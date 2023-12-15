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Atlas Fallen 10.08.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.3 311 оценок

Focus Entertainment разочарована результатами Atlas Fallen, но поддержка продолжится

butcher69
Новости

В своем финансовом отчете с результатами за первую половину 2023/2024 финансового года компания Focus Entertainemnt назвала результаты экшена Atlas Fallen разочаровывающими, несмотря на 30-процентный рост доходов.

Доходы были обеспечены играми из каталога и успехом некоторых релизов, но они могли бы быть гораздо лучше, если бы Atlas Fallen не потерпел фиаско.

Таким образом, EBITDA (валовая операционная прибыль) достигла 23,9 млн евро, что на 5 млн евро больше, чем в прошлом году. Однако валовая маржа составила 20,7 млн долларов, а EBITA (прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации нематериальных активов) снизилась на 1,5 млн евро, что значительно меньше, чем в прошлом году, именно из-за Atlas Fallen.

Оценки на следующий год также весьма позитивны, учитывая запуск Banishers: Ghosts of New Eden 13 февраля 2024 года и Expeditions: A MudRunner Game 5 марта 2024 года.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, вот когда закончат поддержку тогда и буду играть.

3
Offn
Focus Entertainment разочаровала результатами Atlas Fallen

Кого разочаровала-то? Игроков? Или себя саму?

0
AndralStormborn

Всех

0
azazello777

Эх классная игруля, мне очень понравилась, жаль что при таком положении вещей они скорее всего не будут продожолжать серию

0
Макс Макс 007

Так нехер делать мультиплеерную херню, рынок перенасыщен ими!

-2
GoliafJx

Ты про Atlas Fallen?

0
Varyag-6666

Вот и уEBITA тому, кто придумал выпустить это калище.

-5
ZackSnyder

ну так игра забагованный и устаревший во всех отношениях кусок г. лучше б сердж 3 сделали.

-6