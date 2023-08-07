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Atlas Fallen 10.08.2023
7.5 119 оценок

Авторы Atlas Fallen сообщили точное время выхода игры

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monk70
Новости

Релиз Atlas Fallen, следующей игры от разработчика Deck13 Interactive, не за горами. Ещё в марте Deck13 Interactive и Focus Entertainment объявили, что их новейшая приключенческая ролевая игра будет выпущена 10 августа 2023 года. Она была отложена с первоначальной даты выпуска 16 мая 2023 года из-за того, что, как сообщила Focus Entertainment в Твиттере, требуется больше времени, чтобы игра стала «запоминающимся опытом A-RPG».

За несколько дней до выхода компании сообщили в своих социальных сетях точное время, когда игра станет доступна на ПК и консолях.

  • На ПК Atlas Fallen разблокируется для игры в 01:01 МСК 10 августа
  • На консолях PS5 и Xbox Series X|S – 00:01 МСК 10 августа
5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
dangerous_beast

Я бы назвал ее перезапуском Darksiders в пустынной вселенной, как думаете !?

Оч бодро выглядит игруха!!

0
prorock

Лол, очередной форспокен, который никто не ждет

-3
PuserG

Мне кажется, это что-то вроде вервульфа или техномансера... получше уж форспокена)

0