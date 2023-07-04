Atlas Fallen ушла на золото

Фэнтезийная ролевая игра Atlas Fallen от Focus Entertainment и Deck 13 готова, что подтвердили немецкие разработчики и французский издатель в сообщении в социальных сетях, сообщил, что игра "ушла на золото".
Таким образом, это позволяет рекламной машине Focus Entertainment подготовиться к распространению этого интересного фэнтезийного приключенческого боевика на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, начиная с 10 августа.
Буквально сегодня Deck13 представили ролик об оружии, который дал любителям жанра возможность вновь посмотреть на работу, проделанную авторами The Surge в стремлении развивать боевую систему, улучшить графику и обогатить опыт открытого мира, вводя вертикальность как ключевой элемент исследования карты.
Быстро, однако. Впрочем, ещё точно ДЛС будут.
Выглядит все достаточно круто и цена очень заманчивая, всего 2600р.
Кстати это второй крупный проект разрабов из Deck13, первый был серия The Surge.
Надеюсь Atlas стартанет отлично. Еще было бы неплохо узнать, что по системкам и защите...