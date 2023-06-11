Для Assassin's Creed Unity вышел мод, улучшающий LODы NPC ©

Sunbeamskall выпустил мод, который призван исправить раздражающие проблемы с LODами NPC в Assassin's Creed Unity. Это интересный мод, доступный для скачивания бесплатно прямо на нашем сайте, действительно может улучшить визуальную составляющую игры.



Важно отметить, что этот мод НЕ увеличивает дальность прорисовки объектов, геометрии, растительности или персонажей. Он лишь пытается исправить постоянные изменения LODов, которые происходят при приближении к NPC.



Однако в настоящее время мод имеет некоторые проблемы, которые Sunbeamskall должен решить. Например, в случайные моменты мод постоянно и быстро меняет LOD-модели для каждого персонажа, находящегося на экране, что можно увидеть на видео ниже:

В идеале, нужна более отполированная версия этого мода. Игра также выиграла бы от мода, который увеличивает дальность прорисовки зданий, объектов и NPC. И, по правде говоря, эти изменения могли бы легко превратить Assassin's Creed Unity в игру текущего поколения. Потому что да, даже в 2023 году AC: Unity остается невероятно красивой игрой!