Atlas Fallen ушла на золото ©

Фэнтезийная ролевая игра Atlas Fallen от Focus Entertainment и Deck 13 готова, что подтвердили немецкие разработчики и французский издатель в сообщении в социальных сетях, сообщил, что игра "ушла на золото".

Таким образом, это позволяет рекламной машине Focus Entertainment подготовиться к распространению этого интересного фэнтезийного приключенческого боевика на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, начиная с 10 августа.

Буквально сегодня Deck13 представили ролик об оружии, который дал любителям жанра возможность вновь посмотреть на работу, проделанную авторами The Surge в стремлении развивать боевую систему, улучшить графику и обогатить опыт открытого мира, вводя вертикальность как ключевой элемент исследования карты.