Для Assassin's Creed: Syndicate появился мод, который возвращает в игру мрачную атмосферу Лондона

Как оказалось, в прошлом году довольно незаметно прошел выход большой модификации Assassin's Creed Victory Project для Assassin's Creed: Syndicate.
Предыстория: во время разработки игры, издательство Ubisoft странным образом посчитало, что в провале ее предшественника в лице Assassin's Creed: Unity виновато не только ужасное состояние игры на релизе, но еще и чересчур мрачный тон игры. После этого издатель заставил разработчиков разрабатываемой на тот момент Assassin's Creed: Victory спешно изменить общий тон игры - сделать Лондон более цветным и солнечным городом, а сюжет сделать менее серьезным, убрав из него особенно жестокие темы той эпохи. Так же игра была переименована в Assassin's Creed: Syndicate.
Как не сложно догадаться, данная модификация пытается преобразить игру, вернув в нее мрачную атмосферу Лондона викторианской эпохи - то есть сделать его таким, каким он был на утекших скриншотах от издания Kotaku в 2014-го году.
Судя по скриншотам из модификации - авторам это удалось. Авторы изменили некоторые игровые модели персонажей, погоду, обновили саундтрек на более мрачную музыку, подходящую под ту эпоху, и даже "смешные" диалоги заменили на оригинальные, которые Ubisoft почему-то не удалили из файлов игры. Помимо этого в модификацию привнесли и более глобальные изменения: теперь в игре лишь один главный герой - Джейкоб.
К сожалению основной разработчик модификации сообщил, что ее разработка сильно повлияла на его психическое состояние и он решил уйти в бессрочный отпуск, завязав с моддингом игр в принципе. Однако он решил поделиться своей работой с другими игроками, пусть даже и в недоделанном виде. Тем не менее, он был бы рад если бы кто-то взялся доделать модификацию и дает на это полный карт-бланш, если таковые найдутся.
Стоит отметить, что модификация позволяет пользователю на выбор установить то, что ему нужно: будь-то измененная погода, саундтрек, модели или сюжет. Таким образом, даже учитывая то, что автор не успел реализовать всё задуманное в плане возвращения сюжета и геймплейных возможностей, данная модификация как минимум полезна тем, что пользователи могут воспользоваться ее законченной частью - измененной мрачной атмосферой, моделями персонажей и саундтреком.
Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.
Оригинальная Assassin's Creed: Victory в 2014-м году:
последний нормальный Assassin's
Ого, решейд у нас теперь мод по восстановлению какой-то там атмосферы
В модификации не используется решейд - это замена ассетов. В решейде банальный цветокор суют, здесь судя по скриншотам изменена растительность и убрана общая зелена города.
Блин, жалко мужика, он бросил современному феминистическому обществу вызов, а его походу за это начали травить, что и ударило по его психике, всё таки настоящим мужикам сейчас сложно идти против "сильных" всем недовольным женщин! Матриархат всё ближе, и игра Starfield это наглядно показывает! =((
Это ж сколько им лет
Assassin's Creed который мы потеряли. А ведь именно этого я изначально ждал от Синдиката - истории об ассасинах в полумраке викторианской эпохи - а получил кринж-фест с героями-клоунами. Обидно.
Хэй, в смысле только Джейкоб, мне Иви нравилась...((
Мне нравился женский персонаж в игре, сексисты грёбанные.
Устанавливать часть мода с удалением Иви необязательно.
На нексусе оно с 15 июля висит, появился так появился
лучшеб добавили выбор только за одного перса играть а не форсили за женщину это делать тк никакого интереса в этих переключениях небыло , как угта 5 прям
Терпеть не могу мрачные атмосферы.