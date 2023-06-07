Mundfish тизерит новое обновление для Atomic Heart, которое добавит фоторежим ©

Еще задолго до релиза динамичного экшена Atomic Heart студия Mundfish обещала добавить полноценный фоторежим, который является новомодной фишкой для всех современных проектов. К сожалению, разработчикам игры пришлось отказаться от этой функции, но совсем скоро она все же может появиться. На появление фоторежима в Atomic Heart очень явно намекают на официальных страничках в социальных сетях Mundfish.

В середине прошлого месяца, для Atomic Heart был выпущен патч 1.6.0.0 с некоторыми исправлениями и улучшениями для игры. Обновления нельзя было назвать масштабным, но оно отлично послужило для повышения стабильности игры на всех платформах, включая ПК. Если судить по сообщения Mundfish в соцсетях, они готовят еще один апдейт уже большего масштаба. Как минимум, новый патч для Atomic Heart может принести фоторежим, о котором просили игроки. На это намекает последний пост от разработчиков, где они прикрепили изображение Шрека, держащего в руках фотоаппарат. Вряд ли разработчики стали бы без особой причины публиковать на своих страницах просто забавное изображение, которое не служило бы подсказкой к чему-то большему.

Среди других просьб от игроков вместе с фоторежимом также часто поклялось упоминание "Новой игры+". Не исключено, что Atomic Heart обзаведется и этой функцией в предстоящем обновлении.