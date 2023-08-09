Atlas Fallen получила средние оценки от прессы

В Интернете появились первые рецензии на Atlas Fallen, новый экшен от Deck13, и они весьма неоднозначны. Оценки критиков варьируются от 9 / 10 до 4 / 10, что свидетельствует о том, что игра встречена неоднозначно.
- TechRaptor - 9 / 10
- AltChar - 80 / 100
- GGRecon - 4 / 5
- Lords Of Gaming - 8 / 10
- GamingTrend - 75 / 100
- PlayStation Universe - 7.5 / 10
- But Why Tho? - 7.5 / 10
- WellPlayed - 7.5 / 10
- Cerealkillerz - 7.3 / 10
- Destructoid - 7 / 10
- SpoilerTV - 7 / 10
- XboxEra - 6.9 / 10
- GameGrin - 6.5 / 10
- Nerdburglars - 6.5 / 10
- Multiplayer.it - 6.5 / 10
- Gameblog - 6 / 10
- The Outerhaven Productions - 3 / 5
- Press Start - 6 / 10
- Saving Content - 3 / 5
- GamesHub - 2 / 5
- Try Hard Guides - 4 / 10
Как видите, игра получила в основном оценки от 7,5 до 6, с несколькими положительными пиками от 8 и выше и несколькими отрицательными. Те, кому игра понравилась, говорят о том, что она напоминает классику прошлого, но привносит в действие свои изюминки, те, кому она не понравилась, говорят о плохо написанной игре с не слишком приятной боевой системой. В целом же Atlas Fallen производит впечатление игры, которую не стоит не любить, особенно если вы позволите себе увлечься пейзажами.
Жаль, жаль. Всё же какой биом выберешь так оно и поплывёт.
Но игру всё заценю по большой скидке, мне нравятся игры этих разрабов.
М-да, мне даже нечего сказать в защиту этой игры.
Там уже на ютубе проходят, можете помотать. Напоминает форспупкен
Чёт графика вообще не та. Урезали?
выпустили через неделю после топового BG3, кто там в маркетологах сидят? вобще куку, скоро выйдет пиноккио и старфилд...
Странно что хотя бы средние эта игра и пяти балов на метакритики не заслуживает
Ну так студия и до того среднячки делала.
разрабы сами знали, что успеха не будет, поэтому и появилась эта игра из ниоткуда (хоть пол года между анонсом и выходом есть?) и уйдет в никуда
Видимо некоторые обиделись, что пришлось оценивать без чемоданов. Бедняги...
как я и говорил своим друзьям мусор