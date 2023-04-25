Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 719 оценок

Atomic Heart может быть самым крупным релизом для Xbox в начале 2023 года

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Gutsz
Новости

В феврале этого года студия Mundfish отметилась крайне успешным релизом динамичного шутера Atomic Heart. Проект быстро завоевал внимание игроков и был распродан в количестве 5 миллионов копий. Больше всего уделялось внимание ПК-версии игры, но похоже, что Atomic Heart показала самые невероятные результаты на консолях Xbox.

Согласно исследованиям портала TrueAchievements, который изучил активность более 2,5 миллиона пользователей консолей Microsoft, настоящей сенсацией начала 2023 года стала именно Atomic Heart. Дебютный проект разработчиков из Mundfish на Xbox обошел по активности такие хитовые проекты, как Hogwarts Legacy и Minecraft Legends.

Вот как выглядит список самых успешных релизов Xbox в начале 2023 года:

  1. Atomic Heart
  2. Hogwarts Legacy
  3. Minecraft Legends
  4. Monster Hunter Rise
  5. GoldenEye 007
  6. Wo Long: Fallen Dynasty
  7. Hi-Fi Rush

Безусловно это данные могут быть не совсем точными, поскольку официально Microsoft не публикует статистику игр на своих консолей. Тем не менее миллионы геймеров по всему миру в начале года уделили больше всего внимания релизу Atomic Heart. Вероятно, в этом игре очень сильно помогла доступность в Game Pass.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
makemecringe
Проект быстро завоевал внимание игроков и был распродан в количестве 5 миллионов копий

это общее количество игроков, которые и через геймпасс играли, а не продажи, вася

8
Bamburrr

Безусловно Геймпасс на релизе очень помог и игре - получить аудиторию, и Майкам -продвинуть их площадку.

5
PlatinumJack

Странно что этот васян не добавил количество скачанных раз дев билда, так бы все 10kk было

-1
NegativePolygon

Самая удачная игра)

3
Glukinc

Как бы не за весь 2023 год)))

0
da2dy

Атомик по подписке и Хорватс за 60 баксов, что же выберет общая масса.

0
X_ray_83

Xbox обошел по активности такие хитовые проекты, как Hogwarts Legacy и Minecraft Legends.

Это конечно же вранье ))) Жалкий маркетинг очень жалкий !

Мне интересно почему продажи не оглашены, стыдно цифры назвать слишком "большие" ???

-2
Protocol10

ок, держи в курсе, эта инфа представляет огромную ценность

-11