Студия Mundfish показала Охотника - персонажа из третьего DLC к Atomic Heart

Студия Mundfish, создатели Atomic Heart, продолжают показывать персонажей из третьего DLC.
В этот раз разработчики представили мужского персонажа - Охотника, которого озвучил актер Юрий Орлов. Тем не менее, разработчики не представили дополнительных подробностей о персонаже.
Релиз дополнения "Чары морских глубин" для Atomic Heart состоится уже 28 января.
Забавно выглядит каждый новый персонаж. Прям зумерки в дедовских шмотках. А в игре есть объяснение, почему у многих персонажей такие странные для 55-го года причёски или это просто так авторы решили?
иди лесом клоун, хочешь чтобы было реалистично, играй в реальную жизнь обмydoк, и не воняй тут.
Ну во первых здесь альтернативный 55 а во вторых это игровая условность
тот самый ассасин Орлов.?))))))
Отсосин
Ещё один выбритый дегенерат. Дядя дятел.