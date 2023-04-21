Atlas Fallen 10.08.2023
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Авторы Atlas Fallen рассказали немного подробностей про кооперативный режим

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butcher69
Новости

Atlas Fallen должна была поступить в продажу еще в мае, но Deck13 решила дать себе еще немного времени до релиза, который состоится несколько месяцев спустя. Команда уверяет, что намерена использовать этот период с пользой.

В настоящее время команда Deck13 дорабатывает различные аспекты Atlas Fallen, чтобы вывести игру на рынок в максимально возможном состоянии, без ошибок. Команда также занимается маркетинговыми акциями, раздавая интервью.

В последнем интервью Wccftech директор Atlas Fallen Ян Клозе в очередной раз рассказал, сколько времени будет потрачено на кампанию игры. Мы можем быть готовы примерно к 20-25 часам игрового времени. Однако те, кто хочет побывать в каждом уголке мира, потратят на Atlas Fallen "значительно больше времени". Такое чувство, что в каждом новым интервью время прохождения снижается, ведь в прошлый раз Ян Клозе говорил про 25-30 часов.

Студия также объяснила, как будет работать кооперативный режим. Человек, присоединившийся к открытой сессии, сможет делать в Atlas Fallen все то, что может делать пригласивший его "хозяин" (включая сражение с боссами или выполнение миссий). Прогресс и добыча делятся между игроками в кооперативном режиме. Даже в сюжетных сценах мы будем видеть того, с кем сотрудничаем. Уровень сложности и частота появления врагов будут меняться в зависимости от того, играем ли мы в одиночном или кооперативном режиме.

Авторы также заверили в интервью, что хотели бы, чтобы Atlas Fallen стала сильным брендом, который получит продолжение. Команда предоставит нам как минимум два графических режима на консолях: качественный (с приоритетом разрешения и детализации) и производительный (с приоритетом 60 кадров в секунду). В настоящее время Deck13 все еще определяет окончательную визуальную конфигурацию игры на каждой платформе.

Напомним, что дата выхода игры недавно была перенесена.

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