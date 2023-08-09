Atlas Fallen получила средние оценки от прессы ©

В Интернете появились первые рецензии на Atlas Fallen, новый экшен от Deck13, и они весьма неоднозначны. Оценки критиков варьируются от 9 / 10 до 4 / 10, что свидетельствует о том, что игра встречена неоднозначно.

TechRaptor - 9 / 10

AltChar - 80 / 100

GGRecon - 4 / 5

Lords Of Gaming - 8 / 10

GamingTrend - 75 / 100

PlayStation Universe - 7.5 / 10

But Why Tho? - 7.5 / 10

WellPlayed - 7.5 / 10

Cerealkillerz - 7.3 / 10

Destructoid - 7 / 10

SpoilerTV - 7 / 10

XboxEra - 6.9 / 10

GameGrin - 6.5 / 10

Nerdburglars - 6.5 / 10

Multiplayer.it - 6.5 / 10

Gameblog - 6 / 10

The Outerhaven Productions - 3 / 5

Press Start - 6 / 10

Saving Content - 3 / 5

GamesHub - 2 / 5

Try Hard Guides - 4 / 10

Как видите, игра получила в основном оценки от 7,5 до 6, с несколькими положительными пиками от 8 и выше и несколькими отрицательными. Те, кому игра понравилась, говорят о том, что она напоминает классику прошлого, но привносит в действие свои изюминки, те, кому она не понравилась, говорят о плохо написанной игре с не слишком приятной боевой системой. В целом же Atlas Fallen производит впечатление игры, которую не стоит не любить, особенно если вы позволите себе увлечься пейзажами.