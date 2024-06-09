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об игре
Atomfall 2025 г.
Экшен, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
6 3 оценки

Выживание в постапокалиптической Англии в дебютном трейлере Atomfall

butcher69
Новости

На Xbox Games Showcase был представлен трейлер новой игры от Rebellion - Atomfall, которая выйдет в 2025 году на PC, Xbox и Game Pass.

Atomfall - это игра в жанре экшен/выживание, действие которой разворачивается в постапокалиптической Англии. После ядерной катастрофы один из районов страны превратился в руины. Вам предстоит исследовать эти опасные территории, собирать ресурсы, торговать с другими выжившими и сражаться с врагами.

Игра сочетает в себе атмосферу послевоенной Британии, паранойю времен холодной войны, элементы народного ужаса и классической британской научной фантастики. Вдохновением для разработчиков послужили такие произведения, как "День триффидов" и "Доктор Кто".

События игры разворачиваются в английской сельской местности, где царит атмосфера запустения и гнетущего страха. Вам предстоит исследовать заброшенные пабы, причудливые деревни, ржавые телефонные будки и другие мрачные места.

Atomfall - это однопользовательская игра, созданная студией Rebellion, известной по таким франшизам, как Sniper Elite и Zombie Army.

Игра основана на вымышленной истории, но частично вдохновлена реальным ядерным происшествием, которое произошло на севере Англии в 1957 году.

Вам предстоит не только выживать в этом враждебном мире, но и разгадать тайну произошедшей катастрофы. Исследуйте обширные территории, встречайте странных персонажей, сражайтесь с врагами и постепенно продвигайтесь к истине.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Сколько же выживалок выйдет.. с ума сойти, мода на выживалки

3
Ain65 Rain

Трейлер смотрел или просто нужно п*издануть, что бы казаться умнее ? Или в очередной раз захотелось поддержать моду в обсёре Майков? Каким это боком, игра показанная в трейлере - похожа на очередную выживалку?

-4
Last1Q Ain65 Rain

тот случай когда лучше бы ты промолчал и сам не позорился!

0
Царь под горой

готовят массы на 3 мировую

0
Без негатива

Мам, купи атомик хард

У нас уже он есть

Атомик хард дома:

1
PolGhost

Выглядит довольно забавно

0
Ain65 Rain

Ну хоть что-то новое. А вообще, Майки прям уделали всех своей презентацией. Шедевров не было, но большая часть игр как минимум заинтересовали.

0
Сергей23235

Винегрет какой-то непонятный

0
cthulhu42

Сначала думал что это Sniper Elite 6)

0