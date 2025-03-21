Atomfall от авторов Sniper Elite получила неплохие оценки от прессы

Atomfall — новая игра студии авторов Sniper Elite, предлагающая экшен и выживание, вдохновленное реальными событиями. Крупные игровые порталы уже ознакомились с игрой и опубликовали обзоры.

В настоящее время Atomfall имеет рейтинг 76 на MetaCritic и 79 на OpenCritic. Игру хвалят за отличный дизайн открытого мира и уникальную тему, но слабый игровой процесс в конечном итоге навредил игре.

90 - GameSpew

90 - GamesRadar+

85 - DualShockers

80 - GamingTrend

80 - Push Square

80 - Twinfinite

70 - TechRadar Gaming

60 - Eurogamer

50 - Digital Trends

50 - Hardcore Gamer

GameSpew - 90

Поместив вас в центр тайны, Atomfall дает вам свободу достичь своей цели различными способами с помощью своей увлекательной и полезной системы подсказок. Увлекаясь от начала до конца, вы будете наслаждаться исследованием её многочисленных локаций, встречами с необычными NPC и участием в боях. Так что как только вы откроете одну концовку, вы, скорее всего, вернетесь за другой.

GamingTrend - 80

Хотя я бы не назвал Atomfall революционной, Rebellion проделала большую работу, взяв уникальный сеттинг и разместив вокруг него нужные элементы. Выяснение того, где меньше значит больше, эквивалентно формуле, которая работает для Atomfall, и это также дает игрокам оптимизированный опыт, которым можно наслаждаться в течение нескольких прохождений. Atomfall великолепна и надежена во всех нужных местах.

TechRadar Gaming - 70

В лучшем случае здесь есть обертоны более глубокой RPG, но у неё нет механики, чтобы поддержать это. Хотя масштаб систем Atomfall не огромен, маленький мир, который она создает, кажется богатым и завершенным. Интригующая предпосылка умудряется скрыть более вопиющие проблемы с боем и платформингом Atomfall, которые довольно посредственны.

Hardcore Gamer - 50

Сюжет и дизайн уровней могут удерживать игроков достаточно заинтересованными, чтобы пройти основную историю, но отсутствие глубины в игровом процессе и RPG делает сложным представить, что кто-то захочет потратить свое время на Atomfall вместо любой другой успешной игры в жанре.

Atomfall выйдет 27 марта 2025 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна в первый день через Game Pass.