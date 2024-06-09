Выживание в постапокалиптической Англии в дебютном трейлере Atomfall

На Xbox Games Showcase был представлен трейлер новой игры от Rebellion - Atomfall, которая выйдет в 2025 году на PC, Xbox и Game Pass.

Atomfall - это игра в жанре экшен/выживание, действие которой разворачивается в постапокалиптической Англии. После ядерной катастрофы один из районов страны превратился в руины. Вам предстоит исследовать эти опасные территории, собирать ресурсы, торговать с другими выжившими и сражаться с врагами.

Игра сочетает в себе атмосферу послевоенной Британии, паранойю времен холодной войны, элементы народного ужаса и классической британской научной фантастики. Вдохновением для разработчиков послужили такие произведения, как "День триффидов" и "Доктор Кто".

События игры разворачиваются в английской сельской местности, где царит атмосфера запустения и гнетущего страха. Вам предстоит исследовать заброшенные пабы, причудливые деревни, ржавые телефонные будки и другие мрачные места.

Atomfall - это однопользовательская игра, созданная студией Rebellion, известной по таким франшизам, как Sniper Elite и Zombie Army.

Игра основана на вымышленной истории, но частично вдохновлена реальным ядерным происшествием, которое произошло на севере Англии в 1957 году.

Вам предстоит не только выживать в этом враждебном мире, но и разгадать тайну произошедшей катастрофы. Исследуйте обширные территории, встречайте странных персонажей, сражайтесь с врагами и постепенно продвигайтесь к истине.