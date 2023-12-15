Focus Entertainment разочарована результатами Atlas Fallen, но поддержка продолжится

В своем финансовом отчете с результатами за первую половину 2023/2024 финансового года компания Focus Entertainemnt назвала результаты экшена Atlas Fallen разочаровывающими, несмотря на 30-процентный рост доходов.
Доходы были обеспечены играми из каталога и успехом некоторых релизов, но они могли бы быть гораздо лучше, если бы Atlas Fallen не потерпел фиаско.
Таким образом, EBITDA (валовая операционная прибыль) достигла 23,9 млн евро, что на 5 млн евро больше, чем в прошлом году. Однако валовая маржа составила 20,7 млн долларов, а EBITA (прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации нематериальных активов) снизилась на 1,5 млн евро, что значительно меньше, чем в прошлом году, именно из-за Atlas Fallen.
Оценки на следующий год также весьма позитивны, учитывая запуск Banishers: Ghosts of New Eden 13 февраля 2024 года и Expeditions: A MudRunner Game 5 марта 2024 года.
Ну, вот когда закончат поддержку тогда и буду играть.
Кого разочаровала-то? Игроков? Или себя саму?
Всех
Эх классная игруля, мне очень понравилась, жаль что при таком положении вещей они скорее всего не будут продожолжать серию
Так нехер делать мультиплеерную херню, рынок перенасыщен ими!
Ты про Atlas Fallen?
Вот и уEBITA тому, кто придумал выпустить это калище.
ну так игра забагованный и устаревший во всех отношениях кусок г. лучше б сердж 3 сделали.