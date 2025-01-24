Студия Mundfish показала Охотника - персонажа из третьего DLC к Atomic Heart

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, продолжают показывать персонажей из третьего DLC.

В этот раз разработчики представили мужского персонажа - Охотника, которого озвучил актер Юрий Орлов. Тем не менее, разработчики не представили дополнительных подробностей о персонаже.

Релиз дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart состоится уже 28 января.