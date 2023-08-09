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об игре
Atlas Fallen 10.08.2023
7.5 121 оценка

Atlas Fallen получила средние оценки от прессы

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monk70
Новости

В Интернете появились первые рецензии на Atlas Fallen, новый экшен от Deck13, и они весьма неоднозначны. Оценки критиков варьируются от 9 / 10 до 4 / 10, что свидетельствует о том, что игра встречена неоднозначно.

  • TechRaptor - 9 / 10
  • AltChar - 80 / 100
  • GGRecon - 4 / 5
  • Lords Of Gaming - 8 / 10
  • GamingTrend - 75 / 100
  • PlayStation Universe - 7.5 / 10
  • But Why Tho? - 7.5 / 10
  • WellPlayed - 7.5 / 10
  • Cerealkillerz - 7.3 / 10
  • Destructoid - 7 / 10
  • SpoilerTV - 7 / 10
  • XboxEra - 6.9 / 10
  • GameGrin - 6.5 / 10
  • Nerdburglars - 6.5 / 10
  • Multiplayer.it - 6.5 / 10
  • Gameblog - 6 / 10
  • The Outerhaven Productions - 3 / 5
  • Press Start - 6 / 10
  • Saving Content - 3 / 5
  • GamesHub - 2 / 5
  • Try Hard Guides - 4 / 10

Как видите, игра получила в основном оценки от 7,5 до 6, с несколькими положительными пиками от 8 и выше и несколькими отрицательными. Те, кому игра понравилась, говорят о том, что она напоминает классику прошлого, но привносит в действие свои изюминки, те, кому она не понравилась, говорят о плохо написанной игре с не слишком приятной боевой системой. В целом же Atlas Fallen производит впечатление игры, которую не стоит не любить, особенно если вы позволите себе увлечься пейзажами.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Кей Овальд

Жаль, жаль. Всё же какой биом выберешь так оно и поплывёт.
Но игру всё заценю по большой скидке, мне нравятся игры этих разрабов.

1
GetJet

М-да, мне даже нечего сказать в защиту этой игры.

1
Хлыст

Там уже на ютубе проходят, можете помотать. Напоминает форспупкен

1
Deveron

Чёт графика вообще не та. Урезали?

1
ValSpain

выпустили через неделю после топового BG3, кто там в маркетологах сидят? вобще куку, скоро выйдет пиноккио и старфилд...

1
Просто Челикс

Странно что хотя бы средние эта игра и пяти балов на метакритики не заслуживает

0
erkins007

Ну так студия и до того среднячки делала.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

разрабы сами знали, что успеха не будет, поэтому и появилась эта игра из ниоткуда (хоть пол года между анонсом и выходом есть?) и уйдет в никуда

0
Случайный Игрок

Видимо некоторые обиделись, что пришлось оценивать без чемоданов. Бедняги...

-1
Анна Кранцове

как я и говорил своим друзьям мусор

-4