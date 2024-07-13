Студия Mundfish поделилась историей создания Дмитрия Сеченова из Atomic Heart

Студия Mundfish поделилась историей создания ученого Дмитрия Сеченова из игры Atomic Heart.

В мире Atomic Heart Дмитрий Сергеевич Сеченов играет ключевую роль. Как директор Предприятия 3826, он олицетворяет стремительный прогресс и амбициозные проекты. Его имя связано с созданием робототехники, нейрополимеров и нейросетей «Коллектив 1.0» и «Коллектив 2.0». Сеченов — один из самых загадочных и многослойных персонажей игры. Бывший нейрохирург, который стал пионером в полимерных технологиях и системе «Коллектив», собрав вокруг себя команду выдающихся учёных. Его работы принесли революционные изменения в науку и технологии альтернативного мира игры.

Ранние наброски вселенной Atomic Heart были созданы сооснователем и арт-директором Mundfish Артёмом «Артепом» Галеевым задолго до начала разработки. С тех пор образ Сеченова претерпел некоторые изменения, ведь изначально его прототип должен был быть главным антагонистом. Вот как об истории становления Сеченова рассказывает сам Артеп:

Когда мы придумывали антагониста в контексте путешествий Белки по Лимбо (см. статью «История создания: Лимбо»), изначальная идея была основана на образе учёного, стремящегося к прогрессу человечества любой ценой, невзирая на возможные жертвы. Таким образом, ещё в начале 2000-х годов был придуман обитающий в Лимбо мистер Спонгер (Mr. Sponge) — учёный-капиталист, которого можно сравнить с Томасом Эдисоном или Бенджамином Франклином. В то время я сделал множество набросков этого персонажа и заметок по нему. Обладая несметным богатством и возможностями, он вкладывает всё это в научные исследования и создание конструкторских бюро по всему миру.



Его кабинет выглядел как срез губки. Этот дизайн использовали и для кабинета Сеченова, расположенного в высотке «Челомей» в игре. Губка символизирует природную фрактальную структуру с огромной площадью поверхности, что подчёркивает «вместимость» возможностей. В кабинете хранились ценные артефакты, что также нашло отражение в игре: в кабинете Сеченова можно увидеть часть его коллекции в виде турбореактивного самолёта и сверхзвукового «Конкорда», приобретённые исключительно для того, чтобы служить украшением и собирать пыль

Образ губки и её научные смыслы неисчерпаемы для Артепа. И сумасшедший учёный, обитающий в этой структуре, продолжает вдохновлять нашего арт-директора на новые идеи и приключенческие сюжеты. Для него в их системе нет прямой вертикальной иерархии, так как вся структура запутана не только в вертикали, но и в горизонтали — точно так же, как в губке.

Спустя некоторое время Артеп пришёл к выводу, что образ мистера Спонгера необходимо перенести в реальный мир. Так и появился образ Сечина, сочетающий в себе черты капиталиста и учёного. А вот уже ближе к началу разработки игры Сечин превратился в главу Предприятия 3826 Сеченова — прямого аналога учёного.

Почему деньги и наука — основные составляющие сути Сеченова? За кулисами его деятельности скрываются экономические факторы, обеспечившие успех его корпорации — гибрида капитализма и социализма, плановой и рыночной экономики. Чтобы избежать политических споров, Сеченов наделён выдающимися способностями в экономике и политической риторике как капиталиста, так и социалиста. Этот герой позволяет представителям любых экономико-политических систем найти в нём что-то своё. В итоге он уверен, что любые средства мотивации хороши, если они ведут к прогрессу, улучшению жизни и освоению планеты и космоса.

Характер Сеченова вдохновлён персонажами Гэри Олдмана, особенно его ролью доктора Нортона в «Робокопе» 2014 года. Этот харизматичный и сдержанный персонаж — воплощение ума, стиля и скрытности, но в то же время и сильной уверенности в себе. Сеченова можно назвать советским Стивом Джобсом — этаким выдающимся инноватором. Внешний вид Сеченова был намечен ещё в старом трейлере, где П-3 разговаривает с его силуэтом. Однако окончательный образ и голос Сеченова были доработаны позднее, а затем озвучены актёром театра, кино и дубляжа Никитой Юрьевичем Семёновым-Прозоровским.

Сеченов — это постоянное противоречие. Его благородные намерения и стремление к технологическому прогрессу сталкиваются с разрушительными последствиями его действий. Он умело скрывает правду, но при этом никогда не лжёт, оставляя за игроками право самим решить, добрый он или злой.

История Atomic Heart во многом связана именно с Сеченовым. Его бескомпромиссное стремление к цели делает его одним из самых увлекательных персонажей в игре. Полагаем, если пройти игру заново, внимательно прислушиваясь к его репликам, можно понять мотивы и последствия его действий ещё лучше. Ведь он уже сказал гораздо больше, чем кажется…