В Японии Assassin's Creed Shadows подвергнется цензуре

Ubisoft заявила, что некоторый графический контент Assassin's Creed Shadows будет подвергнут цензуре в Японии в целях соответствия японскому рейтинговому совету CERO.

В заявлении, опубликованном в X (ранее Twitter) Ubisoft Japan сообщила:

В целях соответствия правилам проверяющих органов японская версия Assassin's Creed Shadows (CERO:Z) будет отличаться. Настройки игры были изменены таким образом, чтобы игрок не мог отрубить голову и конечности врагов во время игры.

Решение Ubisoft последовало за рейтингом Z, который, хотя и означает, что игру нельзя продавать лицам младше 18 лет, CERO все же определил, что игра слишком жестокая для продажи в Японии. Изменения Ubisoft означают, что теперь игру можно продавать в Японии, но при этом она будет иметь рейтинг CERO Z.

Это не первый случай, когда Япония вводит такие строгие правила для игр. В 2023 году CERO запретила ремейк Dead Space из-за насилия, а в 2022 году также запретила The Callisto Protocol. С другой стороны, Stellar Blade прошла с рейтингом CERO D, что означает, что игра не подходит для тех, кому меньше 17 лет.

После двух задержек Assassin’s Creed Shadows официально выйдет 20 марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.