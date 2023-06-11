Для Assassin's Creed Unity вышел мод, улучшающий LODы NPC

Sunbeamskall выпустил мод, который призван исправить раздражающие проблемы с LODами NPC в Assassin's Creed Unity. Это интересный мод, доступный для скачивания бесплатно прямо на нашем сайте, действительно может улучшить визуальную составляющую игры.
Важно отметить, что этот мод НЕ увеличивает дальность прорисовки объектов, геометрии, растительности или персонажей. Он лишь пытается исправить постоянные изменения LODов, которые происходят при приближении к NPC.
Однако в настоящее время мод имеет некоторые проблемы, которые Sunbeamskall должен решить. Например, в случайные моменты мод постоянно и быстро меняет LOD-модели для каждого персонажа, находящегося на экране, что можно увидеть на видео ниже:
В идеале, нужна более отполированная версия этого мода. Игра также выиграла бы от мода, который увеличивает дальность прорисовки зданий, объектов и NPC. И, по правде говоря, эти изменения могли бы легко превратить Assassin's Creed Unity в игру текущего поколения. Потому что да, даже в 2023 году AC: Unity остается невероятно красивой игрой!
Неплохо бы еще давать пояснения в новостях, например, что такое LOD. Не все тут работают в игровой индустрии и владеют техническими терминами. Конечно, читатель может загуглить, но что мешает дать эту информацию сразу?
Конечно, теоретически в новости тебе могут всё это пояснить, но что тебе мешает загуглить эту информацию? Сложно потратить 10 секунд времени?
То есть LOD нужно пояснять, а такой термин как NPC тебя не смущает? Представь себе, не все люди много играют в игры и владеют "игровым сленгом". Если каждый термин в каждой новости пояснять, на что будут похожи эти самые новости? 10% текста новости и 90% текста с объяснением терминов из новостей? Ты такими хочешь видеть новости?
NPC - общеизвестный термин, который часто звучит в игровых обзорах, публикациях и т.д., а LOD - я вообще первый раз встречаю, хотя на ПГ читал сотни, если не тысячи новостей и статей. И судя по плюсам к моему комментарию, не я один такой. Речь об уважении к читателю. чтобы он не шел куда-то выяснять, что же он прочитал, а получил все объяснения в одном месте.
А разве она все еще не текущего поколения, недавно ж только вышла.. стоп, стоп, как это прошло уже 9 лет? :(