Atomic Heart может быть самым крупным релизом для Xbox в начале 2023 года ©

В феврале этого года студия Mundfish отметилась крайне успешным релизом динамичного шутера Atomic Heart. Проект быстро завоевал внимание игроков и был распродан в количестве 5 миллионов копий. Больше всего уделялось внимание ПК-версии игры, но похоже, что Atomic Heart показала самые невероятные результаты на консолях Xbox.

Согласно исследованиям портала TrueAchievements, который изучил активность более 2,5 миллиона пользователей консолей Microsoft, настоящей сенсацией начала 2023 года стала именно Atomic Heart. Дебютный проект разработчиков из Mundfish на Xbox обошел по активности такие хитовые проекты, как Hogwarts Legacy и Minecraft Legends.

Вот как выглядит список самых успешных релизов Xbox в начале 2023 года:

Atomic Heart Hogwarts Legacy Minecraft Legends Monster Hunter Rise GoldenEye 007 Wo Long: Fallen Dynasty Hi-Fi Rush

Безусловно это данные могут быть не совсем точными, поскольку официально Microsoft не публикует статистику игр на своих консолей. Тем не менее миллионы геймеров по всему миру в начале года уделили больше всего внимания релизу Atomic Heart. Вероятно, в этом игре очень сильно помогла доступность в Game Pass.