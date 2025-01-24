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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 130 оценок

Студия Mundfish показала Охотника - персонажа из третьего DLC к Atomic Heart

AceTheKing
Новости

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, продолжают показывать персонажей из третьего DLC.

В этот раз разработчики представили мужского персонажа - Охотника, которого озвучил актер Юрий Орлов. Тем не менее, разработчики не представили дополнительных подробностей о персонаже.

Релиз дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart состоится уже 28 января.

20
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ka27
11
Аристов--Черный

Забавно выглядит каждый новый персонаж. Прям зумерки в дедовских шмотках. А в игре есть объяснение, почему у многих персонажей такие странные для 55-го года причёски или это просто так авторы решили?

5
TheCalvariam

иди лесом клоун, хочешь чтобы было реалистично, играй в реальную жизнь обмydoк, и не воняй тут.

-10
Никита Дроздоvv

Ну во первых здесь альтернативный 55 а во вторых это игровая условность

-2
OPen man

тот самый ассасин Орлов.?))))))

-3
Случайный Игрок

Отсосин

1
Deveron

Ещё один выбритый дегенерат. Дядя дятел.

-10