Новый трейлер Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg ©

Компания Koei Tecmo выпустила новый трейлер игры Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, а предварительные заказы на игру уже открыты. Для всех стран, кроме России. Но не думаю, что и там кто-то счастлив по этому поводу — ведь японское издательство решило повысить цены на свои продукты, и за эту игру они хотят более 3 000 рублей. Но если вас это не остановит и вы оформите предварительный заказ, то вы получите доступ к набору полезных предметов, которые помогут вам пройти первые этапы игры более гладко.

В новом трейлере показано, как главная героиня Мари бежит по ряду разнообразных локаций, избегая монстров (или сражаясь с ними) и собирая по пути предметы. Она собирает грибы, добывает камни и бросает все в большую кастрюлю, чтобы создать что-то волшебное (ведь она алхимик). Вы можете взглянуть на уютный и радостный трейлер прямо здесь.

Предзаказы на Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg открыт на официальном сайте Koei Tecmo (обратите внимание, что речь идет только о цифровых версиях). На момент написания поста предварительный заказ игры возможен только в PlayStation Store и через Steam; предварительные заказы для Nintendo Switch в eShop, вероятно, станут доступны по мере приближения даты выхода игры.

Вот список того, что вы получите, если оформите предварительный заказ на Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg.

10 бомб

10 ремесел

20 Волшебные травы

20 Воды Хебеля

20 Камней Канона

Вы сможете выкупить этот подарок, как только выполните вводные обучающие задания. Чтобы получить эти предметы, вам необходимо приобрести Atelier Marie Remake до 12 июля, то есть всего за один день до официального западного релиза игры.

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg выйдет 13 июля для PC, PlayStation и Nintendo Switch. Это ремейк первой игры Atelier, вышедшей в далеком 1997 году, и это будет первый случай официального выхода этой истории на Западе.