assassin's Creed Shadows (CERO:Z) будет отличаться. Настройки игры были изменены таким образом, чтобы игрок не мог отрубить голову и конечности врагов во время игры.
Решение Ubisoft последовало за рейтингом Z, который, хотя и означает, что игру нельзя продавать лицам младше 18 лет, CERO все же определил, что игра слишком жестокая для продажи в Японии. Изменения Ubisoft означают, что теперь игру можно продавать в Японии, но при этом она будет иметь рейтинг CERO Z.
Это не первый случай, когда Япония вводит такие строгие правила для игр. В 2023 году CERO запретила ремейк Dead Space из-за насилия, а в 2022 году также запретила The Callisto Protocol. С другой стороны, Stellar Blade прошла с рейтингом CERO D, что означает, что игра не подходит для тех, кому меньше 17 лет.
После двух задержек Assassin’s Creed Shadows официально выйдет 20 марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.
Оберегают взрослых от неоправданного насилия над здравым смыслом.
Электроники уже отметились провалами, будем ждать провала от юбиков, ведь им не привыкать.
какими провалами? продажи дракона выше чем у тысячи других игр ( более 1.5 млн копий ), например выше чем у всей серии final fantasy. Просто сейчас разработка игр дорогая, и для покрытия расходов нужно много продаж, это порешается увольнением всяких ботов с офиса и все будет ништяк
все эти падения акций происходят сейчас у всех, это обычное дело для квартала
вот такими провалами)
Где они выше 😂😂😂😂 они продали неочëм копий там бюджет бешанный месяц прошёл они сразу признали провал полный там даже затраты неокупились..
покажи мне игры которые за пару месяцев продаются более чем в 1.5 миллионов копий? это более чем хорошие показатели, просто им нужно еще больше, была бы игра провалом, было бы не больше 100к копий, а так даже в стиме оценка выше 7 баллов
Алë я тебе сказал ты чем слушаешь они сами признались что это провал полный. Есть игры которые за месяци кассы брали Warhammer space morine 2 Вуконг и ещё там были. Так что успокойся уже провал есть провал Индиана тоже не выстрелил по кассе хотя игра отличная тут уже беда маркетинга и позиционирования
"Настройки игры были изменены таким образом, чтобы игрок не мог отрубить голову и конечности врагов во время игры" найс подумал ниндзя гайден
В японии там тоже цензура, как и в резидентах и т.д. =)
Логика.. ))
17 лет - D
18 лет - Z
я то думал там макаку на что-то заменят, а ускоглазы просто еще больше запарафинились
Ожидаем похоронный релиз
там еще и расчлененка будет,отлично
негр рубит бошки японцам
Единственное что могло заинтересовать игроков вырезали, даунство
действительно, лучше переть против проверяющих органов страны =)
будет подвергнут цензуре в Японии
Они должны были запретить продажу, но по факту прогнулись. Позорище.
а памятник негру - тоже снести?
Всегда было любопытно, а не имеют ли такие методы сокрытия реальных последствий насилия обратный эффект на восприятие? Может ли это привести к формированию убеждённости в безобидности нанесения тяжких телесных повреждений?
Если гипотетический игрок в "зацензуренные" игры, где нет крови, декапитации и агонии, начнёт повторять действия из игры, считая что они не причиняют серьёзных увечий, тем не менее нанесёт серьёзный вред здоровью кому либо - сможет ли он(или ответственные за него люди) предъявить претензию к издателю игры или рейтинговой организации за введение в заблуждение и пропаганду "безопасного насилия", приведшего к таким печальным последствиям?
Многие "эксперты" на высоких трибунах ведь рассуждают о том, что игры "учат" игроков нехорошему. Продолжая их мысль можно заключить, что подобные методы, "оберегающие" впечатлительных игроков могут нести более серьёзные последствия.
Чем коробить игры/фильмы, стоит следить за допуском к контенту соответствующих потребителей, готовых к его содержанию, как мне кажется.
Этому совету бы вспомнить что творили их соплеменники в начале и середине 20 века, во время войн с Россией, Китаем, Кореей. А сейчас перекручивают себя в пушистых и нежных. Гон...ны.
Так джапы самые ярые нацисты и расисты из всех живущих на планете. А ещё они самые лицемерные.
в Японии, это видимо строго по отношению к играм, а что касается кино или аниме, такое разрешается. Потому, что если взять аниме паразит, то там такие зарисовки, что слабонервным лучше не смотреть.
Неужели вы не поняли на фоне всего происходящего, что японцы как народ, в принципе конченные по своему менталитету. Единственное, они делают технику хорошо и автомобили, ВСЕ!!! А то,что они больные на всю голову хотя бы женитьба японца на резиновой бабе или ИИ, который вшит в его ПК, причем это реально пользуется популярностью там
А ру народ типа здоровый? За недавние приколы молодёжи с их квадроберами уже хочется перестрелять, что-б дальше мир не заражали...
Ну ты хоть одну нормальную документалку про Японию посмотри. Не от хорошей жизни они резиновых баб выбирают.
Сыграл в AS: Shadows - вступил в Отряд 731.
Какие же япошки чувствительные, нежные и соевые! В игре у персонажа из носа брызнула капелька крови - вся Япония содрогнулась от ужаса и ущемилась! Срочно надо это зацензурить! А если ещё и у персонажа видно кусочек сосочка на сисе, то это все! Надо делать сеппуку!
Тем не менее они же придумали этти/хэнтай. Потом придумали хэнтай с цензурой - с квадратиками на половину экрана! Эльфийская песнь еще есть, вообще жесть.
а как же яой бара, сётакон и прочие вкусности?) это тоже они придумали)))
яой/юри особо не интересуюсь, к счастью.
Ещё забыл добавить сюдо - японские, традиционные гомосексуальные отношения! Тоже их тема.
гвниме нужно меньше смотреть
Я думал, вместо негра у них будет японец. Ну ладно тогда..
А почему негра не "зацензурили" в японца? Это же было самое главное.
В Японии на этот черножепый понос воокнутый все уже поставили крест...
японцы играют в мусорные игры вроде тех, что выходят на нинтендо, зачем им ААА игры с открытым миром?
Плюс даже Stellar Blade в японии был продан в кол-ве 100к штук, что ничтожно мало, когда вальгалла продана более чем 35 миллионов копий по всему миру!
вывод прост, что продажи игр в японии не имеют никакого интереса, юбики могут хоть закрыть продажи в этой стране и ничего не изменится!
Можешь сколько угодно ныть, но в данный момент Шедоус на 1 месте в Великобритании и на 5 месте в США по продажам
Как же я буду угорать, если игра выстрелит, будет лучше и интереснее всех предыдущий частей, и побьет рекорд вальгаллы у которой более 35 млн копий, есть конечно черное пятно в игре которое не отмыть, но я полагаю что возможность смена ГГ спасет и эту ситуацию.
Врядли на данный момент она даже не в топе 10 steam так что ждать продаж на релизе не стоит на скидках возможно доберут но после скандала врядли
Откуда инфа про 35 миллионов копий Вальгаллы? Даже суперхайповый Киберпанк столько не продался
продался)
это не точная информация, но плюс минус)
Блин, странные они, если честно) Ну какая цензура может быть у япошек, которые самые конченые и большие извращуги на свете с их полоумными шоу-играми для даунов, с поеданием суши с голых баб, и т.п.?!)
самим можно, другим нельзя.
узкоглазые клоуны