Avatar: Frontiers of Pandora получит шикарное коллекционное издание с фигуркой На'ви и два дополнения

В рамках недавно прошедшей Ubisoft Forward была анонсирована долгожданная дата релиза Avatar: Frontiers of Pandora, которая основана на событиях эпичного фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона. На трансляции там показали сюжетный трейлер и эффектный геймплей игры, а сегодня разработчики поделились подробностями расширенных изданий проекта. Для Avatar: Frontiers of Pandora уже готов сезонный абонемент, который будет включать в себя два крупных дополнения.
Согласно информации от Ubisoft, разработчики работают над двумя платными расширениями для Avatar: Frontiers of Pandora. Содержимое и масштаб будущих дополнений пока держится в секрете, но уже точно известно, что они будут сюжетно-ориентированными. Подробности DLC будут раскрыты разработчики уже после релиза игры, а пока нам предлагают ознакомиться с содержимым всех изданий экшена:
Стандартное издание — 70 долларов
- Содержит игру и бонус за предзаказ в виде костюма
Золотое издание — 110 долларов
- Базовая версия игры с бонусами за предзаказ
- Сезонный абонемент
Ультимативное издание — 130 долларов
- Базовая версия игры с бонусами за предзаказ
- Сезонный абонемент
- Цифровой артбук
- Уникальный набор косметических предметов - костюм для героя и банши, а также лук
Коллекционное издание
- Базовая версия игры с бонусами за предзаказ
- Сезонный абонемент
- Цифровой артбук
- Артбук в твердом переплете на 128 страниц
- Чертеж костюма AMP формата А2
- Стилбук
- Набор из трех литографий
- Премиум сертификат подлинности
- Тематическая тетрадь
- Фигурка На'ви 35см
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на Xbox Series X|S, PS5 и ПК.