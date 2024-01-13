Для Assassin's Creed: Syndicate появился мод, который возвращает в игру мрачную атмосферу Лондона

Как оказалось, в прошлом году довольно незаметно прошел выход большой модификации Assassin's Creed Victory Project для Assassin's Creed: Syndicate.

Предыстория: во время разработки игры, издательство Ubisoft странным образом посчитало, что в провале ее предшественника в лице Assassin's Creed: Unity виновато не только ужасное состояние игры на релизе, но еще и чересчур мрачный тон игры. После этого издатель заставил разработчиков разрабатываемой на тот момент Assassin's Creed: Victory спешно изменить общий тон игры - сделать Лондон более цветным и солнечным городом, а сюжет сделать менее серьезным, убрав из него особенно жестокие темы той эпохи. Так же игра была переименована в Assassin's Creed: Syndicate.

Как не сложно догадаться, данная модификация пытается преобразить игру, вернув в нее мрачную атмосферу Лондона викторианской эпохи - то есть сделать его таким, каким он был на утекших скриншотах от издания Kotaku в 2014-го году.

Судя по скриншотам из модификации - авторам это удалось. Авторы изменили некоторые игровые модели персонажей, погоду, обновили саундтрек на более мрачную музыку, подходящую под ту эпоху, и даже "смешные" диалоги заменили на оригинальные, которые Ubisoft почему-то не удалили из файлов игры. Помимо этого в модификацию привнесли и более глобальные изменения: теперь в игре лишь один главный герой - Джейкоб.

К сожалению основной разработчик модификации сообщил, что ее разработка сильно повлияла на его психическое состояние и он решил уйти в бессрочный отпуск, завязав с моддингом игр в принципе. Однако он решил поделиться своей работой с другими игроками, пусть даже и в недоделанном виде. Тем не менее, он был бы рад если бы кто-то взялся доделать модификацию и дает на это полный карт-бланш, если таковые найдутся.

Стоит отметить, что модификация позволяет пользователю на выбор установить то, что ему нужно: будь-то измененная погода, саундтрек, модели или сюжет. Таким образом, даже учитывая то, что автор не успел реализовать всё задуманное в плане возвращения сюжета и геймплейных возможностей, данная модификация как минимум полезна тем, что пользователи могут воспользоваться ее законченной частью - измененной мрачной атмосферой, моделями персонажей и саундтреком.

Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.

Оригинальная Assassin's Creed: Victory в 2014-м году: