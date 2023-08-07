Авторы Atlas Fallen сообщили точное время выхода игры ©

Релиз Atlas Fallen, следующей игры от разработчика Deck13 Interactive, не за горами. Ещё в марте Deck13 Interactive и Focus Entertainment объявили, что их новейшая приключенческая ролевая игра будет выпущена 10 августа 2023 года. Она была отложена с первоначальной даты выпуска 16 мая 2023 года из-за того, что, как сообщила Focus Entertainment в Твиттере, требуется больше времени, чтобы игра стала «запоминающимся опытом A-RPG».

За несколько дней до выхода компании сообщили в своих социальных сетях точное время, когда игра станет доступна на ПК и консолях.