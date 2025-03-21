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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 97 оценок

Atomfall от авторов Sniper Elite получила неплохие оценки от прессы

monk70 monk70

Atomfall — новая игра студии авторов Sniper Elite, предлагающая экшен и выживание, вдохновленное реальными событиями. Крупные игровые порталы уже ознакомились с игрой и опубликовали обзоры.

В настоящее время Atomfall имеет рейтинг 76 на MetaCritic и 79 на OpenCritic. Игру хвалят за отличный дизайн открытого мира и уникальную тему, но слабый игровой процесс в конечном итоге навредил игре.

  • 90 - GameSpew
  • 90 - GamesRadar+
  • 85 - DualShockers
  • 80 - GamingTrend
  • 80 - Push Square
  • 80 - Twinfinite
  • 70 - TechRadar Gaming
  • 60 - Eurogamer
  • 50 - Digital Trends
  • 50 - Hardcore Gamer

GameSpew - 90

Поместив вас в центр тайны, Atomfall дает вам свободу достичь своей цели различными способами с помощью своей увлекательной и полезной системы подсказок. Увлекаясь от начала до конца, вы будете наслаждаться исследованием её многочисленных локаций, встречами с необычными NPC и участием в боях. Так что как только вы откроете одну концовку, вы, скорее всего, вернетесь за другой.

GamingTrend - 80

Хотя я бы не назвал Atomfall революционной, Rebellion проделала большую работу, взяв уникальный сеттинг и разместив вокруг него нужные элементы. Выяснение того, где меньше значит больше, эквивалентно формуле, которая работает для Atomfall, и это также дает игрокам оптимизированный опыт, которым можно наслаждаться в течение нескольких прохождений. Atomfall великолепна и надежена во всех нужных местах.

TechRadar Gaming - 70

В лучшем случае здесь есть обертоны более глубокой RPG, но у неё нет механики, чтобы поддержать это. Хотя масштаб систем Atomfall не огромен, маленький мир, который она создает, кажется богатым и завершенным. Интригующая предпосылка умудряется скрыть более вопиющие проблемы с боем и платформингом Atomfall, которые довольно посредственны.

Hardcore Gamer - 50

Сюжет и дизайн уровней могут удерживать игроков достаточно заинтересованными, чтобы пройти основную историю, но отсутствие глубины в игровом процессе и RPG делает сложным представить, что кто-то захочет потратить свое время на Atomfall вместо любой другой успешной игры в жанре.

Atomfall выйдет 27 марта 2025 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна в первый день через Game Pass.

43
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
FlufflePuff

Ну от прессы можно любые оценки получить, от 0 до 100, все зависит от размера чемоданов с деньгами.

4
Light of Tfuth
Atomfall от авторов Sniper Elite получила неплохие оценки от прессы
2
XOJIODHbIU

На скрине Джон Сина? Ну чисто игр про англиб мало, так что играем по геймпассу

0
My life is a game

ну отлично
не зря купил значит, 24 заценим

-6
CRAZY rock GAME

50 баллов это для тебя отлично?? Печально

-15
Pravdarub CRAZY rock GAME

А что у зумеров может быть только 2 оценки "10 из 10 огосподи" и "мусор? Остальных игр для тебя не существует?

6
My life is a game CRAZY rock GAME

Там не только 50

-1
MovableAlbin CRAZY rock GAME

А остальные 8 оценок с 60 до 90 ты не учитываешь? Печально

-1
ArexSOnk Pravdarub

Это не зумеры. Это просто дебилы.

0