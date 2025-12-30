ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 29.01.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 754 оценки

NikiStudio выпустила русскую озвучку 1-го эпизода Dispatch

monk70 monk70

Студия NikiStudio выпустила готовый русификатор первой серии супергеройского интерактивного экшена Dispatch. Перевод уже доступен для скачивания и устанавливается путём распаковки файлов в корневую папку игры с заменой данных.

Dispatch "Русификатор звука - Эпизод 1" {NikiStudio}

Разработчики отмечают, что релиз первой серии подтверждает их способность оперативно и качественно доводить подобные проекты до конца. В случае возникновения проблем пользователи могут обратиться к команде через VK и Telegram, а в будущем русификатор также появится на официальном сайте студии.

10
4
Комментарии:  4
nikvik jm

Даже у озвучки эпизодный выход,дожили.

1
lokdogg

ужасная озвучка

Беккер5443

Нейросетевая куда получше будет.

MNM 777

ну это конечно ни в какое сравнение не идет с той нейросетевой шляпой которая раньше была и резала уши , но все же лучше играть с сабами