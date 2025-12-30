NikiStudio выпустила русскую озвучку 1-го эпизода Dispatch

Студия NikiStudio выпустила готовый русификатор первой серии супергеройского интерактивного экшена Dispatch. Перевод уже доступен для скачивания и устанавливается путём распаковки файлов в корневую папку игры с заменой данных.

Разработчики отмечают, что релиз первой серии подтверждает их способность оперативно и качественно доводить подобные проекты до конца. В случае возникновения проблем пользователи могут обратиться к команде через VK и Telegram, а в будущем русификатор также появится на официальном сайте студии.