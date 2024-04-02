Похоже, Assetto Corsa 2 получит название Assetto Corsa Evo

Внимательные игроки Assetto Corsa Competizione (сам по себе это не продолжение оригинала, а скорее спин-офф, ориентированный на GT) и её нового дополнения 24H Nürburgring DLC заметили QR-код, установленный на рекламном щите в Kumho Kurve. Сканирование приведет вас на целевую страницу с надписью «2024», за которой следует анимация, ведущая к «Assetto Corsa Evo».

Digital Bros, материнская компания разработчиков AC Kunos Simulazioni, и ее издатель 505 Games подтвердили в своем финансовом отчете за 2023 год, что следующая часть Assetto Corsa выйдет на ПК до июля 2024 года.

Тот же финансовый отчет также подтвердил, что консольные версии игры будут выпускаться «в долгосрочной перспективе». Основываясь на предыдущих схемах выпуска Kunos, ожидается, что пройдет год или два, прежде чем это произойдет — оригинальная AC вышла на Xbox и PlayStation в 2016 году. Между тем, AC Competizione появилась на консолях в 2020 году, через год после своего выхода на ПК.