Новый трейлер Smite 2 раскрыл дату проведения первого закрытого альфа-теста

Эту MOBA-игру с автоматическим повышением уровня персонажа и автосборкой предметов легко освоить даже новичкам в жанре. Однако по-настоящему оценить глубину геймплея смогут лишь опытные игроки — подбирая оптимальные сборки предметов, изучая особенности карт и применяя различные тактики для победы над противниками.

Действие игры разворачивается вокруг богов и мифических существ, как и в первой части. Некоторые персонажи, например Локи, получили лишь косметические изменения — обновлённый внешний вид, анимации и визуальные эффекты. Однако часть божественного пантеона разработчики решили полностью переработать к выходу продолжения.

Кроме того, в сиквеле появилось немало нововведений в игровом процессе. Теперь, например, можно задействовать сразу шесть активных предметов в инвентаре. Изменения коснулись и магазина — теперь навигация по нему стала проще и удобнее. Босс на карте обзавёлся новыми способностями, а разнообразие типов крипов заметно выросло.

Несмотря на то, что действие разворачивается в той же вселенной, разработчики полностью отказались от переноса контента из первой части. Даже если вы разблокировали всё в оригинальной игре — здесь вам придётся начинать с нуля.