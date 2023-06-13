Avatar: Frontiers of Pandora получит шикарное коллекционное издание с фигуркой На'ви и два дополнения ©

В рамках недавно прошедшей Ubisoft Forward была анонсирована долгожданная дата релиза Avatar: Frontiers of Pandora, которая основана на событиях эпичного фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона. На трансляции там показали сюжетный трейлер и эффектный геймплей игры, а сегодня разработчики поделились подробностями расширенных изданий проекта. Для Avatar: Frontiers of Pandora уже готов сезонный абонемент, который будет включать в себя два крупных дополнения.

Согласно информации от Ubisoft, разработчики работают над двумя платными расширениями для Avatar: Frontiers of Pandora. Содержимое и масштаб будущих дополнений пока держится в секрете, но уже точно известно, что они будут сюжетно-ориентированными. Подробности DLC будут раскрыты разработчики уже после релиза игры, а пока нам предлагают ознакомиться с содержимым всех изданий экшена:

Стандартное издание — 70 долларов

Содержит игру и бонус за предзаказ в виде костюма

Золотое издание — 110 долларов

Базовая версия игры с бонусами за предзаказ

Сезонный абонемент

Ультимативное издание — 130 долларов

Базовая версия игры с бонусами за предзаказ

Сезонный абонемент

Цифровой артбук

Уникальный набор косметических предметов - костюм для героя и банши, а также лук

Коллекционное издание

Базовая версия игры с бонусами за предзаказ

Сезонный абонемент

Цифровой артбук

Артбук в твердом переплете на 128 страниц

Чертеж костюма AMP формата А2

Стилбук

Набор из трех литографий

Премиум сертификат подлинности

Тематическая тетрадь

Фигурка На'ви 35см

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.