Выживание в постапокалиптической Англии в дебютном трейлере Atomfall

На Xbox Games Showcase был представлен трейлер новой игры от Rebellion - Atomfall, которая выйдет в 2025 году на PC, Xbox и Game Pass.
Atomfall - это игра в жанре экшен/выживание, действие которой разворачивается в постапокалиптической Англии. После ядерной катастрофы один из районов страны превратился в руины. Вам предстоит исследовать эти опасные территории, собирать ресурсы, торговать с другими выжившими и сражаться с врагами.
Игра сочетает в себе атмосферу послевоенной Британии, паранойю времен холодной войны, элементы народного ужаса и классической британской научной фантастики. Вдохновением для разработчиков послужили такие произведения, как "День триффидов" и "Доктор Кто".
События игры разворачиваются в английской сельской местности, где царит атмосфера запустения и гнетущего страха. Вам предстоит исследовать заброшенные пабы, причудливые деревни, ржавые телефонные будки и другие мрачные места.
Atomfall - это однопользовательская игра, созданная студией Rebellion, известной по таким франшизам, как Sniper Elite и Zombie Army.
Игра основана на вымышленной истории, но частично вдохновлена реальным ядерным происшествием, которое произошло на севере Англии в 1957 году.
Вам предстоит не только выживать в этом враждебном мире, но и разгадать тайну произошедшей катастрофы. Исследуйте обширные территории, встречайте странных персонажей, сражайтесь с врагами и постепенно продвигайтесь к истине.
Сколько же выживалок выйдет.. с ума сойти, мода на выживалки
Трейлер смотрел или просто нужно п*издануть, что бы казаться умнее ? Или в очередной раз захотелось поддержать моду в обсёре Майков? Каким это боком, игра показанная в трейлере - похожа на очередную выживалку?
тот случай когда лучше бы ты промолчал и сам не позорился!
готовят массы на 3 мировую
Мам, купи атомик хард
У нас уже он есть
Атомик хард дома:
Выглядит довольно забавно
Ну хоть что-то новое. А вообще, Майки прям уделали всех своей презентацией. Шедевров не было, но большая часть игр как минимум заинтересовали.
Винегрет какой-то непонятный
Сначала думал что это Sniper Elite 6)