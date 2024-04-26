Новый трейлер Smite 2 раскрыл дату проведения первого закрытого альфа-теста

Согласно новому пресс-релизу, Titan Forge Games проведет первый закрытый альфа-тест Smite 2 в период с 2 по 5 мая 2024 года.
В тестировании примут участие «14 играбельных богов и обновленный игровой режим Conquest». Titan Forge не подтвердила точный состав. Но разработчики планируют раскрыть больше информации во время прямой трансляции 1 мая.
Titan Forge также подтвердила, что закрытая бета выйдет "в конце этого лета". Это дает фанатам лучшее представление о сроках разработки, а также о том, когда можно ожидать полноценного релиза. Сегодня Titan Forge также представила новый трейлер для альфа-версии. В нем вы сможете увидеть геймплей и скин закрытой альфы.
Titan Forge Games впервые анонсировала Smite 2 для PC и консолей в январе 2024 года. Игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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