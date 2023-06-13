Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
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Avatar: Frontiers of Pandora получит шикарное коллекционное издание с фигуркой На'ви и два дополнения

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Gutsz
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В рамках недавно прошедшей Ubisoft Forward была анонсирована долгожданная дата релиза Avatar: Frontiers of Pandora, которая основана на событиях эпичного фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона. На трансляции там показали сюжетный трейлер и эффектный геймплей игры, а сегодня разработчики поделились подробностями расширенных изданий проекта. Для Avatar: Frontiers of Pandora уже готов сезонный абонемент, который будет включать в себя два крупных дополнения.

Согласно информации от Ubisoft, разработчики работают над двумя платными расширениями для Avatar: Frontiers of Pandora. Содержимое и масштаб будущих дополнений пока держится в секрете, но уже точно известно, что они будут сюжетно-ориентированными. Подробности DLC будут раскрыты разработчики уже после релиза игры, а пока нам предлагают ознакомиться с содержимым всех изданий экшена:

Стандартное издание — 70 долларов

  • Содержит игру и бонус за предзаказ в виде костюма

Золотое издание — 110 долларов

  • Базовая версия игры с бонусами за предзаказ
  • Сезонный абонемент

Ультимативное издание — 130 долларов

  • Базовая версия игры с бонусами за предзаказ
  • Сезонный абонемент
  • Цифровой артбук
  • Уникальный набор косметических предметов - костюм для героя и банши, а также лук

Коллекционное издание

  • Базовая версия игры с бонусами за предзаказ
  • Сезонный абонемент
  • Цифровой артбук
  • Артбук в твердом переплете на 128 страниц
  • Чертеж костюма AMP формата А2
  • Стилбук
  • Набор из трех литографий
  • Премиум сертификат подлинности
  • Тематическая тетрадь
  • Фигурка На'ви 35см

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.

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