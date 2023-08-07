Разработчики Atlas Fallen поделились атмосферным саундтреком игры ©

В честь приближающегося релиза экшен-адвенчуры Atlas Fallen, разработчики из студии Deck13 Interactive решили познакомить нас с музыкальным сопровождением проекта. Игроки отправятся в необычный пустынный мир, который скрывает в себе множество тайн. Чтобы подчеркнуть неизвестность этого мира и его легендарное прошлое, авторы постарались создать возвышенный и завораживающий саундтрек. С первой композицией саундтрека из Atlas Fallen можно ознакомиться уже сейчас.

Deck13 Interactive поделилась треком под названием "Khendra". Её можно будет услышать во время исследования древних руин и других достопримечательностей мира Atlas Fallen. Эта композиция была создана известным немецким композитором Хельге Боргартсом, который попытался объединить знакомые восточные мотивы с традиционными фэнтези мелодиями.

Услышать полный саундтрек Atlas Fallen можно будет уже после выхода игры. Релиз проекта состоится 10 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.