Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 190 оценок

Mundfish тизерит новое обновление для Atomic Heart, которое добавит фоторежим

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Gutsz
Новости

Еще задолго до релиза динамичного экшена Atomic Heart студия Mundfish обещала добавить полноценный фоторежим, который является новомодной фишкой для всех современных проектов. К сожалению, разработчикам игры пришлось отказаться от этой функции, но совсем скоро она все же может появиться. На появление фоторежима в Atomic Heart очень явно намекают на официальных страничках в социальных сетях Mundfish.

В середине прошлого месяца, для Atomic Heart был выпущен патч 1.6.0.0 с некоторыми исправлениями и улучшениями для игры. Обновления нельзя было назвать масштабным, но оно отлично послужило для повышения стабильности игры на всех платформах, включая ПК. Если судить по сообщения Mundfish в соцсетях, они готовят еще один апдейт уже большего масштаба. Как минимум, новый патч для Atomic Heart может принести фоторежим, о котором просили игроки. На это намекает последний пост от разработчиков, где они прикрепили изображение Шрека, держащего в руках фотоаппарат. Вряд ли разработчики стали бы без особой причины публиковать на своих страницах просто забавное изображение, которое не служило бы подсказкой к чему-то большему.

Среди других просьб от игроков вместе с фоторежимом также часто поклялось упоминание "Новой игры+". Не исключено, что Atomic Heart обзаведется и этой функцией в предстоящем обновлении.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Floww

Кому вообще нужен фоторежим в играх? Что это за недалекие псины?

1
BazzDroid

Согласен, абсолютно ненужная бесполезная фича, но предположу, что он нужен для того, чтобы делать красивые скрины и делится ими с друзьяшками, хотя у кого в 23 году друзья есть

-1
AAAndroid

Многие любят делать красивые фотографии в играх, так что псина тут ты, быдло конченое.

0
agula98

Худшей игре

Худшие обновления

-17
Mimpro

Да не трясись ты

3
Lamager94

Лучшей игре

Лучшие обновления

0